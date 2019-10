Sparta s Tomáškem zatím neprohrála. Ale síla je v celém týmu, říká útočník | iSport.cz

Zraněními oslabení Indiáni byli nebezpečnější, taky proto, že jim bylo dopřáno hrát dohromady osm a půl minuty v početní převaze. Až při svém sedmém a posledním vyloučení přišli sparťané podruhé o vedení. Natažení skvělé série se ale nakonec dočkali při samostatných nájezdech.

Od vašeho příchodu z Finska do Sparty mužstvo ještě neprohrálo, navíc v posledních zápasech jste se začal prosazovat i v koncovce. Čím to podle vás je?

„Poslední zápasy jsem se cítil líp, dával jsem tomu i něco svého. Ze začátku jsem plnil trošku defenzivnější roli. Tam jsem to taky nějak zvládnul, ale spíš je to opravdu otázka na trenéry, na vedení. Já jsem se snažil svoje výkony stupňovat, a že pořád vyhráváme, je jedině dobře. Ale ta síla je opravdu v celém týmu, zápas může rozhodnout víceméně kdokoli.“

Jak klape spolupráce v první formaci s kapitánem Michalem Řepíkem a Jiřím Smejkalem?

„Myslím, že oba dva zápasy jsme hráli dobře. Góly tomu samozřejmě pomůžou, proti Plzni jsme dali ze hry oba dva. Chceme v tom jenom pokračovat. Pokud mám mluvit za sebe, snažím se hrát co nejlíp, aby za mě mluvily výkony a abych nějakým způsobem pomohl táhnout mužstvo. Jestli to pomáhá, jsem jedině rád.“

Plzeň - Sparta: David Tomášek vrátil svému celku vedení, 1:2

Proti Plzni se vám povedly dva góly z nenápadných akcí. Týmová produktivita vás jistě těší, viďte?

„Jo, hráli jsme venku, Plzeň má kvalitní mužstvo, přišli mi trošku takoví rozjetější ze sobotního zápasu s Třincem. My jsme byli pasovnější, trochu jsme čekali, mysleli si, že oni se vyblázní a my nastoupíme, akorát, že týmy, co patří nahoru, dokážou tlačit celý zápas a na to se musíme zaměřit, abychom je nepouštěli víc do hry. A když se nám z minima šancí dát góly, jenom dobře, na to se hraje. Ale ten projev musí být stabilnější.“

V závěru třetí třetiny jste během vašeho sedmého oslabení pustili ke střele Milana Gulaše a svojí šanci nepromarnil…

„My jsme si to pustili, pět, šest minut před koncem. Zase nějaké fauly, já už ani nevím, jestli to faul byl, nebo nebyl, měli jsme jich tolik... Milan Gulaš to zase dobře trefil. Víceméně jsme to drželi celý zápas a jemu pak stačí jedna střela. V tomhle je výjimečný.“

Plzeň - Sparta: Po střele Milana Gulaše se před brankou hostí strhla menší šarvátka

SESTŘIH: Plzeň - Sparta 2:3sn. V urputném boji zvítězili Pražané po nájezdech, které rozhodl Pech

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 44:31. Moravčík, 57:03. Gulaš Hosté: 27:15. Řepík, 53:31. Tomášek, . Pech Sestavy Domácí: Frodl (Kolář) – Moravčík, Vráblík, T. Voráček, Čerešňák, Budík, L. Kaňák – Pour, Kracík (A), Gulaš (C) – Suchý, R. Vlach, Rob – Straka (A), Kodýtek, Eberle – Vracovský, Kolda, Kantner. Hosté: J. Sedláček (Machovský) – Ďaloga, Jurčina, Kalina, Blain, Polášek (A), Košťálek, Tomáš Dvořák – Řepík (C), Tomášek, Smejkal – Kudrna, Sukeľ, Říčka – Dočekal, V. Růžička, Rousek – Buchtele, Pech (A), Forman. Rozhodčí Roman Mrkva, Daniel Pražák – Miroslav Lhotský, Jiří Svoboda Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 7109 diváků