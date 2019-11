Forma v extralize. GM Pardubic zrušil svůj Twitter, osloví Vítkovice Baroše? | iSport.cz

Pohled na extraligovou tabulku je výmluvný - na čele sedí díky zisku 45 bodů ve 21 utkáních Sparta, v suterénu se za lepší zítřky modlí Litvínov a Pardubice. Jak to šlape ostatním klubům? Přečtěte si tradiční extraligový "power ranking".

VŠECHNA VIDEA ZDE

LIBEREC +1

V pátek na Jágra hlásili dlouho dopředu vyprodáno. 7500! Ale není to jako jinde, kde se zdvojnásobí návštěva kvůli příjezdu č. 68. Přijet Zlín, šest tisícovek by dorazilo. Tady se chodí na Tygry.

2 KARLOVY VARY +5

Milá extraligo, až zase budeš chtít zavřít střední pásmo a mluvit o betonu jako o cestě, pusť si zápas Karlových Varů. Jezdí, jsou aktivní, jejich hokej baví. A teď jedno překvapení, i takhle se dá vyhrávat.

3 SPARTA 0

Kdybyste 10 let zpátky řekli, že klub povede žena, trénovat ho bude Němec a doma bude Sparta tam, kde sídlí Slavia, tak vás vyženou z města a zaječí na vás, že jste z Brna. A teď se podívejte na tabulku.

4 MLADÁ BOLESLAV +4

V minulé sezoně jim sudí odsypali hrst bodů z konta. Málokdo čekal, že by boleslavská Trenérská výzva dokázala sebrat gól Spartě, původně uznaný. A stalo se. Tak přece jen existuje spravedlnost.

5 TŘINEC +4

Vedle Sparty další jednooký král mezi slepými. Oceláři nijak extra neuchvacují, jednou se zadaří, příště zíváte. Pořád čekáte, až se kolos rozjede a začne rozdávat dardy. Tak kdy už to přijde?

6 MOUNTFIELD HK +8

Porazit Litvínov? To je teď jako jít do lesa na dřevo a vrátit se s krabičkou párátek. Zapálíte, neohřejete se, ale dokážete si, že dřevo opravdu hoří. Tohle byla jen splněná povinnost.

SESTŘIH: Mountfield HK - Litvínov 6:2. Hradec vyhrál po pěti zápasech, vítěznou branku dal Cingel

7 ZLÍN +6

Znáte ten závod, jak se skáče v pytli, kde vyhraje ten, kdo první protne cílovou pásku? Žádná koukatelná nádhera, ale záleží, kdo se víc odrazí. Byl to Zlín. Takže v pytli jsou teď Pardubice.

8 OLOMOUC +1

Mora dává najevo, že už ji to doma ve studené barabizně nebaví. Z Plzně přiveze čisté tři body, doma hned rupne. Poosmé v řadě! Snad aby Zdeněk Moták vycestoval do světa a něčemu se přiučil.

9 PLZEŇ +3

Ani si nelíznout doma s Olomoucí a dostat 0:3? To si pak musíte dát svíčkovou, zajíst třešňovým kompotem, zapít kefírem, zajít na centrifugu, prostě špatný zážitek trumfnout něčím horším. A pak? Zapomenete. A zničíte Vítkovice.

SESTŘIH: Vítkovice - Plzeň 0:5. Vysoká výhra Indiánů, i díky hattricku Kracíka

10 KLADNO -7

Parádní práce, krůček po krůčku se původní extraligový outsider vzdaluje 14. místu. Jen až zase přijde repre pauza, zamkněte JJ68 doma. Žádné Vegas, žádné automaty... Po návratu už začíná připomínat svůj biologický věk.

11 KOMETA +1

Libor Zábranský s výrokem, že dohrávat budou zápasy jen ti nejlepší, šlápl do... No, někam, co nemusí skončit dobře. Vážně bude končit utkání bez gólmana a se dvěma hráči v poli?

12 LITVÍNOV +1

Že není baráž? Omyl. Právě začala. V bazénu, kde je potřeba uplavat ještě 31 délek. V hodně kalné vodě jste až po uši namočeni vy, neplavec z Pardubic a Zlín, který teď zvládá aspoň kopat nohama.

13 VÍTKOVICE -8

Trenér a GM Jakub Petr si začal vykat s kolegou Motákem, poslední dobou si netyká ani s výsledky. Ridera padá dolů, zbývá jedině oslovit u sousedů Milana Baroše, který si pod Páníkem nečutne.

14 PARDUBICE -4

Generální ředitel zrušil svůj Twitter, klub zrušil smlouvu s Markem Hovorkou, Kladno a Zlín zrušily optimistickou náladu, že ano, bude lépe. Nebude. Tak schválně, kdo konečně zruší celý klub?

Čísla za kluby znamenají posun v žebříčku deníku Sport oproti minulému týdnu.