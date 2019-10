Dynamo má Kindla zpátky: Ale vrátím se a prohráváme. Nic příjemného | iSport.cz

Video k článku SESTŘIH: Pardubice - Mladá Boleslav 1:2. Bruslaři otočili zápas během dvou minut ve třetí třetině VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:13. Kusý Hosté: 46:13. Skalický, 48:17. Kurka Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – Holland, Eklund, Ivan, J. Kolář, J. Zdráhal, Mikuš – Tybor, R. Kousal, Mandát – Matýs, Harju, D. Kindl – Machala, J. Kloz, Kusý – Blümel, Pochobradský, Látal – Machač. Hosté: Krošelj (Haas) – Kurka, Ševc, Fillman, Hrbas, Pláněk, Dlapa, Klikorka – Skalický, Zbořil, Vondrka – Klepiš, Cienciala, Pabiška – J. Stránský, Bičevskis, R. Zohorna – P. Kousal, Najman, Flynn. Rozhodčí Hradil, Micka – Ganger, Klouček Stadion enteria arena Návštěva 7718 diváků

Střel jste měli proti Boleslavi hodně, šancí taky, rychle šli do vedení. Proč Pardubicím zápas utekl?

„Tu první třetinu jsme přitom kromě toho gólu začali špatně. Prohrávali jsme tam často buly a dostali tím Boleslav do tlaku. Chvíli to trvalo, než jsme se z toho trochu oklepali. Postupně se to zlepšilo, ale měli jsme odskočit, jak jsme měli dvě přesilovky po sobě. Jenže Boleslav se pak vrátila do hry dvěma našima polochybama. A ztratili jsme pak i celý zápas.“

Herně jste ale vypadali třeba úplně jinak než při prvním kole, kde vás Boleslav spláchla 1:4. Aspoň jedna povzbudivá informace?

„Jo, jenže tomu chybí góly. Odehráli jsme teď tři zápasy a dali v nich dohromady tři góly, tohle potřebujeme zlepšit. Přesilovky? Taky špatné, já tam dělal taky nějaká horší rozhodnutí. Musíme víc střílet a mít tam hráče před bránou. Bez toho těch gólů víc nedáme.“

Přitom proti Boleslavi jste v přesilovkách asi rozhodnout mohly. Tady vám zápas ujel?

„Možná potřebujeme trochu víc klidu, nebo vystřelit a dát nějaký ušmudlaný gól, od něhož bychom se mohli odrazit. Proti Boleslavi jsme to hráli bohužel složitěji.“

Na začátku sezony jste se po třech zápasech zranil. Bylo hodně krušné všechno sledovat z tribuny?

„Jsem samozřejmě rád, že už zase hraju, ale trošku mi vadí, že jsme ještě nevyhráli, co jsem se vrátil do sestavy. Není vůbec nic příjemného, když se vrátím a my ještě nevyhráli. Kluci začali hrát doma dobře, ale venku jsme toho zatím moc neudělali. Je těžké pak někomu odskočit. Je potřeba pár výher v řadě, jinak se tam budeme dole mlít dokola s ostatními.“

V těch třech zápasech na začátku sezony jste byl nejaktivnějším hráčem týmu, i když Pardubice prohrávaly, čísla ukazovala, že lajna s vámi hrála nejčastěji v útočném pásmu. Jak daleko máte pocitově teď do ideální formy?

„Spíš mi chybí herní praxe a timing. Fyzicky to nebylo tak strašné, ani jsem moc ještě netrénoval hru pět na pět, to se zvedne. Myslím, že budu lepší, nebo ne, určitě budu lepší. Doufám, že je to jen otázka jedné výhry. Potřebuju hlavně, abychom vyhráli a já si mohl s týmem užít výhru. Pak se nahoru odrazím i já.“

Očima trenéra Pardubic Radka Bělohlava

„Na jeden gól se těžko vyhrává. Máme problém se střílením gólů, přetrvává. Musíme se prosazovat v situacích, kdy góly mají padat, dávat šance. Brankář nám chytá dobře, řekněme, že obrana se stabilizovala, ale koncovka se nám nedaří. Šance jsou v přesilovkách i ve hře pět na pět. Čekám, že tady se lídři budou prosazovat. Třeba proti Boleslavi mohly rozhodnout speciální týmy, ve druhé třetině to chtělo třeba dva góly z přesilovek a hrálo by se lépe. Ale nic jsme nevyužili a body má soupeř. “