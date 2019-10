Fořt urychlil návrat a hned skóroval: Na rameni je ještě hrozně moc práce | iSport.cz

Jeho jméno v sestavě Beranů bylo šokem. Zlínský útočník Tomáš Fořt měl po operaci ramena naskočit do sezony až po listopadové repre pauze, ale návrat urychlil a skočil do hry už nyní proti Karlovým Varům (1:4). Dokonce jako jediný z domácího týmu skóroval. „Na tom rameni je ještě hrozně moc práce. Ale když mi trenér ráno řekl, co bych měl na ledě odvést, řekl jsem si, že bych to mohl zvládnout. Měl jsem jasné instrukce,“ líčil reprezentant po svém prvním startu.

Kdy se rozhodlo, že nastoupíte?

„Ráno v den zápasu za mnou přišel trenér, že Honza Dufek nemůže a jestli to za něj vezmu. V rámci možností, co můžu. Nechal mě vybrat, kde chci hrát. Jestli na centru anebo na křídle. Vyhodnotil jsem, že na křídle to pro mě bude možná lepší. Snažil jsem se odvést pro tým to, co jsem mohl.“

Gól je příjemná nadstavba, co?

„Ta branka byla víceméně štěstí. Střílel jsem přes beka a chtěl jsem najet na betony na dorážku. A gólmanovi to propadlo. Šťastný gól. Bohužel jsme prohráli, takže je to k ničemu.“

Zlín - Karlovy Vary: Pět vteřin před první sirénou upravil skóre Fořt, 1:2

Jak jste to zvládl?

„Fyzicky jsem se cítil dobře. Jenže hlava vás v soubojích strašně brzdí. Rameno by toho sneslo daleko víc než hlava. Furt hledáte, kde vás někdo dohraje, jak na vás někdo jede. Je to o prvním souboji. Když ho člověk podstoupí, tak zjistí, že to vlastně vůbec nic není. Všichni hokejisté, co měli něco s ramenem, ví, o čem mluvím. Na tom rameni je ještě hrozně moc práce. Ale když mi trenér ráno řekl, co bych měl na ledě odvést, řekl jsem si, že bych to mohl zvládnout. Měl jsem jasné instrukce.“

Neriskoval jste?

„Jsem sedm týdnů po operaci. Všechno by mělo být zahojené. Doktor Holibka říkal, že když si to utrhnu, budu první v historii. Nic se mi nestalo, přežil jsem. Nemohl jsem nad tím přemýšlet, jinak bych nemohl hrát vůbec.“

Odehrál jste necelých sedm minut. Dalo by se víc?

„Nešlo o nějaký ice time. Mohl bych tam takhle kroužit hodinu. Ale jsou situace, kdy si první tři lajny potřebují trošičku oddechnout, něco si říct, kouknout se na to ze střídačky. Proto jsme tam šli jako čtvrtá lajna. Chtěli jsme hrát na čtyři pravasa, aby kluci nebyli tak utahaní. Uvidíme, jak na tom bude dál Honza Dufek.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39:55. Fořt Hosté: 09:16. Koblasa, 35:46. T. Rachůnek, 57:59. V. Polák, 58:46. Kohout Sestavy Domácí: Čiliak (Huf) – Freibergs, Ferenc, Nosek (A), Řezníček, Žižka (C), Buchta, Gazda – Kubiš (A), P. Sedláček, J. Ondráček – Köhler, Claireaux, Honejsek – Herman, Jeglič, Šlahař – Popelka, Fryšara, Fořt. Hosté: F. Novotný (Bednář) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák (A), Plutnar, M. Rohan, Eminger, D. Mikyska – T. Rachůnek (A), Gríger, Flek – V. Polák, T. Mikúš, O. Beránek – Křemen, T. Knotek, Kohout – Koblasa, Skuhravý (C), Vondráček. Rozhodčí Šír, Horák – Kajínek, Špringl Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 4511 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Brno 14 9 2 1 2 42:30 32 2. Sparta 14 6 5 1 2 57:35 29 3. Třinec 16 8 1 2 5 59:45 28 4. K. Vary 15 8 1 1 5 49:40 27 5. M. Boleslav 14 7 2 1 4 42:33 26 6. Mountfield 15 7 1 1 6 43:43 24 7. Plzeň 13 7 0 2 4 49:39 23 8. Vítkovice 15 4 3 2 6 37:48 20 9. Liberec 13 5 2 0 6 49:52 19 10. Olomouc 14 4 1 3 6 27:40 17 11. Litvínov 14 3 1 3 7 37:45 14 12. Pardubice 14 4 0 1 9 29:42 13 13. Kladno 13 3 1 2 7 38:55 13 14. Zlín 14 4 0 0 10 39:50 12 Generali Play-off

