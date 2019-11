SESTŘIHY: Liberec otočil derby s Bruslaři, Bartošák vynuloval Litvínov | iSport.cz

Bartošák má druhou nulu v sezoně

Třinečtí hokejisté zvítězili v předehrávce 17. kola extraligy 2:0 nad Litvínovem, který porazili podvanácté v řadě. Úřadující mistr ztratil s Vervou během úspěšné série jen bod. Výhru Ocelářů zařídil Petr Vrána, který si připsal gól a přihrávku. Patrik Bartošák vychytal druhé čisto konto v sezoně.

Třinci scházel v sestavě obránce Roth, který je nominovaný na reprezentační turnaj Karjala Cup. Litvínov naopak poprvé nasadil kanadského beka Patricka Kudlu, který do tohoto týdne působil v prvoligovém Frýdku-Místku, partnerském klubu Ocelářů.

Třinec začal zostra. Už ve druhé minutě pláchl obraně hostů Marcinko, ale ztroskotal na Honzíkovi. V dalším střídání si ale vynutil přesilovou hru, kterou už po třech sekundách využil Hrňa. Domácí útočník vypálil po vyhraném vhazování a puk zapadl od břevna do branky. Hosté byli střelecky pilnější, aktivní byli zejména Petružálek a Lukeš, který v největší šanci zblízka trefil jen Bartošáka.

Také druhá třetina vyzněla pro Třinec. Hosté i se štěstím přečkali oslabení, ve kterém zahodili gólové šance Chmielewski a Kundrátek. Vránu dvakrát vychytal Honzík, který si poradil i s Marcinkovým pokusem v přečíslení dva na jednoho. A když už ho Hrehorčák ve 33. minutě překonal, gól neplatil, protože puk přešel čáru až ve chvíli, kdy už byla litvínovská branka posunutá. Z ukotvení ji vychýlil Honzík.

V další gólové šanci se dostal za obranu Litvínova Martynek, jenže bekhendový blafák nedotáhl. Třinec se ale přece jen dočkal. Vyhovovalo mu více prostoru při hře čtyři na čtyři, uzamkl soupeře v pásmu a aktivitu korunoval Vrána přesnou trefou z mezikruží. Z hostujícího týmu byl ve druhé třetině nejnebezpečnější Jarůšek, v obou šancích, ze kterých mohl vyrovnat na 1:1, dobře zasáhl Bartošák.

Třinec ve třetí třetině kontroloval vývoj utkání aktivní hrou. Nejenže nepouštěl Litvínov do šancí, ale sám si vytvořil dost možností, jak zvýšit. Velkou překážkou v cestě za třetím gólem mu byl ale Honzík. Hosté toho moc nevymysleli ani ve dvou přesilových hrách, ale v power play, ke které se odhodlali už v 58. minutě, byli párkrát blízko. Petružálkův pokus kopíroval brankovou čáru, ale vykroutil se ven. Na druhé straně Oceláři několikrát minuli prázdnou branku.

Ohlasy trenérů:

Marek Zadina (Třinec): "Jsme rádi, že jsme po těžkém zápase se Spartou pokračovali v tempu, jaké bylo včera. Kluci odehráli dobré utkání, přesně takové, jaké jsme chtěli. Převážně jsme hráli v útočném pásmu, vypracovali jsme si hodně šancí a Litvínov podržel dobrým výkonem Honzík. Na střídačce máme tablet, podívali jsme se a viděli jsme, že brána byla posunuta, takže jsme věděli, že ho neuznají."

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Třinec byl jednoznačně lepší ve všech aspektech hry. Převyšoval nás v osobních soubojích, bruslení. Jen díky dobrému výkonu našeho brankáře nebylo to skóre jiné. Netlačíme se do branky, málo střílíme. Třinec zaslouženě vyhrál. Situaci ohledně neuznaného gólu jsme viděli na kostce. Je to o rozhodčích, jak to vyhodnotí, my tohle nemůžeme ovlivnit."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:31. Hrňa, 36:30. P. Vrána Hosté: Sestavy Domácí: Bartošák (Kváča) – Kundrátek, Gernát, Krajíček (C), M. Doudera, D. Musil, Galvinš – M. Stránský, P. Vrána, Chmielewski – Hrňa, Marcinko (A), Dravecký (A) – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák – Martynek, Polanský, Kofroň – Hladonik. Hosté: Honzík (Janus) – L. Doudera, Jánošík (A), Ščotka, Baránek, T. Pavelka, Štich, Kudla – F. Lukeš (A), V. Hübl, Válek – Jarůšek, Helt, Petružálek (C) – Kašpar, Gerhát, Myšák – Trávníček, Zygmunt, Jurčík. Rozhodčí Kika, Obadal – Gebauer, Lederer Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 4 467 diváků

Liberec předvedl další obrat, derby rozhodl Knot

Hokejisté Mladé Boleslavi podlehli v předehrávce 17. kola extraligy doma Liberci 1:2 a promarnili šanci posunout se do čela tabulky. Bílí Tygři po sérii pěti zápasů bez bodu potřetí za sebou vyhráli. Ve 30. minutě rozhodl ve vlastním oslabení obránce Ronald Knot.

Hned v úvodní minutě měl možnost hostující Hudáček, který se dostal do úniku, ale gólman Krošelj mu při blafáku vypíchl puk. Do další šance se dostal Hudáček v přesilové hře při vyloučení Stránského, ale mladoboleslavský gólman jeho ránu kryl. V sedmé minutě se radovali domácí, když se po spolupráci s Bičevskisem ocitl sám před Petersem Stránský a otevřel skóre.

Vyrovnal mohl vzápětí Krenželok, který trefil z pozice mezi kruhy pravou tyč. Puk se od ní ještě odrazil od Kousala zpět do brankoviště, ale mladoboleslavský útočník jej nakonec stihl včas odpálit. Ke zvýšení náskoku potom domácím nepomohly ani dvě přesilové hry při trestech Filippiho a Kolmanna.

Ve 23. minutě se dočkal Liberec vyrovnání. Hudáček našel zpoza branky Birnera, který zblízka prostřelil Krošelje a připsal si 10. gól v sezoně. Odpovědět mohl Flynn, ale Peters si s jeho pokusem poradil.

Bílí Tygři otočili v polovině utkání skóre v oslabení při Hanouskově trestu. Zohornovi sebral puk na obranné modré čáře Knot, ujel do brejku a po blafáku do bekhendu našel místo mezi Krošeljovými betony. Vzápětí zachraňoval mladoboleslavský gólman situaci po ztrátě puku faulem na Krenželoka, ale v oslabení se domácí ubránili.

Ve 43. minutě se dostal sám před Krošelje Marosz, ale nepřekonal jej. Domácí se snažili smazat ztrátu, ale Liberec je do šancí nepouštěl a sám hrozil z brejků. Těsný náskok uhájil i v závěrečné power play. Mladá Boleslav tak neuspěla poprvé po třech výhrách za sebou.

Ohlasy trenérů:

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Soupeř přijel bránit a bránil houževnatě. Dvakrát jsme mu po našich chybách, kdy jsme měli jasně puk pod kontrolou, nabídli gólové situace, které proměnil a rozhodl. Myslím si, že zaslouženě."

Patrik Augusta (Liberec): "Viděli jsme velice vyrovnané utkání. Výsledek o jeden gól tomu asi odpovídá. My jsme si byli velice vědomi síly domácích a jejich nebezpečí rychlých protiútoků a v zakončení. Nepřijeli jsme sem určitě s nějakou hurá taktikou. Musím říci, že jsme odevzdali velice kompaktní a velice dobrý defenzivní výkon."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:35. J. Stránský Hosté: 22:17. Birner, 29:11. Knot Sestavy Domácí: Krošelj (Haas) – Ševc, Klikorka, Hrbas, Fillman, Dlapa, Pláněk (A), Bernad – Skalický, Zbořil, Vondrka (C) – R. Zohorna, Cienciala, Klepiš (A) – Pabiška, Bičevskis, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Peters (Schwarz) – Knot, Šmíd (A), T. Hanousek, Kotvan, Kolmann, Graborenko, Havlín – L. Hudáček, Bulíř, Birner (A) – Lenc, Filippi, Marosz – M. Zachar, P. Jelínek (C), L. Krenželok – D. Špaček, A. Musil, J. Vlach. Rozhodčí Hodek, Hradil – Brejcha, Jelínek Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3 667 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 16 7 5 1 3 60:39 32 2. M. Boleslav 17 9 2 1 5 51:36 32 3. Brno 15 9 2 1 3 42:33 32 4. Třinec 18 9 1 2 6 63:48 31 5. K. Vary 17 9 1 1 6 59:44 30 6. Plzeň 15 9 0 2 4 56:41 29 7. Liberec 16 8 2 0 6 56:55 28 8. Mountfield 17 7 2 1 7 46:48 26 9. Vítkovice 17 4 4 2 7 43:54 22 10. Litvínov 17 4 1 3 9 42:53 17 11. Kladno 15 4 1 3 7 43:59 17 12. Olomouc 16 4 1 3 8 31:50 17 13. Zlín 16 5 0 1 10 47:57 16 14. Pardubice 16 4 0 1 11 32:54 13 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

