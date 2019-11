Gulaš už má 20 gólů, ale po prohře kritizoval: Náš nejhorší výkon v sezoně | iSport.cz

Znovu úřadoval. Milan Gulaš přidal další tři čárky do osobních statistik, po 18 zápasech už má na kontě 20 gólů a 17 asistencí. Jeho Plzeň však v 19. kole Tipsport extraligy na ledě Mladé Boleslavi nepředvedla ideální výkon, který nakonec stačil na zisk jednoho bodu za prohru 3:4 v prodloužení. „Pro nás je to zlatý bod, protože jsme odehráli asi nejhorší utkání v celé sezoně,“ hodnotil kriticky.

Duel „škodovek“ začala Plzeň lépe. Už ve 4. minutě otevřel skóre Vojtěch Němec. Jenže na první přestávku se šlo už za stavu 2:1 pro domácí. Herní i střelecká převaha byla na straně Mladé Boleslavi. Bruslaři byli po většinu utkání lepším týmem, jenže vyhořeli na koncovce…

A tak si vzal slovo Milan Gulaš. Nejdříve zůstal sám před brankou po odraženém puku od zadního mantinelu a trpělivě si povodil brankáře Gašpera Krošelje až do bekhendového zakončení. Dvacet sekund před koncem druhého dějství pak poslal Škodu do vedení po další brilantní individuální akci. Boleslav však stačila ještě do sirény odpovědět, zápas tak došel až do prodloužení, které rozhodl Radim Zohorna.

Mladá Boleslav - Plzeň: Kanonýr Milan Gulaš využil chyby soupeře a srovnal, 2:2

„Přijeli jsme do Boleslavi pro výhru. Po průběhu zápasu si ale myslím, že bod je pro nás zlatej. Nedařilo se nám chytnout tempo od začátku až do konce. Všude jsme byli o krok pozadu. To, že nám tam napadaly góly, bylo fajn, ale jak jsem říkal – bod z Boleslavi je pro nás zlatej,“ uvedl Gulaš. „Takové zápasy samozřejmě někdy jsou. Musíme to hodit za hlavu a jít dál,“ dodal.

Jeho negativní hodnocení plzeňského výkonu potvrdil i hlavní kouč Ladislav Čihák na tiskové konferenci. „Celý zápas jsme tahali za kratší konec. Z hlediska hokeje se nám zápas nepovedl, ale musím konstatovat, že bod odsud je pro nás cenný. I přesto, že to nešlo hokejově, tak se hráči o to alespoň porvali a odvážíme aspoň bod,“ řekl.

Gulaš už se v sezoně zlepšil na neuvěřitelných 37 bodů (20+17) za 18 zápasů. Na čele produktivity má patnáctibodový náskok na druhého Tomáše Rachůnka z Karlových Varů a sezonu stále rozjetou na více jak 100 bodů a 50 gólů…

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Plzeň 4:3p. Dramatický zápas vyzněl lépe pro Bruslaře

A to se teď musí obejít bez svého dvorního centra Tomáše Mertla, který je stále na marodce. V Boleslavi se tak vedle Gulaše a Kracíka představil v prvním útoku teprve 17letý Sebastián Malát. „Pro mladé kluky to jsou skvělé zápasy, nabírají zkušenosti a myslím, že se s tím vypořádávají dobře,“ pochválil o generaci mladšího spoluhráče.

Plzeň ztratila sérii výher, i přesto posedmé v řadě neodešla z utkání s prázdnou. „Prodloužili jsme bodovou sérii, což jsme si před zápasem přáli a podařilo se nám to,“ zakončil s vděkem. Škoda klesla na třetí místo, Mladá Boleslav je o dva body za ní čtvrtá.