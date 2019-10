SESTŘIHY: Sparta - Liberec 0:2, konec série Pražanů. Růžička porazil Jágra | iSport.cz

Junioři Dynama se proti Energii bránili marně

Protože týmový lékař Pardubic nařídil karanténu celé kabiny a kluby se nedohodly na jiném termínu, museli hosté zápas odehrát. Využili tak juniory. Debut si v extralize odbylo deset hráčů - brankář Michal Borovička, obránci Daniel Blažej, Tomáš Jelínek, Vít Kaštánek, Martin Kubíček, Václav Leder a útočníci Zdeněk Pavlík, Radek Šír, Ondřej Šťastný a sedmnáctiletý Kale Costa, který nastoupil v české extralize jako druhý Australan po Nathanu Walkerovi, současném hráči St. Louis.

Borovička, Kaštánek a Kubíček se dočkali prvního startu mezi elitou v 16 letech. Z další deseti hráčů Dynama měli na kontě více než jeden start v nejvyšší soutěži Matěj Blümel (8) a Michal Rouha (3).

Karlovarští přesto začali opatrně, první větší příležitost si vytvořil až ve čtvrté minutě Flek. Skóre se poprvé měnilo v deváté minutě, když bombou z mezikruží využil Koblasa nabídnutou přesilovou hru. Srdnatě bojující mladíci z východu Čech mohli vyrovnat ve 13. minutě, kdy se zcela sám před Novotným ocitl Rohlík.

Ještě v téže minutě však Křemen tečí střely Graňáka od modré čáry navýšil stav na dvoubrankový rozdíl. O dvě minuty později střelou za modrou čárou využil Stříteský další přesilovou hru. Kontrovat mohl na konci úvodního dějství zcela nehlídaný Blümel, jenže neuspěl.

Herní převaha Energie se naplno projevila v rozmezí 24. až 25. minuty, kdy se během pouhých 49 sekund postupně trefili Polák, Kohout a Vondráček. Po páté brance vystřídal Nečase v brance Pardubic Borovička a Energie zvolila po zbytek druhé třetiny úsporný režim. Z poklidného tempa vybočila pouze Flekova rána do horní tyčky a další příležitost agilního Blümela.

Definitivní podobu výsledku dal ve třetí části dvěma góly Gríger, který se nejdříve trefil ve 44. minutě při vyloučení Rouhy a v 50. minutě po nahrávce Rachůnka.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Dnešní zápas byl od rána specifický, snažili jsme se na něj připravit jako na každý jiný. Chci našim hráčům poděkovat, jak k tomu přistoupili. Myslím si, že utkání zvládli po celých šedesát minut velmi slušně. Jsem rád, že před výbornými domácími fanoušky se nám podařilo dát pár pěkných gólů. Chci ale vyjádřit respekt i soupeři, na to, že někteří hráči sbírali první zkušenosti s velkým hokejem, tak se od začátku do konce rvali velmi srdnatě a podali velmi bojovný výkon. Patří jim velký respekt. Co se týče polemiky ohledně samotného konání zápasu - náš názor je vyjádřen v tiskové zprávě, která je na našich internetových stránkách. Myslím, že k tomu bylo napsáno dost a nevidím už důvod a potřebu se k tomu ještě vyjadřovat."

Radek Bělohlav (Pardubice): "Musím klukům poděkovat, že ten zápas odbojovali. Tím, že sem přijeli, ušetřili klubu spoustu peněz. Bylo to pro ně těžké, v první třetině dostali dva góly z přesilovky a čím dál více se potom projevovala kvalita soupeře, který hrál, co potřeboval. Myslím, že kluci si z toho něco vzali. Ve věci dnešního zápasu jsme vydali během dne prohlášení, ve kterém objasňujeme situaci a konstatujeme fakt, že soupeř na odložení zápasu nepřistoupil. My jsme měli od rána spoustu starostí, střevní infekce postihla přes 60 procent mužstva, možná i více. A ti ostatní jsou na odběrech. Šatna byla vydezinfikovaná a byl dán zákaz vstupu do ní. Nevím, jak se k celé situaci postavíme dál."

