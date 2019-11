Poctivec Barinka se prvně trefil za Kladno: Jsem rád, že u toho byly i děti | iSport.cz

Není to typický střelec. Ale proti Varům se trefil krásně do růžku. Gólem na 2:1 skóre otočil. „Chtěl jsem vystřelit, parádně tam stál Hajňas (Hajný) před brankářem. To je padesát procent úspěchu, clonil tam u druhého i třetího gólu, takže tohle potřebujeme. Kdyby tam nebyli hráči před bránou, proletí tam jedna střela z deseti. Takhle to bylo jednodušší daleko,“ vykládal 35letý mistr světa z roku 2010.

Byl jste sám překvapený, že to tam spadlo?

„Měl jsem velkou radost. Rodina byla na prvním zápase, zrovna jsem dal gól. Takže jsem šťastný.“

Takže to asi bylo rodinné kouzlo…

(usměje se) „Nevím, nevěřím tomu, že by v tom byla nějaká magie, ale myslím si, že děti si to užily. O to větší radost jsem měl. Hned mi došlo, že jsou tady, otočil jsem se tam, kde seděly.“

Jste rád, že vám to tam padlo?

„To neřeším. Jasně, mám radost z gólu, jako každý jiný. Ale nemám doma ve zdi vyryté statistiky, kolik jsem jich dal.“

Musíte být spokojení, že jste uťali sérii pěti porážek.

„Já vůbec nevím, že byla nějaká šňůra, my musíme bojovat každý zápas o každý bod. Dostat se do lepších pozic, než jsme momentálně. A musíme pracovat. Protože o ničem jiném to není. Máme na to, abychom hráli s každým. Což dokazujeme. Je to o detailech.“

V minulých utkáních vás srážely zbytečné minely.

„Byly zápasy, kdy jsme si to prohráli vlastními chybami. Jinak vyloženě není soupeř, který by nás extrémně přehrával. I minule doma s Třincem jsme si to podělali sami. Musíme hrát zodpovědně, vyvarovat se blbých chyb.“

Kladno - Karlovy Vary: Barinka napodruhé svoji střelou otočil skóre, 2:1

Tentokrát jste ubránili přesilovky, navíc jste udeřili v oslabení.

„Pracovali jsme na tom, protože naše čísla při oslabeních jsou katastrofální, ukazovali jsme si to, měli jsme nějaké mítinky k tomu. Musíme to zvednout, protože pokud nebudeme v tomhle dobří, bude to špatné. Nějaký gól vždycky dáme, ale když dostaneme tři v oslabení, tak budeme prohrávat.“

Věříte, že výkon týmu jde nahoru?

„Nechci to zakřiknout, v neděli nás čeká poslední zápas před pauzou, rádi bychom ho vyhráli. V přestávce máme čas zapracovat na jiných věcech, kde máme slabiny.“

Po předešlé porážce jste říkal, že si to musíte v kabině vyříkat z očí do očí. Došlo k tomu?

„Něco jsme si vyříkali. Na co bychom se někde schovávali? Musíme si říct pravdu.“

Dvakrát se prosadil střelec Brendan O´Donnell, věříte, že se tím dostane do pohody?

„Doufám. On je tady od toho, aby dával takové branky. Věřím, že se mu tím zvedne sebevědomí, chytí se a začne mu to tam padat. Na začátku měl smůlu, je to o tom, aby to prolomil. Doufám, že to přišlo teď.“

SESTŘIH: Kladno - Karlovy Vary 4:2. Rytíři otočili utkání i díky dvěma bombám O`Donnella

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:41. O'Donnell, 22:27. Barinka, 29:08. O'Donnell, 35:32. Lakos Hosté: 11:47. Vondráček, 57:04. Šenkeřík Sestavy Domácí: Godla (Cikánek) – Nash, Austin, Kehar, Lakos, Barinka, Zelingr – Jágr (A), Stach, Zikmund – Valský, Machač, Réway – J. Strnad (C), Melka, Redlich – Hajný, T. Kaut (A), O'Donnell – O. Bláha. Hosté: Bednář (36. F. Novotný) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák (A), Plutnar, M. Rohan, Eminger, D. Mikyska – T. Rachůnek (A), Gríger, Flek – V. Polák, T. Mikúš, O. Beránek – Křemen, T. Knotek, Kohout – Koblasa, Skuhravý (C), Vondráček. Rozhodčí Hodek, Horák – Špůr, Ondráček Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3 928 diváků