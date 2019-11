Problém Hradce nejsou (jen) kouči. Hráče by měl probrat fén zn. Schön | iSport.cz

Aby ne, říkají jedni. Ti, kteří vidí hradecký propad v nástupu Vladimíra Růžičky, který všechno (relativně) dobré zničil svými představami a začal překopávat hru poté, co k tomu od svých nadřízených dostal zelenou.

Kdepak, zásadní vina je na hráčích, zní druhý, řidší názor. U něj bych zůstal. Od té doby, co Mountfield učinil choulostivou změnu na střídačce, neřeší v klubu a kolem něj prakticky nic jiného. Logicky. Ovšem nemůže to dopadnout tak, že po celou tu dobu budou hráči z obliga a přesměrovávat pád tabulkou na někoho jiného. To je špatně.

Kometa Brno - Mountfield HK: Za výkon ve třetí třetině jsme si bod zasloužili, řekl Martinec

Musí začít u sebe, podívat se do zrcadla a vyhodnotit si, co konkrétně může udělat lépe on. Přestat řešit, co po nich chtěl Martinec a co nyní vyžaduje Růžička. Že mají v hlavě maglajz? Nejsnadnější možná výmluva. Alibismus. Mnozí borci kloužou po ledě zcela bez jiskry a bez užitku. Jejich bilance není v souladu s tím, za co jsou odměňováni. Ano, taková tlustá deka lehne na mančaft ani nevíte jak, ovšem každý musí fárat na maximum, aby ji ze sebe co nejrychleji setřásl.

Těžko máte pocit, že by se každý v hradecké kabině takhle činil. Kapitán Smoleňák se marně ohlíží, kdo by mu pomohl, sám se po zajímavém rozjezdu sezony topí v nepohodě. Co Rudolf Červený, který je stínem hráče, reprezentanta, jenž Hradec kdysi opouštěl do KHL a vracel se jako velká posila? Co Tomáš Vincour? Kde je progres Radovana Pavlíka? Nemít Mountfield v brance v obdivuhodné formě chytajícího Marka Mazance, ocitl by se v loji.

V neděli Hradec doma hostí nebohý Litvínov, očekávám, že před jeho startem se prožene kabinou vichr klubového šéfa Miroslava Schöna. Je nejvyšší čas na jeho fén. Třeba mnohým v hlavě konečně sepne. Komu ne, může očekávat rekondiční pobyt na některé z jiných adres.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:25. Zaťovič, 34:38. Zaťovič, 62:36. Zaťovič Hosté: 46:03. Jergl, 58:40. Červený Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – Baranka, O. Němec (A), Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Štencel, Malec – Hruška, Plekanec (A), Svačina – Zaťovič (C), P. Holík, Kucsera – Orsava, Lev, Jenyš – Plášek ml., Kusko, L. Horký. Hosté: Mazanec (D. Dvořák) – Linhart, Zámorský, Šalda, F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Červený (A), Koukal, Jergl – R. Pavlík (A), Cingel, Smoleňák (C) – M. Chalupa, Rákos, Vincour – Perret, Klíma, Vopelka – R. Pilař. Rozhodčí Pešina, Svoboda – Jindra, Zíka Stadion DRFG arena Návštěva 7415 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 20 10 6 1 3 77:49 43 2. Třinec 22 13 1 2 6 78:53 43 3. M. Boleslav 20 10 3 1 6 60:44 37 4. Liberec 19 11 2 0 6 68:60 37 5. Plzeň 19 11 0 3 5 65:52 36 6. Brno 21 9 3 2 7 61:62 35 7. K. Vary 20 10 1 1 8 71:53 33 8. Mountfield 21 7 2 2 10 52:62 27 9. Vítkovice 21 4 6 3 8 54:65 27 10. Olomouc 20 6 2 3 9 40:56 25 11. Kladno 20 6 2 3 9 54:71 25 12. Zlín 21 7 0 1 13 58:68 22 13. Litvínov 20 4 1 4 11 48:68 18 14. Pardubice 20 5 0 3 12 40:63 18 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

SESTŘIH: Kometa Brno - Mountfield HK 3:2pr. Zaťovič hattrickem ukončil bídu domácích

Kometa Brno - Mountfield HK: Zaťa za to vzal jako správný kapitán, těšilo kouče Pokorného

Kometa Brno - Mountfield HK: Zaťovič zkompletoval hattrick a rozhodl, 3:2

Kometa Brno - Mountfield HK: Risk bez brankáře vyšel, Červený srovnal, 2:2

Kometa Brno - Mountfield HK: Rychlou kombinaci zakončil Jergl a snížil, 2:1

Kometa Brno - Mountfield HK: Pavlík vykopl masku Mazancovi, který těsně předtím vychytal v nájezdu Svačinu

Kometa Brno - Mountfield HK: Mazanec si vzpomněl na Haška a fantasticky vykopl střelu Orsavy

Kometa Brno - Mountfield HK: Zaťovič prudkou ranou podruhé využil přesilovku, 2:0