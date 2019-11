SESTŘIHY: Litvínov bez Šlégra zabral! Kolaps Třince, Liberec natáhl šňůru | iSport.cz

Oceláři přišli o vedení 3:0 i první místo

Úvodní třetina příliš vzrušení nepřinesla. Oba týmy si vytvořily pouze po jedné vyložené šanci. Střelu Polanského vykopl Čiliak k Adamskému, který minul odkrytou branku. Vzápětí se na druhé straně ocitl Herman sám před Kváčou, ale neprostřelil ho.

Hostující Köhler vzal v prostřední části přečíslení dva na jednoho na sebe, dostal se před třineckého gólmana, při bekhendové kličce se ale dopustil faulu. Přesilovou hru po 15 sekundách využil Stránský. Zlín při gólu promarnil trenérskou výzvu. Z rychlého kontru udeřil Michal Kovařčík a z přečíslení dva na jednoho skóroval po Draveckého přihrávce Marcinko.

Zlín gólová smršť nepoznamenala a snížil se štěstím, když si Sedláčkovo nahození srazil do vlastní sítě Michal Kovařčík. Ještě ve druhé třetině dal kontaktní branku Šlahař střelou od modré čáry. Oba góly padly těsně po vypršení trestu domácího kapitána Krajíčka.

Zlín si zkomplikoval v úvodu třetí části stíhající jízdu dvěma vyloučeními. To druhé potrestal Vrána střelou mezi Čiliakovy betony. Hosté se ale nepoložili. Buchta snížil střelou zpoza pravého kruhu a Fořt z dorážky vyrovnal. Obrat měl na hokejce v přesilové hře Herman, ale Kváču neprostřelil a následně mu rozhodčí odpískali faul na třineckého gólmana.

V prodloužení zahrozil domácí Stránský, na druhé straně Kváča vychytal v poslední minutě Fořta a Köhlera. V rozstřelu se prosadilo prvních pět střelců, za Třinec skórovali Stránský, Polanský a Chmielewski, na druhé straně uspěli Ferenc a Honejsek. Ve čtvrtém kole vyrovnal Herman a obrat dokonal Claireaux. Zlín sáhl v rozstřelu od třetí série ke změně gólmanů a do branky zamířil Huf.

Ohlasy trenérů

Marek Zadina (Třinec): "Myslím si, že klukům nemůžeme upřít snahu. Vedli 3:0, 4:2, to bychom měli dovést do vítězství. Kluci makali do poslední minuty a proměnili jsme tři nájezdy, to je perfektní. Bohužel jsme to nedotáhli do konce. Byli jsme blízko, máme bod. Jdeme dál."

Robert Svoboda (Zlín): "Přijeli jsme povzbuzení posledním výsledkem a věřili jsme, že při dobrém výkonu tady můžeme něco uhrát. Půlka zápasu tomu napovídala, pak se nám to zkomplikovalo. Zbytečné vyloučení, první gól domácích. Zbytečně jsme panikařili, že chceme vyrovnat, z toho se kupily chyby. Stav 0:3 byl špatný, ale klobouk dolů před klukama, nezabalili to. Bod jsme si určitě zasloužili a druhý jsme získali za proměněné nájezdy. Udělali jsme gólmanskou změnu, která vyšla. Nikdy jsem to nedělal, ale máme trenéra gólmanů, ten to zvládl dobře."

