Hovorka skončil v Pardubicích. Konflikt? Žádný se nekonal, zní z Dynama | iSport.cz

Kolem konce slovenského útočníka se hned vyrojila řada spekulací. Faktem je, že klub řešil jeho konec už delší dobu. Po pátečním utkání se ovšem mluvilo i o tom, že za vším má být strkanice se spoluhráčem Ondřejem Matýsem během utkání. Některé hlasy mluvily i o vážnějším konfliktu než strkanici.

Podle jednoho z aktérů utkání, který chtěl zůstat v anonymitě, ale situaci ze svého pohledu pro iSport.cz popsal, jde o hodně přibarvenou verzi: „Aby se Marek s někým při zápase pral? Pěkný nesmysl, to by neudělal. Jediné, co si vybavuji, tak jednu situaci, kdy šlo spíš o to, že kluci byli na ledě v jednu chvíli nejspíš v šesti. Marek s Ondrou se v tom zmatku srazili a Marek do Ondry jen tak strčil, ať je příště pozornější. Tohle jsou věci, kterých se stanou stovky, běžná věc.“ Každopádně nic z toho nemělo vliv na rozhodování vedení, jestli si útočníka v kádru ponechat, nebo ne.

Marek Hovorka informaci o konfliktu pokládal za tak absurdní, že poděkoval o zájem se ke všemu vyjádřit a situaci odmítl komentovat. A co s ním bude dál? „Jeho angažmá budeme dál řešit,“ dodal Kverka. Dres Dynama už překvapivě neoblékne a hráč, který ukázal schopnost střílet důležité góly, je pryč. Čtyřiatřicetiletý útočník je po Tomáši Rolinkovi, Jakubu Štěpánkovi a Sébastienu Pichém čtvrtým hráčem, se kterým Dynamo od začátku sezony rozvázalo smlouvu.