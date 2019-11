Zlínské vzpouře v Třinci velel obr Ferenc. Parádou překvapil i v nájezdech | iSport.cz

Prohrávali 0:3 a 2:4. Hokejisté Zlína se ale na ledě mistrovského Třince ve 22. kole Tipsport extraligy heroicky vzepřeli a favorizovaného rivala skolili 5:4 po nájezdech. Výraznou měrou se o to zasloužil obránce Jakub Ferenc, který si připsal tři body (1+2) a navrch se blýsknul parádou v nájezdech. Dvoumetrový pořízek vystřihl bravurní blafák do bekhendu.

„Já jsem ty nájezdy už jel v Přerově a udělal jsem to stejné,“ smál se urostlý obránce. „Zavřel mi lapačku, tak jsem šel do bekhendu jako pravák. Nechci říct šikovný pravák, ale pravák do bekhendu prostě. Už jsem takhle nájezd dal, věřil jsem si. Měl jsem nějaké body v zápase, tak jsem dostal nominaci a jsem rád, že jsem to proměnil.“

Co vás nakoplo za stavu 0:3?

„Měli jsme výpadek, to se nám nesmí stávat. Já jsem byl u všech tří gólů po sobě... Náš slepený první gól po otočce nás nakopl, pak druhý na 3:2 a už jsme věděli, že je to vyrovnaný zápas. Že se s nimi dá hrát. A hlavně jsme to nezabalili za stavu 0:3.“

Bylo to těžké zvládnout psychicky a ustát skóre 0:3 v Třinci?

„Pořád, i za toho nepříjemného stavu, bylo půl zápasu do konce. Může se stát cokoliv a také se stalo. Není co balit, když to není minutu do konce a 0:3.“

Hodně vám pomohl i šťastný gól na 3:1? Padl snad po dvou tečích...

„Hodně nám pomohl. Bavili jsme se s klukama, že nám stačí jeden gól, že to z nás spadne. To se potvrdilo. Potřebujeme gól, abychom dokázali, že na to máme. Věříme si víc a vyrovnali jsme a bereme bod navíc.“

Zajímavě jste „využívali“ přesilovky. Dva góly jste dali chvíli poté, co skončily.

„Už klepali na led, díval jsem se, že jsou tři vteřiny do konce. Stáhl jsem to tam před bránu a padlo to tam. Ona ta přesilovka ještě doznívá, hrajete ji dvě minuty a třeba pět vteřin, než se ten kluk vrátí. Vyšlo nám to dobře.“

Třikrát jste se vraceli, nejprve z 0:3, pak z 2:4 a také v nájezdech jste byli pozadu. Pomůže takový obrat psychicky?

„Byl to takový stíhací závod. Larry (trenér Martin Hamrlík) nám napsal takový motivační papír, že se nesmíme bát vyhrát. Tak jsme se nebáli a takto to dopadlo.“ (usměje se)

V nájezdech byla k vidění řada pěkných zakončení, věřili jste si?

„Byl výborný led. Nevím, jestli můžu pochválit třinecké ledaře? Ale chválím je. Na tom se pak nájezdy dělají o dost jednodušeji.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:20. M. Stránský, 27:18. M. Kovařčík, 28:06. Marcinko, 46:34. P. Vrána Hosté: 31:49. P. Sedláček, 34:48. Šlahař, 51:20. Buchta, 54:34. Fořt, . Claireaux Sestavy Domácí: Kváča (Malík) – Kundrátek, Zahradníček, Krajíček (C), M. Doudera, D. Musil, Galvinš – Chmielewski, P. Vrána, M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Dravecký (A) – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák – Martynek, Polanský, Adamský (A) – Novotný. Hosté: Čiliak (Huf) – Ferenc, M. Novotný, Nosek (A), Buchta, Gazda, Freibergs, Hamrlík – Fořt, Claireaux, Köhler (A) – J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš (C) – Šlahař, Honejsek, Herman – Okál, Fryšara, Dufek. Rozhodčí Jeřábek, Úlehla – Hlavatý, Tošenovjan Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 4 215 diváků

