Posila pro Litvínov! Verva zkusí Kanaďana se slovenskými kořeny | iSport.cz

Kanadský hokejový obránce se slovenskými kořeny Patrick Kudla se bude na měsíční zkoušce ucházet o angažmá v extraligovém Litvínově. Třiadvacetiletý Kudla přišel na začátku této sezony ze Slovenska z Nových Zámků do Třince a působil v prvoligovém Frýdku-Místku. V Litvínově naopak končí zadák David Šesták, s kterým se klub dohodl na ukončení smlouvy.

Kudla v dresu Frýdku-Místku sehrál v druhé nejvyšší české soutěži 15 zápasů a připsal si pět bodů za gól a čtyři asistence. "Patricka jsme si vybrali na základě doporučení sportovního úseku, a to především skautingu Rosti Dočekala. Je to ofenzivně laděný obránce vysokého vzrůstu s kanadskou mentalitou. Což i vzhledem k jeho věku může být pro náš klub velice dobrým příslibem do obranných řad," uvedl v tiskové zprávě generální ředitel a trenér Litvínova Jiří Šlégr.

Kudla byl v minulé sezoně s 26 body za pět branek a 21 asistencí z 54 zápasů šestým nejproduktivnějším obráncem základní části slovenské ligy. V play off si připsal ve čtyřech duelech čtyři přihrávky. V roce 2016 jej draftovala v šestém kole na 158. místě Arizona, v NHL si ale nezahrál. Před odchodem do Nových Zámků působil na univerzitě v Guelphu.

Čtyřiadvacetiletý Šesták v této sezoně sehrál za Litvínov jen jeden zápas. Nastoupil 4. října při prohře v Mladé Boleslavi 1:5. V extralize má za Litvínov na kontě celkem 41 utkání a tři asistence.