SESTŘIH: Karlovy Vary - Pardubice 8:0. Energie hostující mladíky nešetřila

Góly Domácí: 08:17. Koblasa, 12:47. Křemen, 14:55. Stříteský, 23:47. V. Polák, 24:23. Kohout, 24:36. Vondráček, 43:40. Gríger, 49:48. Gríger Hosté: Sestavy Domácí: F. Novotný (Bednář) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák (A), Plutnar, M. Rohan, Eminger, D. Mikyska – T. Rachůnek (A), Gríger, Flek – V. Polák, T. Mikúš, O. Beránek – Křemen, T. Knotek, Kohout – Koblasa, Skuhravý (C), Vondráček. Hosté: Nečas (25. Borovička) – Oliva (C), Kubíček, Kaštánek, Jelínek, Blažej, Leder – Rozlílek, Kostka, Bucek – Blümel (A), Rohlík (A), Costa – Antoníček, Chára, Rouha – Šťastný, Šír, Pavlík. Rozhodčí Lacina, Sýkora – Brejcha, Jelínek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4128 diváků

Obrat indiánů řídil v závěru Kracík

První příležitost si připsal ve třetí minutě Vracovský, domácí brankář Honzík jeho střelu vyrazil a poté si poradil i s dorážkou Vlacha z pravého křídla. Na druhé straně se vyznamenal i Frodl: Pavelka nahazoval puk na branku, k dorážce se dostal Helt, ale hostující brankář výtečně zakročil.

Další šance následovala vzápětí jako přes kopírák, tentokrát na Frodla nevyzrála dvojice Petružálek, Jarůšek. V 13. minutě byl sám před litvínovským brankářem Vracovský, Honzík jeho pokus vyrazil betonem. Závěrečnou šanci první části měl mladíček Myšák, v pádu trefil pouze brankovou konstrukci.

Úvod druhé třetiny byl z obou stran opatrný. První šance přišla až v 26. minutě, kdy se Kracík šikovně pokoušel přelstít Honzíka zpoza branky, ten si však se štěstím poradil. Na druhé straně se po rychlé kombinaci nedokázal zblízka prosadit Hanzl.

V polovině utkání přišly velké šance hostí. Nejprve v početní výhodě pálil Eberle, poté vyslal bombu od modré čáry Gulaš, ale Honzík svůj tým dokázal podržet. Nepovedlo se mu to až v 35. minutě, kdy otevřel skóre zápasu Kaňák, který si sjel od modré a pohotovou střelou zavěsil.

První šance závěrečné třetiny přišla v podání Straky, který zblízka nedokázal prostřelit výborně chytajícího Honzíka. Vyrovnat mohl na druhé straně Gerhát, ale z dorážky mu nebylo přáno - Frodl vyrazil puk nad branku. V 45. minutě se už domácí dočkali, když Hanzl našel zpoza branky Helta a ten z mezikruží zamířil přesně.

Hra se poté na obou stranách uklidnila a oba týmy se soustředily výhradně na defenzívní práci. V 59. minutě přišlo zčistajasna rozhodnutí. Domácí obrana zapoměla na Kracíka, který z tresté lavice uháněl na Honzíka a s přehledem zakončil. Pojistku do prázdné domácí branky přidal Eberle.

Ohlasy trenérů

Jiří Šlégr (Litvínov): "První třetina byla hodně vyrovnaná. Ve druhé třetině jsme přestali hrát náš hokej. Ve třetí třetině jsme se k tomu vrátili, ale bohužel jsme v závěru kvůli chybě jednotlivce inkasovali. Mrzí nás to, protože poslední tři zápasy se výkonnostně zvedáme. Věřili jsme, že dneska dokážeme něco uhrát, ale bohužel. Nemůžeme takto odevzdat zápas v závěrečných minutách."

Ladislav Čihák (Plzeň): "První třetina byla nahoru dolů. Domácí měli vážnější šance. O přestávce jsme si něco řekli, zlepšili pohyb a dali jsme i gól. Ve třetí třetině jsme inkasovali, Litvínov nás zatlačil. V závěru jsme po oslabení dali druhou branku se štěstím a třetí do prázdné. Jsem strašně rád, že jsme dneska získali tři body. Nebylo to vůbec jednoduché."

