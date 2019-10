Stránský rozhodl milimetrovou ranou. Líp to asi trefit nešlo, usmíval se | iSport.cz

Bojoval, hitoval a nakonec rozhodl. Jan Stránský patřil k hlavním hvězdám Mladé Boleslavi v 15. kole Tipsport extraligy proti Olomouci. Pod jednoznačnou výhru 5:1 se v 34. minutě podepsal vítězným gólem v přesilové hře. „Ani jsem nevěděl, že je to gól,“ usmíval se po utkání. Po přihrávce od Radima Zohorny si zpracoval puk na levém kruhu a perfektní střelou do šibenice zlomil zápas na stranu Bruslařů.

Šlo to vůbec trefit ještě lépe?

„Odrazilo se to od spojnice nebo od břevna, takže asi ne. Byl to přesilovkový gól, takže jsme tam měli o jednoho hráče navíc. Ze začátku sezony nám přesilovky vůbec nešly, teď jsme ten potenciální průměr nahnali. Teď je to trošku lepší, ale ještě na tom určitě můžeme zapracovat a sehrávat to líp.“

Radost z gólu jste ale moc neprojevil…

„Zezačátku jsem ani nevěděl, že to je gól. Střela mi docela sedla a než jsem si to uvědomil, tak kluci už měli dávno zvedlé ruce.“ (usměje se)

Byla to zasloužená výhra?

„Myslím, že jo. I když jsme zase jako první inkasovali, což se nám v posledních zápasech děje dost často, ale nakonec jsme zápas otočili, kontrolovali hru.“

Brzký gól jste dostali i v předešlých utkáních na ledě Zlína a Pardubic. Čím to je?

„Kdybych to věděl, tak bych to zmínil v šatně a nedocházelo k tomu. Recept na to bohužel asi nemáme. Je to teď moc častý a mělo by se s tím začít něco dělat, protože každý zápas otáčet nemůžeme. A ještě je hodně zápasů před námi. Takže bychom se na to měli víc soustředit.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Olomouc 5:1. Dlouho vyrovnané utkání se zvrhlo v demolici hostů, dvakrát se trefil Vondrka

Dvě přesilovky jste sice proměnily, i tak v první polovině zápasu celkem drhly. Z tribun se dokonce párkrát ozval pískot. Zaregistroval jste ho?

„Jo. Není to příjemný, ale divákům rozumím, když se přišli podívat na hokej. Děje se to asi všude na stadionech, že když se dlouhodobě nedaří a hlavně se na to nedá koukat, tak tam někdo zabučí. To už je na hráčích, aby se s tím vyrovnali. Ale samozřejmě, měli jsme i pět na tři, to by se měl proměňovat, kór když to bylo dvacet sekund. Asi to musíme přenést víc do tréninku a líp to sehrávat.“

Na domácím ledě se vám hodně daří, v osmi zápasech jste ještě neprohráli v základní hrací době…

„Každému hráči se hraje domácí zápas asi líp než venkovní, nebo budu mluvit konkrétně za sebe. Publikum je zatím skvělý, naše smečka vytváří dobrou kulisu, ostatní se přidávají. Nám to zatím sedí a doufám, že v tom budeme pokračovat.“

Teď vás čeká náročný víkend, v pátek jedete do Brna, hned v sobotu doma derby s Libercem. Jak se na to připravíte?

„Teď jsem nad tím ještě nepřemýšlel, soustředil jsem se na úterní zápas. Ve středu máme volno, takže odpočineme. Čekají nás kvalitní soupeři – první Brno a Liberec, který teď vyhrál na Spartě. Ani nevím, kolik zápasů tam Boleslav nevyhrála. Takže doufám, že to jednou trhneme a porazíme je i teď v sobotu doma.“

Pardubice postihla střevní viróza, vy jste na jaře zažil salmonelózu v Chomutově. Co jste na to říkal?

„Následky ze salmonelózy jsou asi horší, ale vím, že to není vůbec nic dobrého. Viděl jsem i výsledek, že Vary vyhrály 8:0. Takže mi je trochu líto těch kluků, kteří to tam museli zalepit. Trenéři asi měli zamotanou hlavu, ale bohužel se to někdy stane. Teď je období, kdy tohle všechno začíná. Na to se nedá připravit, když to takhle postihne celý tým. S tím nic nikdo neudělá.“

Nelekli jste se té informace, když jste v Pardubicích hráli v neděli?

„Já si to přečetl ráno a zatím nic nepociťuju. (usměje se) Ani nikdo v kabině, takže nás to snad nepostihne.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Brno 14 9 2 1 2 42:30 32 2. K. Vary 16 9 1 1 5 57:40 30 3. Sparta 15 6 5 1 3 57:37 29 4. M. Boleslav 15 8 2 1 4 47:34 29 5. Třinec 16 8 1 2 5 59:45 28 6. Plzeň 14 8 0 2 4 52:40 26 7. Mountfield 16 7 2 1 6 45:44 26 8. Liberec 14 6 2 0 6 51:52 22 9. Vítkovice 16 4 4 2 6 41:51 22 10. Olomouc 15 4 1 3 7 28:45 17 11. Litvínov 15 3 1 3 8 38:48 14 12. Kladno 14 3 1 3 7 39:57 14 13. Zlín 15 4 0 1 10 42:54 13 14. Pardubice 15 4 0 1 10 29:50 13 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

