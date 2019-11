Dynamo po pádu se Zlínem zůstává v suterénu. Je to psychika, říká Bělohlav | iSport.cz

Špatný a o něco lepší. Tak vypadal zápas Pardubic se Zlínem, který hosté vyhráli 2:0. „Z tolika přesilovek se musíme prosadit. Pak přišel trest, kdy početní výhodu využil soupeř,“ glosoval porážku Dynama na domácím ledě trenér Radek Bělohlav. V boji o to, kdo uteče co nejdál od posledního místa, jeho družina ztratila.

Jste hodně zklamaný, jak se zápas vyvíjel?

„Jsem zklamaný. Situace pro speciální týmy, ve kterých musíte zápas rozhodnout, tam byly. My máme celkově problém dávat góly. Ztratili jsme už zápas ve Vítkovicích, kde jsme vedli 2:0 a měli mít víc bodů než jeden, se Zlínem to byla otázka první vstřelené branky. Utkání o důležité body nejsou jednoduché, ale musíme je zvládat.“

Cítil jste, jak zápas byl poznamenaný nervozitou, že spolu hrají dva týmy, které jsou zaparkované dole?

„Nebyl to hezký zápas, ale to se asi dalo čekat. Takové utkání vás buď nakopne, nebo malinko srazí dolů.“

Kde jsou vlastně Pardubice, které vypadaly tak dobře před reprezentační přestávkou? Herně do sebe všechno zapadalo, se vstřelenými góly nebyl až takový problém...

„Tohle je psychika. Taky jsme od té doby bodovali ve dvou zápasech, doma s Olomoucí a ve Vítkovicích, jenže v obou případech nám výsledek utekl. Nebyly to žádné průsery, jenže v naší pozici je třeba jeden bod z Vítkovic a s Olomoucí málo, se Zlínem navíc nemáme žádný.“

Je vaše pozice o to těžší, že aby Pardubice vyjely ze suterénu, musí udělat vítěznou šňůru? Už nestačí jenom jeden povedený zápas.

„Jasně, musí přijít šňůra. Ale vidíte, že v situaci týmů, které se motají dole, je třeba i dvoubodový zisk hodně významný, Olomouci zápas s námi pomohl.“

Z hráčské kariéry znáte euforii, tituly, velké medaile. Je to velký kontrast, když vidíte teď pardubickou kabinu, která je dole?

„Poznáte, že mají sklopené oči, koukají do země. Musíte si pomoci, že najdeme kluka, který vyletí, pomůže ostatním kolem sebe. Potřebujeme někoho takového objevit. Máme za sebou špatný začátek, doháníme chybějící body, do toho tady byl průšvih s nemocí, kdy jsme nemohli odjet do Varů. Každá ztráta je teď znát, bolí o to víc.“

Góly Domácí: Hosté: 39:14. Fryšara, 58:49. P. Sedláček