SESTŘIH: Třinec - Zlín 4:5sn. Berani dokonali obrat v nájezdech, rozhodl Claireaux

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:20. M. Stránský, 27:18. M. Kovařčík, 28:06. Marcinko, 46:34. P. Vrána Hosté: 31:49. P. Sedláček, 34:48. Šlahař, 51:20. Buchta, 54:34. Fořt, . Claireaux Sestavy Domácí: Kváča (Malík) – Kundrátek, Zahradníček, Krajíček (C), M. Doudera, D. Musil, Galvinš – Chmielewski, P. Vrána, M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Dravecký (A) – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák – Martynek, Polanský, Adamský (A) – Novotný. Hosté: Čiliak (Huf) – Ferenc, M. Novotný, Nosek (A), Buchta, Gazda, Freibergs, Hamrlík – Fořt, Claireaux, Köhler (A) – J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš (C) – Šlahař, Honejsek, Herman – Okál, Fryšara, Dufek. Rozhodčí Jeřábek, Úlehla – Hlavatý, Tošenovjan Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 4 215 diváků

Gulaš přesáhl 40 kanadských bodů

Domácí začali aktivněji. Záhy sice nevyužili přesilovou hru, ale již ve třetí minutě při akci dva na jednoho Kantner po nabídce Gulaše neprostřelil Godlu. Gólman hostů byl pozorný i při střelách od modré čáry a osamocený Mertl pálil v osmé minutě z mezikruží nad.

Za chvíli po dalším zaváhání kladenské obrany neprostřelil při přečíslení skvělého Godlu Suchý. Indiáni následně promarnili početní výhodu a naopak po jejím skončení se od pravého mantinelu protáhl do šance Jágr, jehož průnik zastavil gólman Frodl.

Na začátku prostřední části domácí neuspěli během přesilovky a hra se na chvíli vyrovnala. Ve 24. minutě ovšem Kehara obelstil kličkou Gulaš a po rychlé trefě mezi Godlovy betony otevřel skóre. Rytíři mohli bleskově odpovědět při vyloučení Straky, jenže Frodl vleže rychlou lapačkou zasáhl proti bekhendu Jágra a po zadovce kladenského matadora neuspěl v gólové pozici ani explzeňský Stach.

V polovině utkání sice domácí nezužitkovali přesilovku pět na tři, ale následně se dokázali prosadit ve vlastním oslabení. Kladenští dlouho svírali soupeře v obranném pásmu a nekrytý Stach prováhal na brankovišti gólovou příležitost. Naopak z rychlého brejku tři na dva ve 37. minutě po spolupráci s Kantnerem a Kodýtkem pohodlně zvýšil na 2:0 Budík.

V úvodu závěrečné třetiny domácí zvolnili a hosté i díky přesilovce převzali iniciativu. Indiáni následně promarnili i svoji sedmou přesilovku zápasu a v 52. minutě je od pohromy uchránil při střele Zikmunda z bezprostřední blízkosti jen pohotový Frodlův rozklek.

Hosté dokázali přečkat i další oslabení a vyloučení Janka potrestal v 57. minutě po dobré práci Jágra kolem plzeňské branky Zikmund. Dramatický závěr pokazil Rytířům faul Nashe a domácí si pojistili výhru trefou Kantnera při kladenské power play.

SESTŘIH: Plzeň - Kladno 3:1. Indiáni zdolali Rytíře, rozhodl obránce Budík

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:35. Gulaš, 36:12. Budík, 59:55. Kantner Hosté: 56:42. Zikmund Sestavy Domácí: Frodl (Kolář) – Čerešňák, Budík, Vráblík, Jank, L. Kaňák, Moravčík, Houdek – Gulaš (C), Mertl (A), Kantner – Rob, Kracík, V. Němec – Eberle, Kodýtek, Straka (A) – Pour, Suchý, Malát. Hosté: Godla (Cikánek) – Austin, Nash, Kehar, Romančík, Zelingr, Barinka (A) – Zikmund, Stach, Jágr – O'Donnell, Machač, Bílek – Redlich, Melka, J. Strnad (C) – Hajný, T. Kaut (A), Š. Bláha – Jelínek. Rozhodčí Pešina, Kika – Brejcha, Jelínek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 7581 diváků

Po konci Šlégra padla i bídná sériie

Litvínovu se podařil vstup do utkání a už po 13 vteřinách vedl. Po Mahbodově přihrávce trefil z pravého kruhu bližší horní roh Bednářovy branky Jarůšek. Další nebezpečný pokus vyslal na karlovarského gólmana Hanzl. Domácí potom nevyužili přesilovku po špatném střídání hostů. Sami se vzápětí ubránili při Kašparově trestu, ale v sedmé minutě už inkasovali. Januse překonal od modré čáry přes clonu Martin Rohan.

