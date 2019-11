SESTŘIHY: Sparta oloupila Boleslav, Hradec zabral. Vary zničily Třinec 6:1! | iSport.cz

Řepíkovi neuznali gól, pak ale rozhodl nájezdy

Utkání předcházel slavnostní ceremoniál, při kterém se domácí rozloučili s bývalým obráncem Janem Hanzlíkem. Sedmatřicetiletý rodák z Mladé Boleslavi, který se Spartou při dlouholetém působení v Praže získal tři mistrovské tituly, ukončil po uplynulé sezoně kariéru.

Do první šance se dostal ve druhé minutě hostující Pech, ale Krošelj zasáhl betonem. Na druhé straně měli možnosti Ševc a Flynn. Domácí gólman ale vzápětí musel krýt Kudrnovu možnost. Postupně se na ledě ale odehrával především tuhý boj a šancí ubylo. Až ve 14. minutě nabídl Jeglič v přečíslení puk Ciencialovi, ale ten minul.

V úvodu druhé části přečkali domácí Ševcův trest a ve 25. minutě sami byli při Řepíkově vyloučení blízko branky. Šťastný zamířil do horní tyče. Hned po návratu s trestné lavice sice překonal Krošelje po objetí branky Řepík, ale po trenérské výzvě domácích sudí Pešina s Pražákem gól neuznali pro Pechovo nedovolené bránění brankáři.

Mladá Boleslav se ubránila i při Jegličově trestu a v polovině utkání mohl otevřít skóre po spolupráci s Vondrkou Cienciala, ale ztroskotal na Machovském. V 37. minutě se prosadil individuálně Klepiš, ale sparťanský gólman byl opět neprůstřelný. Před druhou pauzou při Zbořilově trestu nestihl zakončil kombinaci před odkrytou brankou Rousek.

Ve třetí třetině měli domácí převahu, ale Sparta se úspěšně bránila. V 50. minutě při trestu Dvořáčka vystřelil Buchtele puk do hlediště a hosté odolali i 100 vteřin v oslabení tří proti pěti. Krošelj si s pokusy Pražanů také poradil a duel dospěl do prodloužení. Ani pětiminutové nastavení nerozhodlo a v rozstřelu se jako jediný z deseti exekutorů prosadil ve třetí sérii Řepík.

Ohlasy trenérů

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "V první třetině hrála Sparta hodně agresivně a my jsme se přes ni nedokázali dostat. Ve druhé třetině od momentu, kdy jsme si vzali trenérskou výzvu a nebyl uznaný gól, nás to nakoplo. Myslím, že jsme byli lepším mužstvem, začali jsme si vytvářet šance a udrželi jsme se v útočném pásmu, ale bohužel jsme nedali gól. Když se nám to nepodařilo ani v přesilovce pět na tři, tak to rozhodlo. Těžko mužstvu něco vytknout, protože oba mančafty šlapaly úplně nadoraz. Oba gólmani byli výborní. Rozhodlo se v penaltách, bohužel jediná proměněná byla na straně Sparty. Získali jsme jen jeden bod, ale udělali, co jsme mohli."

Uwe Krupp (Sparta): "Myslím, že jsme viděli skvělý zápas. Pro mě jeden z nejlepších v celé sezoně, které jsme hráli. Oba týmy byly agresivní a nebylo na ledě na nic čas. Vím, že fanoušci chtějí vidět góly, ale šance byly na obou stranách. Gólmani byli skvělí. Boleslav měl většinu prodloužení puk až do naší přesilovky, ale bránili jsme velmi dobře. Nájezdy jsou trošku loterie, kterou někdy rozhodne jedna střela. Řepík rozhodl a Machovský odchytal skvělý zápas. Jsme rádi za dva body, ale byli bychom i za jeden."

Hořký debut pro Malíka, Vondráček dal dva góly za 10 vteřin

Malík, který patřil na jaře k hlavním strůjcům třineckého titulu mezi juniory, prožíval už v úvodu zápasu horké chvilky. V prvním střídání prověřila jeho lapačku elitní lajna Varů a ve druhé minutě si zavařil sám, když za brankou špatně rozehrál. Puk získal Polák, ale Malík se proti střele Mikúše stihl vrátit. Beránek ještě trefil v páté minutě tyč třinecké branky.

