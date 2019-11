Styl Růžičky? Docela nám to vycházelo. Škoda jedné chyby, litoval Pavlík | iSport.cz

Sparta - Mountfield HK: Pavlík překonal Machovského bekhandovou střelou, 0:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Proč tady dnes Hradec ve vyrovnaném zápase nezískal ani bod?

„Bohužel jsme v rozhodující moment udělali jednu chybu a ta nás stála body."

Vy jste byl při rozhodujícím momentu na ledě, tak co se tam odehrálo?

„Oni nahodili puk, gólman to zastavil a pak jsme se tam špatně domluvili. Byla tam špatná komunikace, vyplynulo to ze hry a puk nám vzali a byl z toho rozhodující gól.“

Zdálo se mi, že se ve vaší hře začínají projevovat určité rysy hokeje, který vyžaduje trenér Růžička. Daří se aplikovat jeho styl?

„Jo, my jsme si řekli, že to trochu změníme, že vysuneme trochu obranu a z toho postavení se budeme snažit startovat rychle dopředu. Myslím, že to proti Spartě docela vycházelo.“

Po vaší povedené individuální akci šel Hradec do vedení. Mířil jste?

„Po té kličce už jsem nemířil, tam už na to nebyl čas. Chtěl jsem to především dostat na bránu, že to tam třeba někdo dostrčí, nebo dorazí. Byl z toho gól, což je samozřejmě lepší.“

Bylo ze Sparty cítit sebevědomí, po jejich vydařené sérii zápasů?

„Vůbec jsme na to nekoukali.“

Sparta - Mountfield HK: Obrovské chyby Mazance dokázala Sparta využít, Buchtele zvýšil na 2:1

Spartu jste přestříleli, ale většina střel nebyla z nebezpečných prostor. Není právě tohle to, co Hradec sráží? Že se hráči netlačí do míst, odkud padají branky?

„Nepadá nám to tam, to je pravda, ale nehledal bych v tom veliké důvody. Střely na branku máme, každá se může odrazit, nebo dorazit, přestože není z nejlepší pozice.“

Vždy v polovině první a druhé třetiny se vám podařilo Spartu agresivním napadáním dostat pod velký tlak. Byl to záměr?

„Záměr to vlastně ani nebyl. My hráli pořád stejným stylem, ale ze hry vyplynulo, že jsme je vždycky v tyhle momenty byli schopní zatlačit v jejich pásmu. Ale nebylo to něco speciálního, vyplynulo to přirozeně ze hry.“

Byl to podle vás ten typ zápasu, ve kterém platí, kdo dá za stavu 1:1 branku, tak bere všechno?

„Asi ano, tohle jsou ubojované zápasy, které rozhodují ty nejmenší chybičky a detaily. Když to ve třetí třetině bylo 1:1, tak potom v těchto utkáních rozhodne jedna malá chyba. Bohužel jsme ji udělali my, padl z toho gól. Tak to prostě je.“

SESTŘIH: Sparta - Mountfield HK 2:1. Pražané vyhráli počtvrté v řadě, rozhodla chybná rozehrávka Mazance

Sparta - Mountfield HK: Hokej je o gólech, máme ale problémy je dávat, přiznal Růžička