Hosté vzápětí odolali při Polákově vyloučení, ale po trestech Šenkeříka a Skuhravého se naskytla Litvínovu v 15. minutě na 48 sekund přesilová hra pěti proti třem. Po 24 sekundách ji využil znovu po Mahbodově přihrávce Pavelka. Litvínov se při Hanzlově pobytu na trestné lavici ubránil a ještě před pauzou mohl po Kašparově uvolnění zvýšit Jánošík.

Blízko vyrovnání byl ve 23. minutě Kubalík, který trefil z dorážky levou tyč. V druhé části se odehrával spíše boj bez větších šancí. Domácí soupeře do dalších možností nepouštěli a sami mohli pojistit náskok. Mahbod a potom i Jarůšek po přečíslení ale karlovarského gólmana neprostřelili. Povedlo se to sice potom Jarůškovi, sudí si však u videorozhodčího ověřili, že se tak stalo těsně po vypršení hrací doby.

V závěru domácí uhájili těsný náskok i při power play umocněné karlovarskou přesilovkou. Největší šanci při ní měl litvínovský Trávníček, ale únik neproměnil.

Ohlasy trenérů

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Jsme strašně rádi, že se nám podařilo urvat toto vítězství. Myslím, že to bylo týmovým výkonem a bojovností. Kluci to odmakali a celý tým šel za vítězstvím, které se nám i při trošce štěstí podařilo uhájit. Pokračujeme ve stejné práci jako s (dosavadním trenérem) Jirkou Šlégrem. Já jsem měl na starosti obránce a Jindra Kotrla útočníky. Byl jsem vedený jako hlavní trenér, tak jsme po nějaké konzultaci to utkání řídili. Jsme strašně rádi, že se kluci na ledě odevzdali a byli za to odměněni. (Sportovní ředitel) Pepa Beránek byl s námi na střídačce, sledoval hru a říkal nám nějaké poznatky."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Utkání rozhodla jednoznačně první třetina, potažmo první střídání, které jsme nezvládli. Nechali jsme si dát laciný gól a zvedli jsem domácím hlavu. Druhý aspekt první třetiny byl ten, že jsme měli pět vyloučených hráčů a v podstatě jsme jen čekali, kdy nás domácí potrestají. Zaplaťpánbůh jsme první třetinu prohráli jen 1:2, ale určila ráz celého utkání. Domácí potom měli šanci pozorně bránit, což dělali. Hráli obětavě a do šancí a do tlaku nás moc nepouštěli. My jsme šli pořád do plné obrany, bylo to pro nás hrozně těžké a bohužel jsme vyrovnávací gól nedokázali dát. Možná nám chybělo trošku štěstí, které jsme měli v minulých utkáních."

SESTŘIH: Litvínov - Karlovy Vary 2:1. Domácí vyhráli první zápas pod novým trenérem

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:13. Jarůšek, 14:45. T. Pavelka Hosté: 06:32. M. Rohan Sestavy Domácí: Janus (Honzík) – Jánošík (A), L. Doudera, Kudla, Ščotka, Baránek, T. Pavelka – Petružálek, V. Hübl (A), F. Lukeš – Mahbod, M. Hanzl, Jarůšek – Myšák, Helt, Zygmunt – Kašpar (C), J. Mikúš, Trávníček – Jurčík. Hosté: Bednář (F. Novotný) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák (A), Plutnar, D. Mikyska, Eminger, M. Rohan – T. Rachůnek (A), Gríger, Flek – V. Polák, T. Mikúš, O. Beránek – Kohout, Raška I, T. Kubalík – Koblasa, Skuhravý (C), Vondráček. Rozhodčí Svoboda, Pražák – Klouček, Špringl Stadion ZS Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 3 682 diváků

Bitvu brankářů rozsekl bek Bernad

V první třetině měl více práce strážce domácí branky Krošelj, ale jako první inkasoval na druhé straně Mazanec. To když v čase 19:12 proplachtila až do sítě utajená Bernadova střela od levého mantinelu.

