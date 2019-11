Frodl: Opět super zákrok proti Jágrovi! A můžu být slavnej, smál se | iSport.cz

Věděl jste, že je to právě legendární útočník?

„To ano. Trošku se mu puk zamotal, pak si ho tam přistrčil. Ani bych neřekl, že jsem máchnul lapačkou, natáhnul jsem se, snažil jsem se dostat ruku co nejblíž k Džegrovi. Naštěstí mě trefil. A můžu bejt slavnej.“ (usměje se)

Těší o to víc, že to byl zrovna on?

„To je jedno. Nevím, co k tomu říct… Všichni víme, že je Džegr legenda. Ale pořád je to soupeř. A nechci, aby mi dal gól. Je to stejný zákrok, jako kdyby tam byl nějaký mladý kluk, nebo Jarda.“

Ale tohle byly klíčové zákroky při kladenské přesilovce, že? Pak jste vychytal i Stacha.

„Myslím si, že jo. To byl náš jediný výpadek, protože měli čtyři šance během chvíle, ale pak jsme si řekli, jak to jinak bránit a už tam tutovky nebyly. Díkybohu, že jsme to zvládli a potom jsme se zase mohli soustředit na naši hru.“

První zápas proti Jágrovi jste odchytal ještě za Slavii v Edenu v únoru roku 2018. Bylo to v něčem podobné?

„Tehdy to bylo krátce poté, co se Jarda vrátil z NHL, takže to bylo velké haló, bylo to hodně sledované. Teď už si na to lidi trošku zvykli. Byl to podobný zápas v tom, že Kladno taky nemělo spoustu střel. Tenkrát mi gól nedal, jsem rád, že ani tentokrát.“

Při vzájemném utkání v této sezoně vám gól dal, navíc jste v Kladně přišli o vedení 3:0. Připomínali jste si to?

„Určitě ano. Měli jsme jasné vedení, pak najednou přišel zkrat, já jsem taky potom nic nechytil. Měli jsme to v hlavě. Ale mysleli jsme i na minulý domácí zápas, který jsme ztratili s Olomoucí (0:3), potřebovali jsme to napravit. Kladno hraje výborný hokej. Až na první třetinu, kdy jsme byli lepší, to bylo docela vyrovnaný a ne nadarmo jsou ve středu tabulky.“

Co jste říkal na atmosféru? Bylo vyprodáno, poprvé v sezoně.

„Jestli je vyprodáno, nebo jestli sem chodí každý zápas přes pět tisíc, tak je to jedno. Atmosféra je vždycky stejná, máme výborné fanoušky, kteří povzbuzují celý zápas a jsou slyšet. Fanouškovská základna tady je. Hlavně, že nebylo ticho. Že se lidi nepřišli jenom podívat na Jardu, jak to občas někde bývá.“

Mrzí vás, že jste nevychytal druhou nulu za sebou? Předtím jste neinkasoval ve Vítkovicích.

„Nebudu říkat, že to v hlavě nebylo, ale pořád ta prvotní myšlenka byla, že to bylo 2:0. Je rozdíl, jestli to ve Vítkovicích bylo 5:0, to už se nad tím trošku dá přemýšlet víc. Tentokrát to bylo s Kladnem těsnější. Dali gól chvíli před koncem, naštěstí jsme to potom perfektně odbránili, nepamatuju si, že by tam měli nějakou šanci.“

A zkoušel jste skórovat do prázdné, že?

„Ale bylo to ukvapené… Je asi dvacátý zápas v sezoně, já pořád čekal, že to při power play na mě hodí, ale pořád nic. Až teď. Ale bylo to mimo bránu. Ještě jsem si říkal: Ježiš, co děláš. (usměje se) Naštěstí z toho nic nebylo. Čekám na správný moment, až to přijde.“

Prozradíte, kdo vám při tiskovce sedí na klíně? To je budoucí brankář?

(usměje se) „To je malej od bráchy. To je rozhodčí, takže nevím, na jaký post ho pošle. Protože on byl útočník, ale asi mu to moc nešlo, když je teď rozhodčí. (směje se) Uvidíme. Ale asi výšku po rodičích na brankáře taky mít nebude, tak to asi bude střelec.“

