Eberle po hattricku: Nebudeme mít v hlavě mozkomory! A potěšil manželku | iSport.cz

Po předešlém hattricku v minulé sezoně, prvním v extralize, jste říkal, že jste byl ve správný moment na správném místě. Co povíte teď?

„Že jsem byl ve správnou chvíli na správném místě. (usměje se) Byla to práce celého týmu, začali jsme dobře. Dostávali jsme se do šancí. Napadalo mi to tam, ale není to jenom moje zásluha. Petr Straka mě našel krásně křížem při prvním gólu, fláknul jsem do toho z voleje, zkoušel jsem to přes beka. Padlo to tam. S jídlem roste chuť, podruhé to vyšlo bekhendem.“

To bylo z velkého úhlu, gólman Bartošák nemohl uvěřit, že mu to propadlo. Vy jste hned věděl, že to je gól?

„Zkusil jsem to bekhendem. Zkouším to na Frodlíka, jemu to tam taky padá. (směje se a vedle sedící plzeňský brankář Dominik Frodl pobaveně reaguje: Co kecáš!) Střela bekhendem je nečekaná, blbě se to brankářům čte. Většinou mi to sami gólmani říkali, že nevědí, kam to půjde. Věděl jsem, že náš hráč tam ještě dobrusluje před bránu, mohl mít dorážku. Špatně se to brankářům krotí. Že to tam spadlo, je obrovské plus. Zkoušet to budu dál.“

Plzeň - Třinec: Eberle bekhendovou střelou načapal Bartošáka, 2:0

Celkem jste se dostal do spousty šancí.

„Výběr místa jsem měl asi dobrý. Jenom na to navázat proti Spartě v neděli.“

Nejsou paradoxně tři góly málo? Na ten počet dalších příležitostí, do kterých jste se dostal?

(usměje se) „Člověk nemůže být nikdy spokojený, ale je mi líto vůči klukům, kteří mi nahráli do těch šancí. Tři góly jsou dost, ale vždycky každý chce dát ještě víc. Šance byly, škoda, že jsem je neproměnil. Tentokrát to nebyla potřeba, vyhráli jsme.“

Budete se snažit ještě gólově dostihnout Milana Gulaše, který se trefil dvakrát a celkem už ve dvanácti utkáních patnáctkrát?

(směje se) „Milan se potom, co jsem dal hattrick, asi naštval. Říkal si: Hele, mladej, tohle ne! (usměje se) Když se vrátím ke mně, možná to bylo tím, že jsme doma zprovoznili O2 TV Sport, tak se manželka mohla koukat. Třeba mi to pomohlo.“

Vnímali jste, že proti Třinci jste více namotivovaní, abyste soupeři vrátili poslední vyřazení v semifinále?

„Když mám mluvit za sebe, tak za minulou sezonou jsem zavřel vrata a člověk nemůže vycházet z toho, co bylo. Hrajeme kvůli vizi a cílům, které máme před sebou teď. A jestli přijede Zlín, Třinec nebo Sparta, je jedno. My chceme porazit každého.“

Se Spartou hrajete v neděli od jedné hodiny. Jak těžké bude zregenerovat?

„Nám to půjde líp, když jsme vyhráli. Máme ze zápasu dobrý pocit, nebudeme mít mozkomory v hlavě. Uhráli jsme tři body s velmi silným mančaftem a půjdeme do toho se stejným odhodláním. Chceme utkání se Spartou taky vyhrát.“

Plzeň - Třinec: Čistý hattrick! Eberle přidal třetí gól v první třetině, 3:0

Byl nějaký okamžik, kdy jste o výhru trnuli? Třeba v době, kdy Třinec měl sérii početních výhod?

„Každá ubránění přesilovka tým nakopne, oni je mají kvalitní, snažili jsme je ubránit. Ani za stavu 3:0 to nebylo jednoznačné utkání, myslím si, že jsme měli víc ze hry, ale Třinec se taky dostával do šancí, zlomil je až gól na 4:1. Do té doby to bylo velmi vyrovnané. Jsme rádi, že jsme ho vyhráli.“

Předtím jste hráli naposledy minulou sobotu, pak nic. A teď vás čekají tři zápasy ve čtyřech dnech. Jaké to pro vás je?

„Takový je program, nebudu se k tomu nějak vyjadřovat. My se s tím musíme vypořádat nejlíp, jak dokážeme. Ostatní týmy mají taky nabitý rozpis. Třinec hraje na Kladně hned v neděli. Jsme profesionálové, musíme se s tím vyrovnat nejlíp, jak umíme.“