V polovině zápasu mohl srovnat Vincour, který se z ničeho nic vyřítil na Krošelje, ten ale nechal při samostatném úniku vyniknout svoji lapačku. V další šanci jenom srazil puk Krošelj vedle sebe při Šaldově pokusu, ale z brankoviště stačil kotouč odpálit Zbořil.

Na druhé straně nejprve tečoval šikovně Jeglič Ševcovu střelu, s následnou Hrbasovou dělovkou si Mazanec s obtížemi poradil. Bruslařům patřil závěr třetiny, ale ani Klepiš číhající u tyčky skóre neposunul.

V úvodu třetí třetiny jeli Klepiš se Šťastným sami na Mazance, ten si ale nakonec se zakončením Klepiše dokázal poradit. Mladoboleslavští se neuchýlili jen k bránění výsledku, naopak to byli oni, kdo byl ve třetí části aktivnějším týmem. Rozhodnout mohl pět minut před koncem Kousal, ale Mazanec našel puk po jeho střele v lapačce.

Zápas se hrál velmi slušně, za faul se na každé straně vylučovalo pouze jednou. Dvě a půl minuty před koncem však musel na trestnou lavici Šťastný za vyhození puku a Východočeši dostali šanci na vyrovnání, kterou zesílili po 45 vteřinách odvoláním Mazance. Krošelj si ale poradil i se závěrečnou střelou Pilaře a podruhé za sebou neinkasoval v základní hrací době.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Hradec Králové 1:0. Velká bitva skončila fotbalovým výsledkem, radují se Bruslaři

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:13. Bernad Hosté: Sestavy Domácí: Krošelj (Haas) – Ševc, Hrbas, Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Kurka – Klepiš (A), Bičevskis, Šťastný – Skalický, Zbořil, Vondrka (C) – Cienciala, Jeglič, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Linhart, Zámorský, Šalda, F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel, R. Pilař – Červený (A), Rákos, Vincour – M. Chalupa, Cingel, Smoleňák (C) – Perret, Koukal, Jergl – R. Pavlík (A), Dragoun, Vopelka. Rozhodčí Šír, Šindel – Kajínek, Rampír Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 2987 diváků

Tlak Hanáků přišel pozdě

Lepší úvod si Kometa nemohla přát. Na konci druhé minuty si domácí vytvořili zámek, při něm se před brankou zjevil obránce Štencel, šikovnou zadovkou našel zcela volného Lva a pro něj už nebyl problém zakončit - 1:0. Od té doby se hrál urputný a neurovnaný hokej. Oba týmy kupily řadu chyb, neustále se přerušovalo, což dokumentovala i délka první třetiny takřka čtyřicet minut. Olomouc byla v první části o něco aktivnější především střelecky, ale všechny pokusy vyřešil gólman Vejmelka.

Druhá třetina nabídla daleko zajímavější pasáže a především začaly padat góly. Kometě znovu vyšel nástup do třetiny, tentokrát se radovala už po 77 sekundách. Po ukázkově vyhraném Plekancově buly napřáhl z mezikruží a trefil přesně do horního rohu Horký.

