Formana zlili pivem: Smrdím jako sud. Rvačka s Jágrem? Proč ne… | iSport.cz

Před natřískanou O2 arenou si připsal kariérní jubileum. 200. a 201. bodem v dresu Sparty se útočník Miroslav Forman zaskvěl při vítězství 6:2 nad Kladnem s Jaromírem Jágrem v sestavě. S legendárním matadorem se několikrát střetl na ledě, dokonce nechybělo málo a sparťan se s ním pustil do rvačky. „Je to legenda našeho sportu, ale žádné speciální zacházení od nás určitě nedostal,“ řekl pověstný bijec Pražanů na adresu aktivního majitele Rytířů, který si ze zápasu odnesl i dres nasáklý pivem.

Domácí duel s Kladnem jste měli celkem pod kontrolou, souhlasíte?

„Je to tak. Myslím, že výsledek vypadá jednoznačně. Měli jsme to sice pod kontrolou, ale nepředvedli jsme nejlepší výkon. Bylo určitě důležité, že jsme dali první gól. Po pauze ale občas takové zápasy bývají. Bylo tam hodně nepřesností, ale výsledek 6:2 je dobrý. Vyhráli jsme.“

Připravovali jste se nějak speciálně na Jaromíra Jágra?

„Všichni víme, co on dokázal. Je to jeden z nejlepších hráčů historie, o tom se nemusíme ani bavit. Žádná velká příprava na něj nebyla. Soustředíme se na sebe a to je asi tak všechno.“

Všímal jste si kladenského matadora na ledě?

„Tak kouknete se na něj… (usmívá se) Je to fakt legenda našeho sportu, ale žádný respekt, žádný speciální zacházení od nás určitě nedostal.“

Na ledě jste se mále do sebe pustili…

„To je pravda, ale ani jsem se s ním nechytil. Někdo jiný tam šel do něj docela dobře. Myslím, že Dvořka (Tomáš Dvořák) Byla to běžná věc.“

Jágr o vyprodané O2 aréně: Pro kluky je to ohromnej rozdíl

Nicméně kdybyste měl možnost porvat se s Jágrem, šel byste do bitky?

(s úsměvem přemýšlí) „Je to sice legenda, ale na ledě ho beru jako normálního hráče. Hraje stejnou ligu jako já. Takže… Myslím si, že k tomu by asi nedošlo, ale proč ne.“ (usmívá se)

Nenapadá vás po takových zápasech si s protihráči měnit dresy jako fotbalisti?

„Tak určitě ne… To je vždycky ostuda, co tam předvádějí… Tohle mě nemrzí. Na druhou stranu jim dresy alespoň nesmrdí od piva.“

S Rytíři jste se během třetí třetiny dostali do několika potyček. Cítil jste, že vás chtěli zkusit vytočit?

„Na konci to trochu začalo vřít. Oni museli chodit do brány, museli něco změnit. Šli do toho agresivně, i když už měl Sedla (Jakub Sedláček) pokrytý puk. Z toho to pak vznikalo. Normální věc, až na to, že jsme pak byli všichni polití pivem.“

Pivní sprška přišla z kladenského kotle, že?

„Jo, lítalo to tam z kotle Kladna. Myslím, že to byl Tonda Melka (útočník Kladna), kdo si šel za rozhodčím stěžovat, že dostal taky sprchu. To bylo docela komický, když se pak kouknul, kdo pivo házel. (směje se) Smrdím jako sud.“ (chechtá se)

Svým 200. bodem ve Spartě jste po reprezentační pauze pomohl skolit Kladno, navíc vás zvolili hráčem zápasu. Co pro vás tento milník znamená?

„Čekal jsem na ten bod docela dlouho. Myslím, že nějakých sedm zápasů. Kluci mi pořád říkali, že až padne, tak dám něco do kasy. Tím mě maličko zbrzdili. (směje se) Co se týká hráče zápasu… Myslím, že jsem odehrál několik zápasů o dost lépe než proti Kladnu. První třetinu jsem byl naprosto šílený, ale bodově se dařilo.“

Poplatek do pokladny asi bude pěkně drahý, viďte?

„Budu to muset nějak usmlouvat, protože už vzduchem lítaly částky jako desetitisíce, prostě samý nesmyslný… Říkal jsem, že dám dva tisíce, tak uvidím, jestli to projde.“

Při vašem gólu jste si Kladno slušně rozebrali. Jak jste viděl svojí trefu?

„Trošku jsme změnili přesilovky. Měli jsme nacvičený signál a krásně to vyšlo.“ (usmívá se)

A co atmosféra před vyprodanou halou?

„Super! Doufám, že v pátek proti Hradci to bude minimálně stejný. Všichni jsme si zápas užili. Vždycky je to lepší, než hrát před poloprázdnou arénou. Kdybychom takovou návštěvu měli doma pořád, bylo by to skvělý.“

Přesně po dvou měsících se vám vrátil do sestavy Jan Piskáček, bývalý hráč Kladna. Zvolil opravdu dobré načasování, viďte?

„Určitě, ale podle mého názoru zvolil špatné načasování, protože to bude ještě dražší. Doufám, že víc než já. (směje se) V kabině jsem mu stihl říct, že odehrál super zápas po tak dlouhé době, po takovém zranění. Rozhodně je dobře, že se vrátil. Je pro nás důležitý.“

V pátek se hraje proti Hradci Králové s Vladimírem Růžičkou seniorem na střídačce. Chystáte něco v kabině pro juniora?

„No… Teď mi říkáte zcela novou věc. Určitě něco musíme vymyslet. Bude to mít rozhodně drahý. S kluky si za chvíli jistě sedneme a něco vymyslíme.“

Jak moc vás mrzí, že Marek Ďaloga nezůstal ve Spartě?

„Hodně, protože je to super kluk do kabiny i super hráč na ledě. Nejlepší bruslař, kterého jsem kdy viděl. Je to určitě ztráta, ale kádr máme široký, takže věřím, že se s tím dobře popereme.“