SESTŘIH: Litvínov - Plzeň 1:3. Verva podlehla indiánům, vítězný gól vstřelil po návratu z trestné lavice Kracík

Góly Domácí: 44:31. Helt Hosté: 34:41. L. Kaňák, 58:40. Kracík, 59:45. Eberle Sestavy Domácí: Honzík (Janus) – Jánošík (A), T. Pavelka, Baránek, Ščotka, Štich, L. Doudera – Válek, V. Hübl (A), F. Lukeš – Petružálek, M. Hanzl, Jarůšek – Myšák, Gerhát, Kašpar (C) – Jurčík, Helt, Trávníček – Zygmunt. Hosté: Frodl (Kolář) – Moravčík, Vráblík, Houdek, Čerešňák, Budík, L. Kaňák, T. Voráček – Pour, Kracík (A), Gulaš (C) – Suchý, R. Vlach, Rob – Straka (A), Kodýtek, Eberle – Vracovský, Kolda, Kantner. Rozhodčí Hejduk, Veselý – Gerát, Hynek Stadion ZS Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4 896 diváků

Kanonádu Hanáků řidíl Vondrka a Skalický

V Mladé Boleslavi se měnilo skóre už po minutě a 20 vteřinách. Hecl zachytil za domácí brankou nepřesnou rozehrávku a Vojtěch Tomeček si před domácím gólmanem Krošeljem už věděl rady. Domácí se dočkali vyrovnání ve 14. minutě: Skalický se ještě nedokázal od pravé tyčky vytočit do střelecké příležitosti, ale puk se po jeho pokusu dostal ke kapitánovi Vondrkovi, pro něhož už bylo zametení puku do branky formalitou. Středočeši si pak zahráli 20 sekund dvojnásobnou přesilovku, ale nakonec se kvůli vlastní nepřesnosti nedostali ani do zakončení.

Do vedení mohl Mladou Boleslav poslat zkraje druhé třetiny Kousal, ale prudká křížná přihrávka mu sjela z hokejky. Ve 32. minutě dostal hostující Dujsík dva menší tresty za vysokou hůl a hned ten první dokázali domácí přetavit po přesné střele Stránského ve vedoucí gól. Stránský měl obdobnou šanci při dalším vyloučení, ale tentokrát narazil na Lukášovu vyrážečku.

A byl to znovu kapitán Mladé Boleslavi Vondrka, kdo pak ve třetí části opět posunul skóre. Dvě vteřiny po skončení další početní výhody si znovu našel po závaru před brankou volný puk a zvýšil už na 3:1 pro Bruslaře. Po čtyřech minutách se v mladoboleslavské aréně slavilo znovu, tentokrát po brance Ševce, který si sjel mezi kruhy na Zbořilovu přihrávku. Jistotu dal pak domácím využitou přesilovkou Skalický.

Ohlasy trenérů

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "První třetina byla vyrovnaná a tomu odpovídal i stav. Od druhé už jsme byli lepší, ale pořád to bylo jenom 2:1 a mohlo se stát cokoliv. My jsme ale pak zvládli jak přesilovky, tak i oslabení, a to dneska rozhodlo."

Jan Tomajko (Olomouc): "Sice jsme v zápase vedli 1:0, ale Boleslav byla dneska lepší, silnější v soubojích, měla víc šancí a dopředu byla kvalitnější. Bylo to sice dlouho jenom o gól, takže jsme mohli něco uhrát, ale nebylo to ono. Dostali jsme prakticky tři góly v oslabení."

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Olomouc 5:1. Dlouho vyrovnané utkání se zvrhlo v demolici hostů, dvakrát se trefil Vondrka

Góly Domácí: 13:11. Vondrka, 33:03. J. Stránský, 47:26. Vondrka, 50:10. Ševc, 51:58. Skalický Hosté: 01:20. V. Tomeček Sestavy Domácí: Krošelj (Haas) – Ševc, Kurka, Hrbas, Fillman, Dlapa, Pláněk (A), Klikorka – Skalický, Zbořil, Vondrka (C) – R. Zohorna, Cienciala, Klepiš (A) – Pabiška, Bičevskis, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Lukáš (Konrád) – Ondrušek (A), Jaroměřský, Vyrůbalík (C), Škůrek, Švrček, Dujsík – Burian, Nahodil, Irgl – Hecl, Klimek, V. Tomeček – Olesz, Kolouch, Skladaný – Valenta, Handl, Kořenek. Rozhodčí Pražák, Šindel – Lučan, Kis Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3129 diváků

Přestřelku rozsekl až v nájezdech Zdráhal

Zlín sice zahájil aktivně, ale vyloženou šanci hned promarnil Nosek a domácí se po brejku zásluhou Deje z první návštěvy zlínského pásma ujali v 86. sekundě vedení.