Hosté se dostali do hry ve 24. minutě, kdy se jim naskytla první přesilovka. Někdejší útočník Komety Nahodil napřáhl z levého kruhu a Vejmelka musel lovit kotouč ze sítě - 2:1. O dvě minuty později vedlo Brno opět o dva góly. K dispozici dostali svěřenci kouče Zábranského svou první početní výhodu v zápase a i oni ji dokázali zhodnotit. Před brankou dostal hodně prostoru k zakončení Orsava a brankář Lukáš neměl šanci.

Stav se mohl měnit v polovině duelu, kdy se do 'tutovky' dostal Hruška, ale bekhendem orazítkoval pouze horní tyčku olomoucké branky. Hanákům nešla upřít snaha, několikrát si v útočném pásmu vytvořili solidní tlak, ale nic víc, než střela Irgla, nebezpečím nehrozilo. Vejmelka Kometu podržel a do konce druhé části už neinkasoval.

Poslední dějství začalo opatrně, na první vážnější šanci se čekalo do 46. minuty a hned z toho byla kontaktní branka hostů. Burian důrazem vyhrál souboj, přihrál na levou stranu hřiště, odkud přesně vypálil Skladaný. Vejmelka si na puk sáhl, ale gólu nezabránil. Ani tentokrát Hanákům radost dlouho nevydržela. O chvíli později udělali Kohouti obrovskou chybu v rozehrávce, čehož využil Kucsera a překonal Lukáše.

Definitivně rozhodnout mohl dvě minuty před koncem Svačina, ale vedle padajícího olomouckého brankáře přehodil i branku. A tak to Mora zkusila v závěru bez brankáře a 48 sekund před koncem vykřesal naději svým druhým gólem Nahodil. V dramatickém závěru mohl deset vteřin před koncem vyrovnat znovu v power play Klimek, zákrok zápasu však předvedl Vejmelka.

SESTŘIH: Kometa - Olomouc 4:3. Brno zvládlo domácí přestřelku v moravském derby, rozhodl Kucsera

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:51. Lev, 21:17. L. Horký, 25:32. Orsava, 48:11. Kucsera Hosté: 23:25. Nahodil, 45:58. Skladaný, 59:13. Nahodil Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – Svozil, O. Němec, Pyrochta, Baranka, Gulaši, Štencel, Bartejs – Zaťovič (C), P. Holík, Svačina – Jenyš, Plekanec (A), L. Horký – Orsava, Hruška, Lev – Dočekal, Kusko, Kucsera. Hosté: Lukáš (Konrád) – Ondrušek (A), Jaroměřský, Švrček, Valenta, Vyrůbalík (C), Dujsík, Škůrek – Strapáč, Kolouch, Irgl – Klimek, Nahodil, P. Musil – Olesz, J. Knotek (A), V. Tomeček – Burian, Handl, Skladaný. Rozhodčí Hodek, Micka – Lučan, Kis Stadion DRFG arena Návštěva 7204 diváků

Liberec - Pardubice 3:2sn

SESTŘIH: Liberec - Pardubice 3:2sn. Dynamo opět přišlo o náskok, rozhodující nájezd dal Jelínek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 42:30. L. Hudáček, 57:14. Lenc, . P. Jelínek Hosté: 35:55. M. Beran, 53:20. Mandát Sestavy Domácí: Hrachovina (Peters) – Knot (A), Šmíd, Graborenko, Derner, Kolmann, T. Hanousek, Havlín – Birner (C), L. Hudáček, Ordoš – Lenc, Filippi, Marosz – M. Zachar (A), P. Jelínek, L. Krenželok – Rychlovský, A. Musil, J. Vlach. Hosté: Kantor (Kacetl) – Eklund, Holland, J. Kolář (C), T. Voráček, Mikuš (A), J. Zdráhal, Ivan – Mandát (A), R. Kousal, Tybor – Machala, Harju, Blümel – Kusý, T. Knotek, D. Kindl – M. Beran, Pochobradský, Matýs. Rozhodčí Hejduk, Sýkora – Lhotský, Svoboda Stadion Home Credit Aréna, Liberec Návštěva 5 120 diváků