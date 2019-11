Bartošákův kamarád Výtisk o trablech: Je svůj, ale zaslouží si pomoc | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43:31. P. Zdráhal, 44:49. Š. Stránský, 52:52. Roberts Bukarts, . Roberts Bukarts Hosté: 08:19. Plekanec, 22:36. Zaťovič, 31:18. Pyrochta Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Gregorc, D. Krenželok, Šidlík, Kvasnička, Výtisk (C), Trška, Bodák – Roberts Bukarts, O. Roman (A), Schleiss – Lakatoš, Š. Stránský, P. Zdráhal (A) – Dej, Baláž, Mallet – Razgals, Werbik, Guman. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – Svozil, O. Němec (A), Gulaši, Pyrochta, Štencel, Bartejs, Malec – Zaťovič (C), P. Holík, Kucsera – Plášek ml., Plekanec (A), Svačina – Hruška, Lev, Orsava – Dočekal, Kusko, Jenyš. Rozhodčí Bejček, Stano – Hynek, Klouček Stadion Ostravar aréna Návštěva 4 923 diváků

Zasáhly vás události kolem brankáře Patrika Bartošáka?

„Po pravdě, neměl bych se k tomu moc vyjadřovat. Ani nechci. Teď je to o tom, aby ho známí a vůbec lidé nezavrhli. Aby se mu každý snažil pomoct. Psal jsem mu, že kdyby cokoliv potřeboval, ať se mi ozve. Je jen na něm, zda to udělá.“

Je vám ho líto?

„Je to tíživá situace. Nejde o hokej, ale o běžný život. Bartes si zaslouží, aby mu pomohl každý, kdo může. Věřím, že se z toho dostane, vrátí se k hokeji a do normálního života.

Vítkovice - Kometa Brno: Rozhodující nájezd proměnil ve 4. sérii Bukarts, 4:3 po sn

Evidentně i vrcholový sportovec, ekonomicky zajištěný na pohled bezstarostný chlap, je hodně zranitelný, co?

„Psychika není jednoduchá. Odcházel od nás, když byl na výsluní. A musel to v Třinci potvrdit za těžké peníze. Psychika udělala svoje. Dostal se tam, kde je. Ale nechci to hodnotit. Vím jen útržky, které se ke mně dostaly anebo co jsem se dočetl. Nic pořádně konkrétního nevím.“

Narušilo to vaši koncentraci na duel s Kometou?

„Věděli jsme o tom, ale soustředili jsme se na zápas. Člověk to má v hlavě, ale neřekl bych, že nám to narušilo koncentraci. Bartes je svůj, ale zaslouží si pomoc.“

Vítkovice - Kometa Brno: Bukarts střelou pod pravou horní tyč Vejmelkovy brány srovnal na 3:3