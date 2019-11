Honzík vyhodil bránu a Bartošák měl jasno: Igor Murín v nejlepších letech! | iSport.cz

Bartošák narážel na slovenského gólmana ve zlínských službách, který v sezoně 2005/06 během přerušené hry zápasu s Plzní rukou nenápadně posunul bránu mimo. Jeho tým hrál zrovna ve třech, skóre bylo nerozhodné 1:1 a vhazovalo se na opačné straně. Mimo dohled rozhodčích. A když se pak plzeňský útočník David Moravec trefil, Murín hned ukazoval, že je brána posunutá. Gól platit nemohl. Po zápase, který Zlín nakonec vyhrál 4:1, také Murín bezelstně přiznal, že ji posunul úmyslně. V rámci „taktiky“. Dostal za to stopku na tři zápasy.

Litvínovský brankář David Honzík se bránil. Ve 33. minutě se ramenem natlačil na pravou tyčku a brána vypadla. Chvíli poté se trefil Hrehorčák. „Normální situace. Když to tam není pořádně navrtané? Já se o to normálně opřel a vypadlo to,“ popisoval Honzík, který Litvínov dlouho držel a pochytal 36 střel. „Patrikovi se pak stalo úplně to samé, nic bych v tom nehledal.“

SESTŘIH: Třinec - Litvínov 2:0. Bartošák má druhou nulu sezony, rozhodl Hrňa

Když Honzík slyšel Bartošákovu narážku na Igora Murína, jen se pousmál. „Tak to se po mně asi opičil a je taky v tom případě Igor Murín. Taky to tam vyhodil dvakrát. Schválně to nedělám, když to nedrží, tak to nedrží.“

Faktem je, že brána pod třineckým kotlem vypadává z úchytů docela často. Když se o ni gólmani nohama opřou, aby se mohli rychleji přesunout, letí ven. „Mně se to taky ve třetí třetině párkrát stalo, že mi tyčka vypadla, protože úchyty jsou na té straně malé,“ připouští Bartošák. „Ale toto byl Igor Murín v nejlepších letech. Naprosto jasné. Naprosto. Šlo to vidět, úplně bez debaty.“

Buď jak buď, sudí gól Patrika Hrehorčáka na 2:0 uznat nemohli. Situaci zhlédli na videu, branka bylo posunutá. A Honzíkovo počínání jako úmyslné v reálu neshledali. Teprve z horního pohledu kamery šlo vidět, že se Honzík o bránu pravým ramenem výrazněji opřel. „Existuje slovo karma. To se ukázalo,“ dodal Bartošák.

Oceláři měli i přes vyrovnané skóre zápas pod kontrolou, byli lepší. Bartošák si připsal druhou nulu sezony. „Poslední dobou se mi chytá dobře, až na ten jeden zápas z posledních pěti v Plzni, který se nepovedl. Jinak se mi chytá super.“

Nerozhodila ho ani dělovka z bezprostřední blízkosti do masky už ve 12. minutě. „Těsně před zápasem jsme se bavili, ať si dávám pozor na Petružálka, protože má bombu jako kráva,“ líčí Bartošák. „A on mi to přímo z mezikruhů poslal na lícní kost. Mával jsem na rozhodčího, asi to neviděl, přehlédnul, pak se mi šel omluvit. Stává se, má plno jiné práce. Chvilku mě to bolelo, na lícní kosti asi budu mít možná malou modřinku, ale to je jedno. Vyhráli jsme, to je důležité.“

Třinec - Litvínov: Využitá přesilovka po třech vteřinách! Hrňa ihned po buly otevřel skóre, 1:0

K nule nakonec pomohlo třineckému brankáři i štěstí. Petružálek mu v power play poslal puk za zády podél brankové čáry. „Já už si myslel, že to je za bránou,“ říká Bartošák. „První dorážka mě trefila do betonu a druhá jsem myslel, že jde za bránu a je klid. Najednou slyším fanoušky, jak tam hučeli, tak jsem si říkal, co se stalo? Až z opakovaného záběru jsem viděl, že to bylo vážnější, než jsem si myslel. Štěstí přeje připraveným a my dnes připravení byli.“

Litvínovští zkoušeli power play už od 57. minuty. Bartošák přiznává, že mu v jednu chvíli bleskla myšlenka i na pokus přes střelu přes celé. „Byla tam ta myšlenka. Ale kdybych to z břicha vyklepal dřív, tak bych to stejně spíš dal Milanovi (Douderovi), co mi sjížděl. Přece jenom, hráčská střela by byla přesnější, tvrdší a hlavně vyšší, než ta moje.“

Třinec - Litvínov: Petr Vrána přesnou střelou od modré zvýšil na 2:0