Hosté však kontrovali brzy: Kubiš dostal v šesté minutě přihrávku mezi obránce, kterým dokázal ujet, a kličkou zasunul puk za čáru.

Berani tvořili hru, měli navrch i více šancí. Vedení jim mohl v přesilovce zajistit znovu Nosek, ale jeho tečovaná střela zazvonila na tyč. Pak navíc nepokryli vyloučeného Werbika, který se po návratu z trestné lavice dostal do úniku a prostřelil Čiliaka. Bývalý zlínský hráč vstřelil svému mateřskému klubu svůj první extraligový gól.

Zlín i podruhé dokázal zanedlouho odpovědět. Jeglič zachytil za vítkovickou brankou Trškovu rozehrávku a Šlahař bez přípravy zavěsil pod horní tyčku. Ještě v první dvacetiminutovce ale Vítkovickým vrátil náskok Roman, který nenápadným bekhendovým pokusem překvapil Čiliaka.

Hosté do druhé části vstoupili se změnou v bráně; Čiliaka po třech obdržených gólech nahradil Huf. A Zlín pokračoval v aktivitě. I potřetí dokázal těsnou ztrátu srovnat. Po tlaku v útočném pásmu a sérii rychlých přihrávek se z první do puku opřel Gazda a příklepem překonal Svobodu.

Hosté měli i potom více ze hry. Milimetry dělily od vedoucího gólu Kubiše, jeho dorážku však v brankovišti vyrazila Bodákova hokejka. Kubiš nedokázal zblízka pokořit Svobodu ve 46. minutě, Honejsek ze závaru trefil tyčku a Kubišovi nevyšel ani další pokus. Dvě minuty před koncem tak málem hosty vytrestal po dalším návratu z vyloučení Werbik, ale jeho ráně chyběla přesnost.

Prodloužení přineslo spoustu šancí, ty největší spálili Gregorc a Nosek. V nájezdech určila vítěze čtvrtá série, ve které skóroval Zdráhal.

Ohlasy trenérů

Jakub Petr (Vítkovice): "Opticky to možná vypadalo, že v první třetině jsme lepším týmem. Ale my jsme po celý zápas nenašli energii, rychlost, nebyl to úplně povedený výkon. Zlín v takovém komplexním hodnocení dnes byl určitě lepším týmem. Dělali nám obrovský problém forčekinkem, což vycházelo z výborného pohybu. Měli lepší pohyb a z toho pramenily šance. Naši celkovou rychlost jsme my dnes naopak nemohli najít. Otevřeně přiznávám, že to bylo velice šťastné vítězství."

Martin Hamrlík (Zlín): "První třetina z naší strany nebyla vůbec dobrá. Nenašli jsme nohy, Vítkovice byly lepší. Od druhé třetiny se to rapidně zlepšilo. S výkonem jsme pak byli spokojeni. Sahali jsme po druhém bodu v prodloužení, ale dopadlo to, jak to dopadlo. Jsme skromní, bereme to. Z těch dvou třetin se musíme odrazit do dalšího zápasu."

SESTŘIH: Vítkovice - Zlín 4:3sn. Vyrovnaný moravskoslezský duel rozhodly až samostatné nájezdy

Góly Domácí: 01:26. Dej, 10:32. Werbik, 17:41. O. Roman, 65:00. P. Zdráhal Hosté: 05:11. Kubiš, 15:43. Šlahař, 24:28. Gazda Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Gregorc, D. Krenželok, Šidlík, Kvasnička, Trška, Bodák – Lakatoš, O. Roman (C), Schleiss – Vopelka, Š. Stránský, P. Zdráhal (A) – Dej (A), E. Němec, Mallet – Kurovský, Werbik, Guman – Baláž. Hosté: Čiliak (21. Huf) – Freibergs, Ferenc, Řezníček, Nosek (A), Žižka (C), Buchta, Gazda – Kubiš (A), P. Sedláček, J. Ondráček – Köhler, Claireaux, Honejsek – Herman, Jeglič, Šlahař – Popelka, Fryšara, Š. Kratochvil. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Gebauer, Lederer Stadion Ostravar aréna Návštěva 3 255 diváků

Růžička měl při domácím debutu namále, parťáka Jágra ale skolil

Hosté mohli otevřít skóre v přesilové hře při úvodním vyloučení Červeného, ale Melkovu střelu z pozice mezi kruhy i Zikmundovo zakončení zblízka po Jágrově přihrávce Mazanec zlikvidoval. Šanci v oslabení měli i domácí, ale Cingelův blafák do forhendu v únik kryl Godla pravým betonem. Už při plném počtu hráčů na ledě našel Melka osamoceného Strnada, opět však zasáhl královéhradecký gólman.

