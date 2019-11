Smoleňák táhl Hradec: Potřebovali jsme dokázat, že nejsme střeva | iSport.cz

Cítíte hlavně úlevu, že čekání na vítězství je u konce?

„Bylo to hodně dlouhý. Máme teď do Vánoc zápasy, kde na nás většinou čekají soupeři někde kolem nás, takže přichází důležitý období. Potřebovali jsme si spravit chuť a trochu si dokázat, že nejsme takový střeva, jak to vypadalo poslední dobou výsledkově. S Litvínovem jsme hráli o dost lépe než v minulých zápasech, soupeř nám nejezdil tolik do přečíslení. Zase tam bylo teda asi pár věcí, za který bychom si měli dát pohlavek, ale dopadlo to dobře. Těší mě to i kvůli Mazimu (Marku Mazancovi), poslední zápasy byly jenom o něm, teď jsme mu to aspoň trochu zpříjemnili.“

Výsledek vypadá jednoznačně, ale úplná pohoda to zase nebyla, že ne?

„Možná jsme byli překvapení, že jsme dali víc jak dva góly a vedeme 4:0. (usměje se) Zase je to o nás, udělali jsme zbytečné fauly, najednou to bylo 4:2. Tohle jsme prostě my, pokud si nastavíme lépe hlavy, můžeme zápasy dohrát v klidu. Zase to pak mohlo být všelijaký. Hlavní je, že jsme to zvládli.“

Těch pět zápasů se čekalo, kdy zaberou lídři. Bral jste si osobně, že tým prohrává a ani vám se série nedaří zlomit?

„Už na začátku sezony jsem říkal, že se zodpovědnosti nezříkám. Když nám to úplně nejde, vím, že budu první na ráně. Žralo mě to. Na druhou stranu, nejsme tým o jednom hráči, s Litvínovem se góly rozložily, chytli jsme se tak nějak všichni. Pro sebevědomí je to dobrý.“

Váš gól na 2:0 šest sekund po startu druhé třetiny byl o tom, že jste se domluvili, jak do toho hned po buly kopnete a ujedete?

„No, kopnul, bych tomu úplně neříkal.“ (usměje se)

Překvapené litvínovské čtyřce jste ujel...

„Spíš ušel. (usměje se) Řekli jsme si, že když vyhrajeme buly, půjdeme s tím dopředu, abychom zase neskončili někde za naší bránou. Někomu se to zašmodrchalo mezi nohama a pak jsem jel už sám. Byl to důležitý gól, odskočili jsme na 2:0 a dalo nám to vítr do plachet.“

Zato když Litvínov stáhl na 4:2, přišla spíš panika?

„Víme, že si to kolikrát dovedeme podělat sami. Litvínov měl hodně času a je to tým, který vám dá osm kousků, ani nevíte jak. Teď je hlavní, že jsme to zvládli, dali gól do prázdné a v pondělí se půjde zase o něco lépe do práce.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Litvínov 6:2. Hradec vyhrál po pěti zápasech, vítěznou branku dal Cingel