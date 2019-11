Piskáček o návratu z marodky: Sužovaly mě migrény. Jen při koukání trpím | iSport.cz

Lepší načasování pro návrat na led si ani nemohl přát. Zkušený obránce Sparty Jan Piskáček se přesně po dvou měsících, které strávil na marodce, vrátil do sestavy mužstva Uweho Kruppa a rovnou proti Kladnu, svému mateřskému klubu. „Byl to můj cíl. Jsem Kladeňák, mám tam celou rodinu. Vždycky to bude speciální," přiznal s úsměvem vousatý bek po výhře 6:2 před rekordní návštěvou 17 220 diváků v O2 areně.

Pozvolná rekonvalescence a pouhé vysedávání na tribuně už prý bylo ubíjející. Když Jan Piskáček konečně doléčil zranění, které si odnesl z úvodního zápasu s Plzní (7:6p), strašně se mu ulevilo. Období bez hokeje ostříleného sparťana trápilo...

Čím to tedy bylo, že se zranění vleklo přesně dva měsíce?

„Prostě se to táhlo a táhlo. Bolela mě hlava, měl jsem otřes mozku a snad i něco s krkem. Čekali jsme, že to bude na chvilku, ale bohužel se to pořád vracelo. Musel jsem si prostě dát delší pauzu. Člověk vlastně ani nemohl nic dělat. Jakmile jsem myslel, že už jsem v pohodě, tak jsem vylezl na led, na kolo a odpoledne doma jsem se trochu sužoval v migrénách. Takže v tom to bylo.“

Jak moc jste se těšil, až konečně opustíte marodku?

„Už jsem byl trošku na čekance. Snad jsem něco natrénoval. Řekl bych, že to nebylo tak hrozné, jak jsem čekal.“

Jistě vás potěšilo, že comeback vyšel proti mateřskému Kladnu a před vyprodanou halou, viďte?

„Jasně, těšil jsem se. Tedy spíš jsem si dal cíl, že bych chtěl nastoupit proti Kladnu. Emoce byly trošku větší, přesně to jsem chtěl. Naštěstí to vyšlo. Všechno je nyní v pořádku, takže dobrý.“

I po letech ve Spartě jste tedy bral duel s Rytíři hodně speciálně?

„Právě po těch letech to ve mě vřelo. (usmívá se) Po šesti letech, když se konečně dostali do extraligy... Byl jsem hrozně šťastný, že postoupili. Samozřejmě, jsem Kladeňák a hrozně jsem jim to přál. Hrozně jsem se těšil na zápasy v O2 areně nebo později v Kladně. Je to můj domov, mám tam rodinu, právě o to pro mě byl zápas peprnější. Snažil jsem se hrát co nejlépe.“

Očekáváte po skvěle načasovaném návratu velký příspěvek do pokladny?

„Jo, já jsem klukům něco vypisoval, takže to budu muset zaplatit, což ale udělám rád. Jsem šťastný, že jsme vyhráli. Tři body jsou pro nás super a opět můžeme rozjet nějakou další sérii.“

Jak se hráčovi po návratu z marodky dívá na tým držící se na prvním místě tabulky?

„Rozhodně se na to kouká líp, než kdyby kluci válčili někde ve spodku. Člověk je nervózní stejně. Nemám rád jen koukání na hokej. Bohužel jsem při tom docela trpěl.“

Jágr o vyprodané O2 aréně: Pro kluky je to ohromnej rozdíl

Židlický byl mým vzorem. Vlastně mě dostal do Sparty

Poprvé v kariéře jste nastoupil proti Jaromíru Jágrovi, bývalému spoluhráčovi. Co jste říkal na jeho výkon?

„Dáváte si na něj pozor, ale ať už jde o kohokoliv, na ledě si musíte hlídat všechny stejně naplno, i kdyby tam byl Gretzky. Jarda je legenda, ano. Má toho spoustu za sebou, ale myslím, že jsme mu dobře ukázali, jak umíme hrát hokej. Taky to bylo vidět na výsledku.“

Kladno jste srazili 6:2. Bylo to podle vás jednoduché vítězství?

„To si nemyslím. My jsme asi nehráli úplně dobře, jak jsme chtěli. Měli jsme tam pár výpadků, které nám trošku zpomalily naší hru. Tím pádem se dostali trošku do hry. Snažili jsme se však zápas uválčit až do konce.“

Jste mezi pamětníky, kteří v sezoně 2012/13 s Kladnem sehráli v O2 areně čtyři zápasy před zaplněnou halou. Vybavily se vám tyto chvíle?

„Samozřejmě, takové vzpomínky se vám vrací. To byla zrovna pro nás výborná sezona. Dostali jsme se do play off, bylo to super rozjetý. Užíval jsem si každý zápas, když tady byli kluci z NHL. Měl jsem možnosti si zahrát právě s Jardou a ostatními jako Pleky (Tomáš Plekanec) nebo Marek Židlický. Od Marka jsem se zřejmě naučil nejvíc. Hrozně mi to pomohlo do budoucna.“

Byl vaším vzorem?

„Určitě. On byl takový kliďas, všechno řešil v klidu. Dokázal nám mladým klukům pomoct, abychom se nebáli hrát. Řekl bych, že díky němu jsem se dostal do Sparty.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:59. Kudrna, 22:37. Forman, 23:49. Řepík, 29:37. Buchtele, 43:42. Rousek, 50:56. Sukeľ Hosté: 29:24. Zikmund, 35:20. Melka Sestavy Domácí: J. Sedláček (Machovský) – Kalina, Blain, Tomáš Dvořák, Jurčina, Polášek, Košťálek, Piskáček – Smejkal, Tomášek, Řepík – Kudrna, Sukeľ, Říčka – Buchtele, Pech, Forman – Rousek, V. Růžička, Dvořáček. Hosté: Godla (Cikánek) – Austin, Nash, Lakos, Kehar, Zelingr, Barinka – Zikmund, O'Donnell, Jágr – Réway, Machač, Jelínek – Redlich, Melka, J. Strnad – Š. Bláha, T. Kaut, Hajný – Bílek. Rozhodčí Jeřábek, Hejduk – Jindra, Zíka Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 17 220 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 18 9 5 1 3 71:45 38 2. Plzeň 16 10 0 2 4 58:42 32 3. M. Boleslav 17 9 2 1 5 51:36 32 4. Brno 17 9 2 1 5 50:43 32 5. Třinec 18 9 1 2 6 63:48 31 6. K. Vary 18 9 1 1 7 61:47 30 7. Liberec 16 8 2 0 6 56:55 28 8. Mountfield 18 7 2 1 8 48:53 26 9. Vítkovice 18 4 4 3 7 46:58 23 10. Olomouc 17 5 1 3 8 34:52 20 11. Zlín 18 6 0 1 11 53:63 19 12. Kladno 17 4 2 3 8 49:68 19 13. Litvínov 17 4 1 3 9 42:53 17 14. Pardubice 17 5 0 1 11 37:56 16 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

