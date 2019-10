Forman: Jedenáct výher Sparty před sedmi lety? Totální válec! Teď je to jiné | iSport.cz

Po nájezdové výhře v Plzni máte devět triumfů v řadě. To už asi nebude náhoda, co říkáte?

„Já doufám, že ne! Po těch posledních dvou letech je to příjemná změna. Konečně jsme takovou šňůru zvládli udělat. Hrajeme dobře, náhoda to určitě není. I zápasy, ve kterých nejsme lepší, dokážeme vyhrávat.“

Je právě tohle tím, co Spartě v minulých letech chybělo?

„Přesně tak. Vítězíme, i když nedominujeme. V mnoha zápasech jsme větší část tahali za kratší konec, nakonec jsme ho ale stejně byli schopní urvat. Oproti minulým rokům je to veliký rozdíl.“

Vaše hra často vypadá, jako byste chtěli hrát na brejky a tvořit nechávali spíše soupeře. V reálu to tak ale asi není, že?

„Nechceme čekat na to, co nám soupeř dovolí. Proti Plzni jsme třeba hráli první třetinu hrozně, jen díky Kubovi Sedláčkovi jsme od začátku neprohrávali. Pak jsme se ale rozehráli a ty dvě třetiny už byly docela slušné.“

Líbí se mi, že i přes dlouhou šňůru výher nelétáte v oblacích a stále si jste vědomi toho, že vaše hra není zdaleka ideální.

„Protože to tak opravdu je. Nedávno jsme to porovnávali s lety, kdy jsme ve Spartě taky takhle vyhrávali. Teď je to jiný hokej. Dřív jsme soupeře víc válcovali, teď je to jiné. Často hodně upracované, hraj se víc fyzicky. Možná to je ale dobře. Hlavní je, že se vyhrává.“

Co konkrétně je potřeba zlepšit ve hře Sparty?

„Určitě přechod do útoku. Občas to po sobě házíme, potřebovali bychom v rozehrávce větší klid. Jeden zápas nám to jde skvěle, další je to hrůza. Potřebovali bychom být v těch výkonech trochu víc vyrovnaní. Věřím, že na tom zapracujeme. Od začátku sezony jsme hodně špatných věcí odstranili, sedá si to. Postupně se úroveň naší hry zvedá.“

Asi nejvíc ale můžete děkovat gómanům.

„To je jasné! Ať je tam Machy nebo Sedlo (Matěj Machovský a Jakub Sedlíček), o bránu se bát nemusíme. Máme jednoznačně nejlepší gólmanskou dvojici v extralize. Těch devět výher v řadě je hlavně jejich zásluha.“

Řekl bych, že oproti minulé sezoně vám hodně pomohly příchody zkušených obránců. Zvedl se důraz kolem vlastního brankoviště. Souhlasíte?

„Říkáte to přesně, je to tak. Přišli hodně kvalitní beci. Podle mě nám v obraně v minulém roce trochu chyběly zkušenosti. Kluci, co přišli, mají zkušenosti z Ruska i z NHL. Defenziva šla určitě nahoru.“

Se složením útočných formací trenéři stále hodně míchají, zdá se, že jedinou jistotou je duo Forman – Pech.

(směje se) „Jsme za ty roky taková dvojka. Chceme spolu hrát, víme o sobě. Trenéři nás takhle nechávají, jsem za to rád. Je fakt, že jinak to docela rotuje. Pořád ale máme čtyři lajny schopné rozhodnout zápas. Ať nastoupí kdokoli s kýmkoli, můžou dát góly.“

Ze současného kádru jste jediný, kdo si pamatuje rekordní sérii 11 výher v sezoně 2012/13. Josef Jandač tým přebíral v listopadu na posledním místě tabulky, vy jste se pak nakopli k úžasné jízdě. Jak na to vzpomínáte?

„Tehdy to byl za Pepy fakt válec. Každý hokej má ale svoje. V play off pak přijdou zápasy, kde už určitě nikdo nikoho válcovat nebude. Snad to nezakřiknu a v tom play off budeme. Právě takové vyrovnané zápasy nás na závěr sezony můžou dobře připravit.“

Pamatuje si to vítězné tažení?

„Ani moc ne. Pamatuju si obecně tu sezonu, kdy jsme měli fakt strašidelný začátek, pak přišel Pepa a začalo se vyhrávat. Do každého zápasu se šlo s tím, že soupeře přejedeme. Nikdo si nepřipouštěl, že bychom mohli mít vůbec nějaké problémy a nevyhrát za tři body. Teď je liga daleko vyrovnanější, než byla.“

V úterý vás čeká utkání s Libercem. Můžou se fanoušci těšit na podobnou divočinu jako v prvním vzájemném střetnutí této sezony, které skončilo vaší prohrou 7:8 v prodloužení?

„Diváci by z toho možná měli radost, my ale asi moc ne. Každopádně chceme tu sérii natáhnout. Věříme si, že budeme zase úspěšní.“

SESTŘIH: Plzeň - Sparta 2:3sn. V urputném boji zvítězili Pražané po nájezdech, které rozhodl Pech