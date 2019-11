65 minut bez gólu a zlodějská challenge. Machovský: Vydřená výhra | iSport.cz

Oba brankáři pověsili na branky cedule s nápisem ZAVŘENO. Utkání mezi Mladou Boleslavi a Spartou došlo za stavu 0:0 až do nájezdů, v těch excelovali hosté a gólman Matěj Machovský. Jednou se však síť rozvlnila, jenže trefu Michala Řepíka ze druhé třetiny nakonec zrušila coach's challenge, kterou si vzala lavička Bruslařů. „Trochu nám to vzalo vítr z plachet, nakonec jsme to ale i tak urvali,“ těšilo Machovského, který zlikvidoval všech 28 střel domácích a zapsal druhou nulu sezony.

Výsledek 0:0 po 65 minutách. Zažil jste někdy takový zápas?

„Víte, že ani nevím? Nevzpomenu si. Bavil jsem se ale při děkovačce s Lukášem Pechem, ten říkal, že takové zápasy zažil za celou kariéru asi dva. Je to opravdu rarita, takové zápasy nejsou. Když jsme dali ten gól ve druhé třetině, věřil jsem, že to urvem. Naneštěstí oni to potom vyčelendžovali. Nakonec bych asi řekl, že tomu zápasu remíza slušela.“

Byla pro vás neuznaná branka hodně studenou sprchou? Po ní převzala Boleslav otěže zápasu do svých rukou.

„Byla to studená sprcha, zamrzelo to. Kluci se na gól nadřou, obzvlášť tady v Bolce se hraje fakt těžko. Když už tam něco dáte, tak o to přijdete. Oni pak hned na to měli nějaké šance a dostali se na koně. Naštěstí jsme to ustáli.“

Kdo utkání neviděl a podívá se jen na výsledek, řekne si, že to musel být příšerný hokej. Tak to ale nebylo, souhlasíte?

„Určitě! Hodně se napadalo, hrálo se na dlouhé přihrávky. Takové nahoru dolů. Nebylo úplně moc přečíslení, pro lidi to ale byl atraktivní hokej.“

Vy jste nakonec vyčapal i všech pět nájezdů domácích. Vypadal jste hodně sebejistě, tušil jste, jak si budou střelci Bruslařů při zakončení počínat?

„Vůbec. Náš trenér brankářů Petr Přikryl tam nakukoval ze střídačky, tak jsem se ho zeptal, jestli mi chce něco říct. On na to, že ne, že to sám neměl nikdy rád, ať prostě jenom chytám, jak nejlíp umím. Vyšlo to.“

Hrálo se od 14 hodin, bylo pro vás z pohledu přípravy na zápas něco jinak?

„Ono se to zdá, ale bylo to hodně jiné. Vůbec jsem nevěděl, jak se na to nachystat. Kdy jíst, jak spát. Nakonec se to ale zdálo jako fajn věc. Vyhráli jsme, navíc s nulou.“ (úsměv)

Vám osobně se proti Boleslavi mimořádně daří, z posledních čtyř utkání máte proti ní třetí nulu. Víte o tom?

„Vůbec, to jste mě překvapil. Ale je to hezký. (smích) Já jsem sem přitom vždycky hrozně nerad jezdil. Bolka hraje velice rychlý hokej, umí proměňovat šance, těch jsme jim tentokrát ale moc nedali.“