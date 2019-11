Hradecký manažer Bednář: Dokud nepřivedeme TOP hráče, nehneme se | iSport.cz

Hradecký hokej se ocitá pod palbou, v Brně v pátek večer přišla pátá porážka v řadě, byť s bodem za konečné skóre 2:3 v prodloužení. Na vlastní oči a pár metrů od ledu sledoval další trápení Jaroslav Bednář, sportovní manažer Mountfieldu HK. Po úporné bitvě vysvětloval svůj pohled na akutní potíže ambiciózního týmu. „Potřebujeme zkušeného hráče do ofenzivy, bez něj se nepohneme. Říkám to už rok a půl,“ pravil pro iSport.cz.

Zápas jste málem zvrátili, věřil jste v to vůbec po nematných neslaných čtyřiceti minutách?

„Nejsem z lidí, kteří by se vzdávali. Ať je to při hokeji nebo při Človeče, nezlob se. Zůstávám v pozoru až do konce utkání. Hráli jsme špatně, ale to bylo i tím, že nám vzala šťávu Liga mistrů v Mannheimu. Nejezdily nám nohy, ale paradoxně jsme tady uloupili bod. Pomohl nám k němu Marek Mazanec. Díkybohu, že Brno přestalo ve třetí třetině hrát a jen to zavřelo. My se opticky tlačili dopředu a dva góly si tam uloupli. Pro nás zlatý bod.“

Je nyní Marek Mazanec vaším majákem a stožárem, který vám pokaždé dává šanci na bodový zisk?

„Všichni víme, jakou kritikou Mazi procházel a prochází. Já proti gólmanům nikdy neřeknu špatného slova. Všichni ti kritici, kteří na něj od srpna hází špínu a kteří mu nevěří, tak ať se podívají, jak chytá. Taky je třeba brát v potaz, jak my mu v uvozovkách pomáháme.“

Proč se do toho hráči v poli pořád nemohou dostat? Hra je těžkopádná, úporná, minimum šancí…

„Schází lehkost, souhlasím. Ale ten systém se nezmění ze dne na den. Musíte to tady celý přebudovat, je tu hrozně moc práce. Zůstáváme však pozitivní a věříme, že tvrdou prací to zlomíme. Naše mužstvo má obrovský potenciál, máme hromadu mladých útočníků, výbornou obranu, ale už rok a půl tvrdím, že do útoku potřebujeme zkušenost. Bez zkušených, bodových útočníků se naši mladí kluci pořádný hokej nenaučí. Je to na nás, na vedení, abychom jim přivedli borce, který jim to ukáže a který kluky povede.“

Jenže jsou TOP hráči v dosahu a na trhu vůbec?

„Prakticky nejsou, a pokud ano, tak jim to nejde, anebo jsou zranění. Ať se to někomu líbí, nebo ne, dokud takového hráče nepřivedeme, nepohneme se dál.“

Co je pravdy na tom, že jste z Boleslavi zkoušeli získat Michala Vondrku?

„Rovina spekulací. Přiznávám, že to jméno sice padlo, ale k žádnému kontaktu nedošlo, natož k jednání. Máme v klubu finanční horizont, za který nelze jít. Přestože vedení ví, že nám to dopředu nejde, momentálně zřejmě nejsou prostředky k tomu, abychom si mohli dovolit pořídit hráče takového typu. Ale já jsem optimista, věřím, že ten den, kdy se tahle filozofie změní, přijde. Kdy se mladí kluci budou obouchávat vedle zkušených bouráků. Jako tomu je v jiných úspěšných týmech. Pak bude Hradec tam, kde ho chceme mít.“

Nicméně máte v týmu Rudolfa Červeného, Tomáše Vincoura, od nich přece musíte chtít víc.

„Jasně, ale třeba Ruda je typický střelec, hráč s jedním z nejlepších zápěstí v lize. Když jsme spolu hráli, já mu to dával a on vymetával šibenice, flašky gólmanů po jeho střelách létaly vzduchem. Ruda ale nemůže řídit hru, přesilovku. On k sobě potřebuje Vondrku, Gulaše, Mertla, Filippiho, Bulíře, někoho takového… Jsem o tom přesvědčený. Proto Ruda neboduje a je pod určitým tlakem, protože sem přišel jako TOP hráč. Snaží se to zlomit, jenže není to hráč, co projede hřiště a přihraje do prázdné brány.“

Trejdy jsou však pořád ve hře, mohou přijít každým dnem, že?

„Já se jim nebráním, momentálně je nejlepší doba na jejich uskutečnění. Aby se něco pohnulo. Jak říkám, potřebujeme centry, tvořivé hráče do ofenzivy. Obranu máme velice kvalitní, gólmana výborného.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:25. Zaťovič, 34:38. Zaťovič, 62:36. Zaťovič Hosté: 46:03. Jergl, 58:40. Červený Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – Baranka, O. Němec (A), Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Štencel, Malec – Hruška, Plekanec (A), Svačina – Zaťovič (C), P. Holík, Kucsera – Orsava, Lev, Jenyš – Plášek ml., Kusko, L. Horký. Hosté: Mazanec (D. Dvořák) – Linhart, Zámorský, Šalda, F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Červený (A), Koukal, Jergl – R. Pavlík (A), Cingel, Smoleňák (C) – M. Chalupa, Rákos, Vincour – Perret, Klíma, Vopelka – R. Pilař. Rozhodčí Pešina, Svoboda – Jindra, Zíka Stadion DRFG arena Návštěva 7415 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 20 10 6 1 3 77:49 43 2. Třinec 22 13 1 2 6 78:53 43 3. M. Boleslav 20 10 3 1 6 60:44 37 4. Liberec 19 11 2 0 6 68:60 37 5. Plzeň 19 11 0 3 5 65:52 36 6. Brno 21 9 3 2 7 61:62 35 7. K. Vary 20 10 1 1 8 71:53 33 8. Mountfield 21 7 2 2 10 52:62 27 9. Vítkovice 21 4 6 3 8 54:65 27 10. Olomouc 20 6 2 3 9 40:56 25 11. Kladno 20 6 2 3 9 54:71 25 12. Zlín 21 7 0 1 13 58:68 22 13. Litvínov 20 4 1 4 11 48:68 18 14. Pardubice 20 5 0 3 12 40:63 18 Generali Play-off