Na druhé straně při Barinkově vyloučení pálil Červený, ale v polovině utkání byli blíže k úvodní brance hosté. Barinka trefil od modré čáry horní tyč. Godla si poradil s pokusem Smoleňáka. Allenův trest domácí také přečkali a těsně před pauzou jim pomohla pravá tyč, když Strnad vypálil z levého kruhu po přihrávce Valského.

Další možnost Rytířů měl ve 26. minutě Melka. Při Austinově pobyty na trestné lavici rozvlnil Koukal jen boční síť. Bezbrankový stav trval i po kladenské početní výhodě po Perretově faulu. V 35. minutě obral Chalupa o puk Smetanu, jenže puk propasíroval za Godlu jen kousek do brankoviště a Smetana pomohl situaci zachránit. Na kladenském brankáři ztroskotal i Paulovič. Mazancovi pak ve 39. minutě opět pomohla levá tyčka po Austinově střele.

Po 62 sekundách faulovali při závaru domácích Zelingr i Kaut, ale Kladno dvě minuty v oslabení tří proti pěti pod velkým tlakem díky Godlovi ustálo. Ve 45. minutě stihl Mazanec vykopnout betonem puk po průniku Valského.

V polovině třetí třetiny šel pykat za krosček na Zikmunda Nedomlel a Rytíři po 11 sekundách přesilovou hru využili. Přes clonu překonal Mazance ranou od modré čáry Austin. V 56. minutě promarnil po Stachově přihrávce šanci osamocený Zikmund. V čase 57:12 při Austinově trestu vyrovnal po Smoleňákově asistenci z mezikruží Červený. Prodloužení neodvrátila kladenská přesilovka při trestu Červeného.

V nastavení rozhodli domácí, když Paulovič trefil levou tyč a do odkryté branky doklepl puk Rosandič.

Ohlasy trenérů

Petr Svoboda (Mountfield HK): "Dnes přišel plný dům a myslím si, že to hráče paradoxně svazovalo. Nepodali jsme takový výkon jako v Liberci. Nebylo to jen lidmi, ale i velice dobrým výkonem Kladna, které nás dvě třetiny nepustilo. Měřítko snese až třetí třetina, kdy jsme soupeře trošku dostali pod tlak, ale nebyli jsme schopní dát gól. Mrzí nás nevyužitá dvouminutová přesilovka pět na tři. Kladno dalo gól v přesilovce, my se štěstím taky, za což jsme velice rádi. Měli jsme trošku štěstí i v prodloužení."

David Čermák (Kladno): "My jsme dnes prohráli 1:2, máme jeden bod, Hradec má dva a já mu k tomu gratuluju. Víc k tomu nemám co říci."

SESTŘIH: Mountfield HK - Kladno 2:1p. Růžička po šesti letech opět předčil Jágra, rozhodl Rosandič

Góly Domácí: 57:12. Červený, 63:52. Rosandić Hosté: 49:37. Austin Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Zámorský, Linhart, Nedomlel, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Allen – Smoleňák (C), Rákos, Červený (A) – Paulovič, Cingel, R. Pavlík (A) – Jergl, Koukal, M. Chalupa – Klíma, Kubík, Perret. Hosté: Godla (Cikánek) – Austin, Nash, Zelingr, Kehar (A), Smetana, Barinka, Romančík – Jágr (A), Stach, Zikmund – Valský, T. Kaut, Réway – Redlich, Melka, J. Strnad (C) – Hajný, O'Donnell, Š. Bláha. Rozhodčí Pešina, Svoboda – Kajínek, Špringl Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

Tečku za vítěznou sérií udělal Pražanům Hudáček

Prvních deseti minutách hrála obě mužstva opatrně a do útoku se nehrnula, jako kdyby hlavně nechtěla opakovat úvodní vzájemné utkání v sezoně, který se hrál pod Ještědem. V něm Pražané ovládli první část 6:2, ale nakonec prohráli 7:8 v prodloužení.

