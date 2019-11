Šidlík na jména nehledí. Vytočil Jágra a za „prasárnu“ bušil i do Plekance | iSport.cz

Petr Šidlík šel s Tomášem Plekancem do bitky poté, co ho jeho soupeř ostře zasáhl u mantinelu • Petr Kotala (HC VÍTKOVICE RIDERA)

Vytočil Jaromíra Jágra, pěstmi se pustil do Tomáše Plekance. Vítkovický obránce Petr Šidlík legendy respektuje, ale červené koberce před nimi roztahovat nehodlá. „S Jágrem jsme se tomu nakonec zasmáli, ale Pleky udělal prasárnu, zastal jsem se sám sebe,“ říká Šidlík. Co přijde ve čtvrtečním derby v Třinci? Šel by do rvačky s Matějem Stránským? „To by bylo peprný. V létě jsem mu pomáhal na baráku, rozvozil mu tam asi dvě a půl tuny kamení a pořád mě nepozval na grilovačku, jak slíbil... Možná ho v rohu trochu poškádlím.“

Hraje tvrdě, ale rváč ani provokatér není. Přesto se Petr Šidlík v posledních zápasech Tipsport extraligy dostal do křížku s největšími osobnostmi soutěže. Nejdřív vytočil Jaromíra Jágra z Kladna, potom se pobil s Tomášem Plekancem z Komety.

„Moje hra byla vždycky agresivní, umím být nepříjemný, ale s Kladnem jsem nic nevyváděl,“ vrací se vítkovický obránce k pikantním soubojům. Že se po něm Jágr ohnal, to v zápase ani nezaznamenal. „Dozvěděl jsem se to až z doslechu a fotek. Chápu, že tihle kluci prošli NHL, mají obrovské kariéry a když je u mantinelu masíruje nějaký Šidlík, který hraje stopadesátý zápas v extralize, tak to mohou brát všelijak. Ale je to hokej, v ten moment jsme si všichni rovni. Jak bych mohl hrát, kdybych mu tam rozmotal červený koberec a koukal, jak si projíždí?“

Přiznává, že Jágra jednou u mantinelu načapal. Ostře ho dohrál a obral o puk. Pak se po něm Jágr ohnal. „Jednou byl špatně postavený, protože jinak je skoro nemožné se k němu dostat, jak je silný,“ ocenil Šidlík. „Obehrál jsem ho jednou, on mě čtyřikrát. Furt vede.“ Po zápase si podali ruce, soubojům se společně zasmáli. „Jo, říkal mi, že se mnou měl těžkou práci. To já taky. Zasmáli jsme, popřáli si štěstí do dalších zápasů.“

Snažili jsme si dát na hubu

S Tomášem Plekancem to bylo jiné. Ostřejší. Došlo i na pěsti. Na první pohled se zdálo, že bitku těsně před koncem prodloužení vyprovokoval Šidlík. On to viděl jinak. „Nelíbilo se mi, že Pleky přijel ze slepého úhlu a dal mi loktem na bradu,“ popisoval. „Kdyby mě trefil líp, tak lehnu. Zastal jsem se sám sebe, tohle nemám rád. Uznávám ho a respektuji, je to Pan hráč, udělal neskutečnou kariéru v NHL a co předvádí tady, je taky paráda. Buly, defenzivně je stoprocentní... Ale chránil jsem své zdraví. Pár otřesů už za sebou mám a tohle byla prasárna. Musel jsem se bránit.“

Šidlík ocenil, že se Plekanec do bitky pustil. „Postavili jsme se chlap chlapovi. I za to má můj respekt. Nemusel, mohl do rvačky poslat někoho jiného. Rozhodně se k tomu umí postavit, umí se bránit, ani jsem mu neublížil, jen jsem mu masíroval žebra. To mu nic neudělalo.“

Vítkovický obránce rozhodně žádný velký rváč není. S úsměvem říká, že Plekanec má za sebou z NHL určitě daleko víc bitek. „Bylo to na konci zápasu a prodloužení, už jsem byl unavený,“ líčí Šidlík. „Snažili jsme si dát oba na hubu, ale netrefili jsme se ani jeden. Pro diváky dobrý, show. Slyšel jsem i to, co jsem si jako dovolil? Ale na jména v takových situacích nekoukám. Kdyby to udělal kdokoliv jiný, reaguju stejně.“

Co když podobná situace nastane i ve čtvrtek v derby v Třinci? Troufnul by si Šidlík třeba na bitku s urostlým Matějem Stránským? „To by bylo peprný,“ zasmál se okamžitě. „V létě jsem mu pomáhal na baráku, rozvozil jsem mu tam asi dvě a půl tuny kamení a pořád mě nepozval na grilovačku, jak slíbil... Takže bych si to mohl vybrat takhle. Na stavbě mě natrénoval pořádně, za to mu musím poděkovat. Možná ho v rohu trochu poškádlím.“

Nejkomplexnější borec? Stránský

Šidlík uznává, že právě Matěj Stránský se dostal do velké herní pohody. Naposledy sestřelil Kometu čtyřmi body (2+2). „Jo, mladý (Šimon Stránský) se byl v Třinci podívat a očička mu úplně zářila. Že chce být jako on,“ smál se Šidlík. „Já znám Matěje ze sedmnáctek, byli jsme spolu v nároďáku. Pak jsem ho viděl až tady. Pro mě je možná nejkomplexnější hráč v extralize!“

Vítkovický obránce poukazuje na to, jak těžce se Stránskému odebírají puky, jak umí hrát chytře, nahrát, vystřelit. „Opravdu si nemůžu v extralize vybavit nikoho, kdo by byl tak komplexní. Rychlý i silný, supr proporce. Hraje takový podsaditý hokej, nejezdí na rovných nohách, strašně těžko se proti němu hraje v soubojích. Umí se z nich dostat a ještě pěkně rozehrát. Takhle to umí málokdo, má můj velký obdiv. Opravdu pěkně se na něho dívá, když teda nehraje proti nám.“

Na třetí derby sezony s Třincem se Šidlík těší. Týmová bilance je vyrovnaná, Vítkovice doma vyhrály 4:3 a padly 4:6. Sám si před zápasem v prvé řadě překontroluje brusle. V předešlém duelu s Pardubicemi (3:2sn.) několikrát bez cizího přičinění upadl. „Snad pětkrát za třetinu,“ kroutí nevěřícně hlavou. „Mám hodně tupé brusle, s kustodem je brousíme jen dvakrát za rok. A když je změna počasí, měkčí led, tak to hned cítím. Ale já si zakopával i o špičky! Několikrát jsem kontroloval, jestli jsem si nevzal krasobruslařské brusle a nemám zoubky?! Asi jsem se špatně vyspal a zapomněl bruslit. V Třinci s tím doufám problémy mít nebudu.“

