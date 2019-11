Ocelář Vrána se rozvášnil v derby: Možná jsme do sebe šli až zbytečně | iSport.cz

Derby se vším všudy. Třinečtí Oceláři sehráli s Vítkovicemi (2:1) v předehrávce 20. kola Tipsport extraligy parádní představení. Solidní hokej, emoce, i strkanice. Do několika se zapojil i třinecký lídr Petr Vrána, který se úvodní brankou vyšvihl do čela kanadského bodování klubu (7+12).

„Asi jsem neměl dobrou náladu,“ glosoval s úsměvem drobné šarvátky. „Občas se něco nepísklo, hrálo se hodně bez vyloučení, což nám vadilo, když to člověk vidí na ledě. Bylo tam pár momentů, že jsme do sebe šli možná zbytečně. Ale to asi k tomu patří. V rámci fair play to bylo v pohodě.“

Je i tohle znak derby?

„Je to více vyhecované, přišli fanoušci, to člověk občas ztratí nervy. Nechá se strhnout výbornou atmosférou a k něčemu dojde. Ale jinak to proběhlo v pohodě.“

Překvapily vás Vítkovice?

„Neviděl bych to tak, že by přijely nějaké jiné Vítkovice. Podle mě hrály velmi dobře už v těch domácích zápasech (4:3 a 4:6). Jsou mladí, brusliví, mají pohyb. Asi viděli náš předešlý zápas s Brnem, že jsme měli problém, když nás soupeř napadal ve dvou třech lidech. Tak to zkusili okopírovat. Vletěli na nás v první třetině, a my s tím měli problémy.“

Emoce a strkanice ve hře byly, ale dlouho se hrálo bez vyloučení...

„Oni měli za dvě třetiny dvě přesilovky, my žádnou. Naštěstí jsme pak hned tu první v poslední třetině využili. Hrálo se hodně do těla, zápas byl vyrovnaný a my jsme oslabení odehráli výborně.“

Třinec - Vítkovice: Vránovo nahození končí v síti, 1:0

Když hráli Ostravané v posledních minutách power play, vyhráli jste všechna tři vhazování ve svém pásmu. Vy jste byl u dvou, dlouhodobě v nich máte výbornou bilanci. Trénujete je speciálně?

„Někdy děláme na tréninku pár buly. Je to padesát na padesát, zrovna dneska to vyšlo. Měl jsem to na bekhend, což je v našem pásmu výhoda. Díkybohu jsme pár důležitých buly vyhráli a dostali se do pohody.“

V pohodě je i obránce Martin Gernát, dal vítězný gól, už je nejproduktivnějšímu bekem soutěže (3+14). Co na něj říkáte?

„Když hraje tým dobře, mají individuality vždy možnost vyskočit. Martin podává od začátku sezony výkony stabilní. Teď začal dávat i góly, někdy to tak je, že to tam nepadá a člověk body neudělá. Důležitá je týmová hra. Začala nám fungovat přesilovka, Martin na sobě pracuje, dobře pro něj. Body si zaslouží.“

Derby s Vítkovicemi je v této sezoně zajímavé i bratrským soubojem Matěje a Šimona Stránských. Vyhráli jste, starší Matěj nebude mít špatnou náladu a bude s vámi mluvit. Po první prohře říkal, že dva dny s nikým nepromluvil ani slovo...

(usměje se) „Myslím, že si teď si k tomu mezi sebou něco řeknou. I Matěj je velice rád, že jsme vyhráli, ale zápas to fakt nebyl jednoduchý. První třetina nás stála hodně sil a měli jsme i štěstí, že skóre bylo takové, jaké bylo. Vítkovice hrály výborně. Zlaté body pro nás.“

SESTŘIH: Třinec - Vítkovice 2:1: Oceláři se po skolení rivala z Ostravy dotáhli na Spartu

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:02. P. Vrána, 47:41. Gernát Hosté: 31:03. D. Krenželok Sestavy Domácí: Kváča (Malík) – Kundrátek, Gernát, M. Doudera, Zahradníček, D. Musil, Galvinš – Chmielewski, P. Vrána (A), M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Dravecký (A) – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák – Kofroň, Polanský, Adamský (C) – Hladonik. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Šidlík, Kvasnička, Trška, Bodák, Výtisk (C), D. Krenželok, Gregorc – Roberts Bukarts, O. Roman, Schleiss – Lakatoš, Š. Stránský (A), P. Zdráhal – Dej (A), Mallet, Razgals – Baláž, Werbik, Guman. Rozhodčí Jeřábek, Šír – Lhotský, J. Svoboda Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 5 164 diváků