Až v 11. minutě se naskytla první větší příležitost, ale Buchtele po Pechově přihrávce nezamířil ideálně. Vzápětí si gólman Peters poradil s Ďalogovou střelou i následnou dorážkou Říčky. Na druhé straně vystihl přihrávku domácích Bulíř, který však samostatný únik zakončil střelou do Machovského lapačky.

V 25. minutě se Bílí Tygři z nenápadné akce prosadili. Sparťanům se nepodařilo uklidit do bezpečí puk, který se před branku odrazil k Hudáčkovi a liberecký útočník šťastným lobem po zásahu domácího obránce Poláška překonal Machovského.

Vyrovnat mohl Smejkal, který se prosmýkl hostující obranou, jenže zakončil vedle. Vzápětí se na domácí branku znovu řítil Bulíř, s jehož bekhendem si Machovský poradil.

Do závěrečné dvacetiminutovky vstoupili lépe hosté, kteří Spartu dostali pod tlak. Druhou trefu se jim však dlouho nedařilo přidat. Ve velké šanci se ocitl obránce Knot, který ale 200. extraligový start gólem neoslavil. V polovině třetího dějství se sám před Petersem objevil zadák Košťálek, jenže na kanadského brankáře nevyzrál. V 57. minutě ujel sparťanské obraně Špaček, ale Machovský jeho únik zastavil.

Dvě minuty před koncem zkusili domácí hru bez brankáře, jenže liberecký bek Kotvan přes celé hřiště přidal pojistku.

Sparta v šestém domácím souboji v ročníku poprvé prohrála a na Liberec nestačila v osmém z posledních deseti duelů. Severočeši venku zvítězili v extralize po čtyřech porážkách.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Opatrný zápas ze začátku. Soupeř věděl, že má za sebou nepříjemnou šňůru. A my jsme věděli, že budou připravení, organizovaní. Nikdo nechtěl udělat chybu. Rozhodl z naší strany nešťastný gól, Liberec byl pak lepší na puku. Nevím, jestli je to únava, už se blíží pauza, ale teď jsme měli dost těžkých zápasů a možná jsme byli dnes trošku v nějakém útlumu. Nešly nám nohy a druhou třetinu nás soupeř přebruslil, zamknul nás a se štěstím dal gól, ale byli lepší. Ve třetí třetině jsme ze sebe vydali úplně všechno. Kluci se zvedli, chtěli přitlačit. Nebyl to náš den. Ani z pološancí jsme bránu netrefili, neměli jsme ani dorážky. Stříleli jsme po mantinelech a sami jsme se vyháněli ven. V zápase nás držel Machovský. Jak nám ofenziva předtím šla, tak dneska nikoliv."

Patrik Augusta (Liberec): "Podali jsme velmi zodpovědný a organizovaný výkon, hlavně směrem dozadu. Na všech postech jsme hráli výborně a bylo to utkání skoro jako v play off, i když ze začátku hodně opatrné z obou stran. Rozhodl ho jeden gól. Jsme samozřejmě spokojení. Gratulace hráčům do kabiny."

SESTŘIH: Sparta - Liberec 0:2. Domácí prohráli po devíti zápasech, doma navíc poprvé v sezoně

Góly Domácí: Hosté: 24:55. L. Hudáček, 58:05. Kotvan Sestavy Domácí: Machovský (J. Sedláček) – Ďaloga, Jurčina, Kalina, Blain, Polášek (A), Košťálek, Tomáš Dvořák – Řepík (C), Tomášek, Smejkal – Kudrna, Sukeľ, Říčka – Buchtele, Pech (A), Forman – Rousek, V. Růžička, Černoch. Hosté: Peters (Schwarz) – Knot, Šmíd (A), T. Hanousek, Kotvan, Kolmann, Graborenko, Havlín – L. Hudáček, Bulíř, Birner (A) – Lenc, Filippi, Marosz – M. Zachar, P. Jelínek (C), L. Krenželok – D. Špaček, A. Musil, J. Vlach. Rozhodčí Jeřábek, Kika – Frodl, Komárek Stadion O2 Arena Návštěva 10 038 diváků