Aktivní hosté se přesto ujali vedení, Koblasa střelou bez přípravy využil přesilovou hru. Puk vyletěl z branky tak rychle, že sudí původně signalizoval, že gól nepadl. Až na popud rozhodčího u videa si prohlédl záznam a svůj verdikt změnil. Radost Varů trvala jen krátce. Za dvanáct sekund vstřelil svůj první gól v extralize Zahradníček, který se od modré čáry trefil do horního růžku. Krásným sólem mohl otočit Michal Kovařčík, ale Novotného nepřelstil.

Druhá třetina patřila Západočechům. Krásnou přesilovkovou kombinaci, po níž střílel Šenkeřík do odkryté branky, jim zmařil výborným zásahem levým betonem Malík. Třinec zahrozil Marcinkem, který v přečíslení vyprášil Novotného lapačku. Kundrátek rozezněl tyč, ale vzápětí udeřil Gríger. Útočník Energie se protáhl drze z rohu kluziště před branku a skóroval.

Vedení hostů zvýraznil během deseti sekund Vondráček. Prvním případě těžil z toho, že Gernátovi utekl ve středním pásmu puk a v přečíslení dva na jednoho se prosadil bekhendovým blafákem. Ve druhém případě nepokryla třinecká obrana jeho nájezd před branku a útočník Varů po příhře Graňáka pohotově usměrnil puk zblízka za záda Malíka.

Třinec v úvodu třetí třetiny zbrzdil faul Marcinka, nejlepší střelec týmu navíc za zásah do oblasti krku a hlavy vyfasoval desetiminutový trest. Další naděje Ocelářů na zdramatizování zápasu uťal Kubalík ve 48. minutě z dorážky a debakl završil v závěru Mikúš. Vary jsou po Spartě druhým týmem, který v této sezoně vyhrál na ledě úřadujícího mistra.

Obrat Rytířů dokonal Austin

V herně i střelecky vyrovnané první třetině hokejisté obou týmů příliš vzruchu nenabídli. Už ve druhé minutě byl sice ve slibné pozici Réway, ale mířil bekhendem pouze do brankáře Kacetla. Stejně dopadl při svém pokusu z prostoru mezi kruhy Melka.

Ve 12. minutě prolétla Nashova teč těsně vedle. Na druhé straně zasáhl chvilku poté skvěle Godla proti Mandátovi, jenže k dorážce se protlačil Tybor a otevřel skóre. Vyrovnat mohl hned několikrát Bílek, při největší šanci v 18. minutě ale minul po pěkné souhře se Stachem branku.

Na začátku druhého dějství dohrávali Rytíři přesilovky, kterou si před přestávkou vybojovali. Dvakrát pálil nebezpečně Jágr, jenže Kacetl byl pozorný. Pak se gestem fair play zaskvěl Machač, jenž odvolal Eklundův trest. Začínající 26. minuta přinesla druhý gól Dynama: Tybor místo avizované střely parádně našel Kousala, jenž si puk přikopl a zavěsil.

Nedlouho poté napálil Mandát horní tyčku. Poté, co se hra přelila na druhou stranu, protrhl po nádherné nahrávce Réwaye od zadního hrazení střeleckou smůlu Bílek a snížil. Po polovině zápasu skončila Mandátova teč opět jen na horní tyčce.

Středočeši hráli záhy poté přesilovku po špatném střídání hostů, v ní pálil bez přípravy opět Jágr, ale i tento minisouboj vyhrál Kacetl. Ve 36. minutě mohl vrátit hostům dvoubrankové vedení Látal, jenže Godla svůj tým podržel.

Kladenští byli ve druhé části aktivnější a stejný obraz hry přinesla i třetí dvacetiminutovka. Na začátku 45. minuty jim zbytečným faulem nabídl přesilovku Kousal, během ní Réway našel "žabkou" Strnada, ten vypálil z první a mohl slavit první gól v sezoně před kladenským publikem.

