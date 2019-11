Tybor zařídil Dynamu bod, ale pak litoval: Školácky jsem přišel o puk | iSport.cz

Na pardubické straně byl Radoslav Tybor smutným hrdinou zápasu s Olomoucí. Dynamo od 4. minuty zkoušelo vyrovnat, jemu se povedlo upravit skóre na 1:1 v 58. minutě. Jenže v prodloužení mu soupeř sebral u mantinelu puk a slovenský útočník se smutně díval, jak se černá guma koulí za čáru. „Na to, jak jsme se na zápas připravovali, to od nás nebyl dobrý výkon,“ povzdechl si.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 57:27. Tybor Hosté: 03:29. Dujsík, 60:19. P. Musil Sestavy Domácí: Kacetl (Kantor) – Eklund, Holland, J. Kolář, Ivan, Mikuš, J. Zdráhal – D. Kindl, R. Kousal, Tybor – Hovorka, Mandát, Harju – Látal, T. Knotek, Blümel – M. Beran, Pochobradský, Matýs – Machač. Hosté: Konrád (Lukáš) – Vyrůbalík, Škůrek, Ondrušek, Jaroměřský, Švrček, Dujsík, Valenta – Burian, Strapáč, Irgl – Klimek, Nahodil, P. Musil – Olesz, Kolouch, Skladaný – Hecl, J. Knotek, V. Tomeček. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Kis, Lučan Stadion enteria arena

Proč jste měli tak velký problém se prosadit v koncovce?

„Olomouc dobře bránila střední pásmo a my se k nim hodně špatně dostávali. Když už jsme se dostali do útočné třetiny, hned nám to vyhodili. Podle mě jsme málo bruslili, málo se tlačili do brány. Z toho se musíme poučit.“

Hodně bolí, když celý zápas dřete na vyrovnání 1:1 a hned na začátku prodloužení inkasujete?

„Ano, školácky jsem tam přišel o puk u mantinelu. Někdo mi to sebral, tři na tři je takové nahoru a dolů. Hodně se jezdí, my mohli jít dva na jednoho, jenže mi sebrali puk, do šance šla Olomouc a bohužel dala gól.“

Pardubice - Olomouc: Rozhodnuto, Kacetl neudržel střelu a Musil dorazil do branky, 1:2

Mísí se hodně pocity, že na jednu stranu úleva, když jste vyrovnal a zařídil bod, na druhou stranu vztek, že soupeř sebral puk přímo vám?

„Není to vůbec příjemné. Viděl jsem, jak mám puk, že s Robertem Kousalem pomalu jedeme do brejku. Jenže mi to sebrali, přišla střela, Ondra Kacetl ji sice měl, ale pak to dorazili do prázdné.“

Puk se tak zvláštně koulel do brány. Modlil jste se, aby se postavil na hranu?

„Ano, ano, ani Káca asi nevěděl, že puk nedrží. Všichni jsme si mysleli, že ho má ve výstroji a nakonec mu skákal na brankové čáře. Někdo od nás po tom ještě zkusil sáhnout, bohužel ani to nepomohlo.“

Hráli jste proti klasické Olomouci, se kterou je těžké pořízení, tím spíš, když vede?

„Byli jsme přesně na tohle připravení. Ale od nás to nebylo hlavně v první třetině ono, všude jsme byli druzí. Potřebovali jsme dát první gól, nenechat je bránit výsledek. Jenže se zatáhli a fakt nás do ničeho nepustili.“

Pardubice - Olomouc: Střelecká smůla prolomena, Tybor vyrovnal, 1:1

Pardubice - Olomouc: Brejk domácích, ale Mandát pálil mimo branku