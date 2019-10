Nestřelec Kurka seknul Dynamo: Třeba to tam začne padat víc | iSport.cz

Má bilanci, co 100 zápasů v extralize, to jeden gól. Mladoboleslavský bek Jiří Kurka odšpuntoval v Pardubicích druhou stovku. A jak! Oslavil ji vítěznou trefou. „Třeba to tam začne konečně víc padat, nějaké střely vždycky mám,“ usmíval se po výhře 2:1. Na jeho zásah ze 49. minuty už Dynamo neumělo odpovědět.

Sám si ze své střelecké bilance zase tak moc nedělá: „Zase úplně ofenzivní obránce nejsem, takže se tím nějak ultra netrápím. Ale určitě bych se mohl prosazovat častěji, to je jenom o mně, střely tam jsou. V Pardubicích jsme my, beci , byli volnější na střelu, oni se víc stahovali do boxu a tím vznikal prostor pro nás, dost toho zablokovali. Můj pokus ale nechytili, tak z toho byl gól. Aspoň nějaký.“

Dynamo nehrálo zle. Kromě první třetiny, kterou sice paradoxně vyhrálo 1:0, ale spíš se bránilo, bylo daleko aktivnější. „Pro nás bylo důležité, že navzdory našim oslabením jsme pořád prohrávali po dvou třetinách o jen gól. Věřili jsme, že jsme schopni něco do branky dostat, ale podle mě jsme byli spíš šťastnější,“ hodnotil výhru trenér Radim Rulík.

Pardubice - Mladá Boleslav: Jiří Kůrka trefou od modré čáry otočil vývoj utkání, 1:2

Sedí to. Brankář Gašper Krošelj předvedl několik výborných zákroků, likvidoval závary, jednou mu pomohla tyč. Inkasoval jenom z hokejky Denise Kusého, jinak zatáhl závoru a napsal na ni, že pro nedělní večer je už zavřeno. „Chytal parádně. Když Pardubice nedaly další góly, můžete si říct, že je dobrá defenzivní hra, ale teď byl skvělý hlavně gólman, který toho dost pochytal,“ chválil Kurka Slovince za svými zády. „Bylo to hodně ubojované, vydřené. Nebylo to tak, že bychom Pardubice přehrávali, spíš bych řekl, že jsme byli produktivnější.“

Boleslav po selhání ve Zlíně, kde v pátek padla 0:4, nutně potřebovala hrábnout. Mít víkend za nula? Špička tabulky by jí odjela. „Venku jsme se celkově trápili, jak ve Varech, tak ve Zlíně. Na obě místa jsme přijeli trochu později kvůli složitější dopravní situaci, do Zlína tedy ještě o hodně později, byly tam problémy, posouval se i start zápasu,“ vzpomínal Kurka.

Hodinu před zápasem na východě Čech jste viděli hráče, jak se rozcvičovali na parkovišti, tentokrát se žádný dopravní stres nekonal. „Do Pardubic jsme přijeli včas, třeba to bylo tím,“ komentoval tři body z cizího hřiště Kurka. Po 14. kole je Boleslav pátá a druhou Spartu drží na dostřel tří bodů.

SESTŘIH: Pardubice - Mladá Boleslav 1:2. Bruslaři otočili zápas během dvou minut ve třetí třetině

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:13. Kusý Hosté: 46:13. Skalický, 48:17. Kurka Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – Holland, Eklund, Ivan, J. Kolář, J. Zdráhal, Mikuš – Tybor, R. Kousal, Mandát – Matýs, Harju, D. Kindl – Machala, J. Kloz, Kusý – Blümel, Pochobradský, Látal – Machač. Hosté: Krošelj (Haas) – Kurka, Ševc, Fillman, Hrbas, Pláněk, Dlapa, Klikorka – Skalický, Zbořil, Vondrka – Klepiš, Cienciala, Pabiška – J. Stránský, Bičevskis, R. Zohorna – P. Kousal, Najman, Flynn. Rozhodčí Hradil, Micka – Ganger, Klouček Stadion enteria arena Návštěva 7718 diváků