Kousal pak navíc o chvilku později utnul přesilovku Pardubic a během hry ve čtyřech na obou stranách Austin výstavní ranou poslal Kladno do vedení. V závěrečných sekundách zkrácené přesilovky pak O'Donnell na konci povedené kombinace pálil z první do boční sítě. Hosté to v závěru zkusili s hrou bez brankáře, stav už se ale nezměnil.

Drsná bitva pro Mountfield

Herní nepohoda obou celků se podepsala na nervózním začátku. Hradečtí dokonce ve vlastní přesilovce pustili hosty do velké šance. Gerhát však gólmana Mazance, nejlepšího hráče Mountfieldu v posledních utkáních, pokusem z úhlu nepřekonal. Podobně dopadl na druhé straně také Dragoun, odražený puk napálil golfovým úderem, ale namířil jen doprostřed branky.

Domácím nakonec pomohlo i štěstí. Pilař, útočník přeučený na obránce, nahodil ve 12. minutě puk od modré čáry, který propadl až do sítě. Třiadvacetiletý hráč působící převážně v první lize tak zapsal svůj první gól i kanadský bod v elitní soutěži.

Od té chvíle byli Východočeši jednoznačně lepší, což ale číselně potvrdili až ve druhé třetině. Tu však začali ve velkém stylu. Kapitán Smoleňák se hned po úvodním buly dostal do úniku, který zakončil bekhendovým blafákem. Honzík byl překonán, branka padla po šesti vteřinách hry. Nápor pokračoval, hosté měli prakticky jen jednu šanci. Bývalý útočník Hradce Jarůšek však pálil vedle. Mimo tohoto momentu vládli Východočeši. Velkou možnost měli Smoleňák i Perret, obránce Filip Pavlík trefil tyč.

Až poté přišly dva gólové údery. Ve 32. minutě napálil puk vyražený brankářem pod horní tyč Cingel a od vě minuty později se po samostatném úniku prosadil rychlík Chalupa. Honzíka pokořil střelou mezi betony.

Zdálo se být rozhodnuto, jenže hosté se ještě vrátili do hry díky matadorům. Ve 40. minutě využil přesilovku pohotovou ranou Lukeš. Ve třetí části, v 52. minutě, se pak exkluzivním gólem připomněl jeho dlouholetý kumpán z útoku Hübl. Veterán pálil z otočky - a naprosto přesně pod břevno. Verva však už další gól nepřidala, naopak v její power play skóroval do prázdné branky Vincour a šestý gól přidal v poslední minutě Rákos.

Demolici Ostravy řídil Kracík hattrickem

Západočeši začali lépe a hned v úvodu šli do vedení. Byť jejich přesilovka byla dlouho kostrbatá a domácí tým ji úspěšně narušoval výborným forčekingem, zvládla ji Plzeň využít. Budík dělovkou od modré čáry trefil Kvasničku, puk se odrazil k Čerešňákovi, jenž přihrávkou z otočky našel volného Kodýtka, a ten střelou bez přípravy propálil brankáře Svobodu.

Vítkovice mohly záhy srovnat. Lotyšský útočník Razgals si přihrávkou zpoza branky všiml Deje, jeho ránu z první ovšem gólman Frodl reflexivně vyrazil mimo. Indiáni měli v průběhu první části mírně navrch a na závěr úvodní dvacetiminutovky si schovali druhý zásah. Přesně 45 sekund před první přestávkou Gulaš chytrou nahrávkou vysunul Kracíka, který kličkou do forhendu překonal Svobodu.

Ve vyrovnané druhé třetině gól nepadl. Čekalo se, zda Vítkovice dokážou nepříznivý vývoj utkání otočit podobně jako proti Pardubicím či Kometě, ale to se nestalo. Lídr kanadského bodování extraligy Gulaš totiž hned zkraje třetí části přidal třetí gól, pak se dvakrát v rozmezí necelých čtyř minut trefil Kracík a završil svůj hattrick.

Zlomení Ostravané nedokázali skórovat a podruhé za sebou prohráli. Naopak Plzeň po dvou porážkách v nejvyšší soutěži po vítězství 5:0 opět naplno bodovala. Na ledě Vítkovic vyhrála po více než roce.

Olomouc - Liberec 1:3

