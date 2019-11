Sedláček pustil gól z půlky, ale Sparta má rekord: Trénink s 30 bramborami! | iSport.cz

Ani kuriózní gól ze středního pásma Spartu Praha v dohrávce 22. kola Tipsport extraligy nezlomil. Jinak vynikající brankář Jakub Sedláček si skákající puk od Petra Tršky srazil betonem do vlastní sítě. „Moje chyba, podcenil jsem to,“ neschovával se Sedláček. „Vezmeme si na trénink pytel brambor a budeme to nahazovat... Třicet brambor za sebou!“ Sparta i tak dominovala, vyhrála 3:1 a desátým vítězstvím v řadě za sebou vytvořila nový rekord ligy.

Co se, Jakube, stalo, že jste nahození nezastavil?

„Byla to brambora, tohle na tréninku necvičíme a byl z toho gól... (usmívá se) Ne, já jsem to samozřejmě podcenil. Chtěl jsem to hned hrát a jak se to drbalo, tak mi to přeskočilo hokejku a pak jsem ztratil výhled. Moje chyba.“

Už jste se vytáčel do strany a ujížděl bokem. Nebýt toho, tak vás puk trefí?

„No, já jsem si dělal místo, že budu hrát rovnou na naše hráče. My to tak trénujeme, nechceme držet puky, chceme všechno hrát a bohužel gól... No.“

Už jste se díval, komu rozehrát?

„No právě. Už jsem byl celým tělem natočený a promáchl jsem, puk letěl a přeletěl. Tam musí jít hokejka a lapačka pod to. To se učí v žákách!“ (směje se)

Co takový gól udělá s brankářem?

„Musí na to člověk co nejrychleji zapomenout. Takový gól dostane každý brankář. Někdo přes celé, jiný od červené. Já od modré... Občas se to stane a je třeba to hodit rychle za hlavu.“

Peter Trška přiznal, že takový gól v životě nedal. Vy jste už nějaký podobný inkasoval?

„Když budu přemýšlet... Tohle je asi ten nejhorší. Přes celé jsem ještě nedostal, naštěstí.“

Co kluci v kabině? Když se vyhraje, je určitě plná vtípků, je to tak?

„Tohle je ta dobrá strana, že se nám daří a dá se na to rychle zapomenout. Dostali jsme jeden gól, můj. Kdybychom prohráli třeba 3:4, tak to jde na mě a vypadalo by to úplně jinak.“

Trenér brankářů to nějak okomentoval?

„Vezmeme na trénink asi pytel brambor a budeme to nahazovat. Třicet brambor za sebou! (usmívá se). Stane se.“

Faktem je, že jste měl řadu výborných zákroků. Ve druhé třetině jste například gymnasticky vyřešil i přečíslení tří na jednoho.

„Ve druhé třetiny byli nebezpeční, tam nás párkrát zavřeli a kdyby dali na 1:1, mohlo to vypadat jinak. Ale potrefovali to do mě a bylo dobře, že jsme po druhé vedli 2:0.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 44:23. Trška Hosté: 08:37. Řepík, 24:04. Sukeľ, 46:44. Říčka Sestavy Domácí: Dolejš (Piták) – Šidlík, Bodák, Gregorc, Trška, Výtisk (C), D. Krenželok, Černý – Roberts Bukarts, Š. Stránský, Razgals – Dej, Lakatoš, Mallet – P. Zdráhal (A), O. Roman (A), Schleiss – Baláž, Werbik, Guman. Hosté: J. Sedláček (Machovský) – Kalina, Blain, Tomáš Dvořák, Jurčina, Polášek (A), Košťálek, Piskáček (A) – Smejkal, Tomášek, Řepík (C) – Kudrna, Sukeľ, Říčka – Buchtele, Pech, Forman – Rousek, Vitouch, Dvořáček. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Hlavatý, Tošenovjan Stadion Ostravar aréna Návštěva 4 509 diváků