Smejkal sundal Třinec a vystřelil Spartu do čela! Nejlepší zápas, zářil | iSport.cz

Video k článku Třinec - Sparta: Jurčina od modré propálil vše a dává branku, 2:3 VŠECHNA VIDEA ZDE

Byl jste u všeho podstatného, k vítězství 3:2 nad Třincem jste pomohl třemi body (2+1). Byl to nejlepší zápas kariéry?

(úsměv) „Asi ano, dva góly jsem dal v extralize úplně poprvé. Ale je super především to, že jsme v Třinci dokázali vyhrát za tři body, což se zatím v této sezoně nikomu nepovedlo. Je to paráda, hrozně důležité body.“

Od obou týmů to byl skvělý výkon, hrál se parádní hokej. Souhlasíte?

„Ano. Diváci si přišli na své. My jsme od začátku hráli parádní zápas, byli jsme více na puku, měli i více šancí. Myslím si, že jsme byli lepší a zaslouženě vyhráli. V klíčových soubojích před brankou soupeře jsme byli lepší. Tam se to rozhoduje, z toho prostoru taky teď padly všechny góly. Zase se to potvrdilo.“

Jaká byla taktika? Přišlo mi, že vaši obránci dokázali výborně přehrávat vysoko napadající útočníky Třince přesnými dlouhými pasy.

„Řekli jsme si, že chceme hrát v pěti dopředu, v pěti dozadu. Trenéři chtěli velkou podporu od obránců. Dařilo se to skvěle. Pořád jsme byli na puku, pořád v tlaku. Beci nám pomohli v útoku skvěle.“

Třinec - Sparta: Tomášek chytře našel na brankovišti Smejkala, 0:1

Vy jste se pevně usadil po boku Michala Řepíka a Davida Tomáška v elitní formaci Sparty. Šlape to skvěle.

„Jsem za to moc rád! Hraju ale pořád na sto procent, ať jsem v první nebo čtvrté lajně. Jsem šťastný, že jsem dostal důvěru, hraju hodně, chodím na přesilovky. Užívám si to.“

S takovými spoluhráči musí být radost hrát, že?

„Přesně tak. S Davidem se znám z mládežnických reprezentací. Řepa je zkušený borec. Je opravdu radost s nimi naskakovat.“

Díky třem bodům jste se dostali do čela tabulky. V neděli se o první flek poperete s Kometou v přímém souboji. Jak se na ten zápas těšíte?

„Těším se hodně. Vždycky je to s nimi vyhecované. Nemyslím si ale, že Kometa teď hraje tak skvělý hokej, mají tam ale zkušené hráče. Bude to zase těžký zápas. Věřím, že ho převrátíme na svoji stranu a vyhrajeme.“

Třinec - Sparta: Kalina byl přitlačen na hranu mantinelu a odchází do šatny

Třinec - Sparta: Kváča chytal dobře, zastal se brankáře rozohněný Varaďa

Třinec - Sparta: Byl to pro nás velký zápas, pochvaloval si Krupp výhru

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:46. Kundrátek, 33:23. Kundrátek Hosté: 09:53. Smejkal, 28:51. Rousek, 52:27. Smejkal Sestavy Domácí: Kváča (Bartošák) – Gernát, Roth, M. Doudera, Kundrátek, Galvinš, D. Musil, Krajíček (C) – M. Kovařčík, P. Vrána, M. Stránský – Dravecký (A), Marcinko (A), Hrňa – Hrehorčák, Hladonik, Kofroň – Chmielewski, Polanský, O. Kovařčík. Hosté: J. Sedláček (Machovský) – Kalina, Blain, Ďaloga, Jurčina, Polášek (A), Košťálek, Tomáš Dvořák – Kudrna, Sukeľ, Říčka – Řepík (C), Tomášek, Smejkal – Buchtele, Pech (A), Forman – Rousek, V. Růžička, Dvořáček. Rozhodčí Hradil, Holm (SWE) – Hlavatý, Tošenovjan Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků