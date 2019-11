Birner se na reprezentaci necítí: Liga mistrů mi ukázala upřímné zrcadlo | iSport.cz

Je to hráč, na nějž je spoleh za každých okolností. Michal Birner táhne libereckou smečku z bahna, do nějž zaplula po nedávné sérii pěti porážek a vypadnutí ze základní skupiny Ligy mistrů. V předehrávce 17. kola Tipsport extraligy Bílí Tygři urvali tři body v Mladé Boleslavi výhrou 2:1 a za celý týden nabrali všech devět bodů. Krize, zdá se, vyvanula… „Přijeli jsme si pro body, odvážíme si všechny tři, takže jsme maximálně spokojení,“ radoval se Birner, který se vyjádřil i k reprezentaci, v níž pro turnaj Karjala v příštím týdnu chybí.

Po Spartě a Vítkovicích jste zdolali v derby Mladou Boleslav. Máte hlavu a náladu zpátky?

„Nebyl to tu zrovna atraktivní hokej, spíš boj. Nám šlo o hodně, dost bodů jsme poztráceli, tak jsme z posledních tří zápasů před pauzou chtěli urvat co nejvíc bodů a máme všech devět. Před pauzou docela příjemný pocit. Pořád to není ideální, víme, kde nás tlačí bota, snažíme se víc soustředit na defenzivu. Víme, že si každý zápas gólové šance vytvoříme. Třeba si jich už nevytvoříme patnáct, ale pět a z těch pěti nějaké góly dát musíme. Důležité je dát co nejméně šancí soupeři. Na Spartě to byl z naší strany ideální výkon, hráli jsme velice dobře, velice kompaktně. S Vítkovicemi to v pátek bylo horší, ale dnes jsme se zase přiblížili k výkonu ze Sparty.“

Tam to byl pověstný odrazový můstek?

„Věděli jsme, co nás tam čeká. Soupeř, který vyhraje devět zápasů v řadě, je v laufu, na koni. Nechci říkat, že jsme to tam jeli odbránit, ale hráli jsme účelný hokej. Byli jsme aktivní, měli jsme snad o patnáct střel na branku víc než Sparta, nic moc jsme ji nedovolili. Byl to play off hokej, vyhovovalo nám i jejich menší hřiště. Ideální výkon.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Liberec 1:2. Další obrat Bílých Tygrů zkompletoval Knot

Špatné období jste jistě probírali v kabině mezi sebou, společně s trenéry. Řekl jste si také svoje jako mazák?

„Museli jsme si něco říci, někdo víc, někdo míň. Bylo tam hodně emocí, občas padala slova, o kterých druhý den víte, že to byly hrozné blbosti (s úsměvem). Ale jde o to, že nikdo nedělá věci na ledě, aby uškodil svému týmu. To je hokej, někdy je chyb víc, někdy míň. Věděli jsme, že se nesmí opakovat věci typu, že někde něco vypustíme, že budeme prohrávat osobní souboje. Řekl bych, že v posledních třech soubojích jsme byli v tomto směru mnohem lepší.“

To je klíčové v boji s krizí, být k sobě upřímní, otevření, nehudrovat stranou, ale mezi sebou, že?

„Musím říci, že my jsme byli k sobě upřímní i v době, kdy jsme vyhrávali zápasy 7:6, 5:4 a podobně. Nebudeme si nalhávat, že jsme se plácali po zádech, jak strašně jsme spokojení. Byly tam triviální chyby, které dělají žáci v páté třídě. Museli jsme si říci svoje, my zkušenější jsme toho řekli víc. Bohužel se stalo to, na co jsme upozorňovali od samého začátku. Že když se nebudeme vyvarovat chyb, tak i přes všechny otočené zápasy pro nás, se nám to dříve či později vymstí. Najednou jsme místo pěti, šesti gólů dávali dva, tři, ale soupeř pořád dával svých pět a podobně... Bavili jsme se o tom, že hrana vítězství a porážky je hrozně tenká a my se musíme zaměřit na věci jako osobní statečnost, obětavost, vyhrávání osobních soubojů, černá práce. To jsou přesně aspekty, které vyhrávají trofeje. Právě v tomhle byl Třinec ve finále lepší, než my a vyhrál titul.“

Jste rád za nynější pauzu, anebo byste rád reprezentoval na Karjale?

„Jedna věc je, že nejsem úplně stoprocentně zdravotně v pořádku. Netvrdím, že by mě to extra limitovalo, ale jde o to, že mám nějaký věk a já se v tuhle chvíli na mezinárodní hokej necítím. Liga mistrů mi ukázala docela upřímné zrcadlo, hokej tam byl rychlejší, tvrdší a upřímně, měl jsem s tím trošku problémy. Neříkám, že národní tým pro mě není téma, ale necítím se na něj psychicky ani fyzicky.“

Vám osobně ovšem v extralize naskakují body pravidelně, formu máte výbornou…

„Pokaždé je to o tom, jak si sedne celá lajna. Všichni tři útočníci si musí sednout, být na stejné vlně. S Hudym jsme spolu hráli už loni, teď tam máme Buldu a mám pocit, že si to sedlo už od prvního přípravného zápasu. Hodně se spolu bavíme o to, co chceme na ledě dělat, v čem se můžeme zlepšit. Šance přicházejí, jde o to neuspokojit se, být k sobě občas i kritičtí, říci si klidně i to, co ten druhý nechce slyšet. I to vás posouvá dopředu.“