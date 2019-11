Zbořilův povedený návrat do Brna. Bylo speciální dát gól, těší ho | iSport.cz

Jak vás to baví v útoku s hvězdami Vondrkou a Skalickým?

„Myslím, že jsme si docela sedli. Už jsme odehráli víc dobrých zápasů. Je to super, dáme si rychle puky. Já se snažím dělat v lajně pro ně tu černou práci a oni to umí zužitkovat.“

Do dneška jste měl na kontě jen jeden gól. Čekal jste od sebe v koncovce víc?

„To se nedá tak říct. Svým způsobem jsem v extralize nováček. Šel jsem do sezony s tím, že se na tu soutěž chci adaptovat. A když mě dali do takové lajny, hokej si užívám.“

Vaše branka na 0:1 byla v utkání klíčová, co?

„Gól to vždycky posune dopředu. Kometa po něm byla docela zaleklá a my jsme si hráli to svoje, co jsme potřebovali.“

Cítil jste, že jde o výjimečný duel?

„Po sedmi letech jsem se vrátil domů. Byla tu super atmosféra, ti diváci to prostě umí. Do zápasu jsem ale šel jako do každého jiného. I když je samozřejmě speciální dát gól proti mému bývalému mládežnickému týmu. V této sezoně se mi to povedlo poprvé, takže super.“

Čím jste favorita zaskočili?

„Byli jsme na ně dobře připravení. To byl klíč k úspěchu. Hodně jsme se dívali na video. Co dělají a nedělají, jaké mají hráče. Naší lajně se dařilo. Celkově to byl vydřený výkon. Jsme rádi, že jsme přinesli tři body do tabulky.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 14:15. Zbořil, 28:01. Skalický, 59:43. Zbořil Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – Štencel, O. Němec (A), Gulaši, Pyrochta, Malec, Bartejs, Kowalczyk – Zaťovič (C), P. Holík, Kucsera – Plášek ml. (A), Plekanec, Svačina – Orsava, Hruška, Lev – Kunc, Kusko, Jenyš. Hosté: Krošelj (Haas) – Kurka, Ševc (A), Hrbas, Fillman, Dlapa, Pláněk, Klikorka – Skalický, Zbořil (C), Vondrka – R. Zohorna, Cienciala, Klepiš – Pabiška, Bičevskis, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Jeřábek, Svoboda – Pešek, Malý Stadion DRFG arena Návštěva 7409 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 16 7 5 1 3 60:39 32 2. M. Boleslav 16 9 2 1 4 50:34 32 3. Brno 15 9 2 1 3 42:33 32 4. K. Vary 17 9 1 1 6 59:44 30 5. Plzeň 15 9 0 2 4 56:41 29 6. Třinec 17 8 1 2 6 61:48 28 7. Mountfield 17 7 2 1 7 46:48 26 8. Liberec 15 7 2 0 6 54:54 25 9. Vítkovice 17 4 4 2 7 43:54 22 10. Litvínov 16 4 1 3 8 42:51 17 11. Kladno 15 4 1 3 7 43:59 17 12. Olomouc 16 4 1 3 8 31:50 17 13. Zlín 16 5 0 1 10 47:57 16 14. Pardubice 16 4 0 1 11 32:54 13 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

