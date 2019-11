SE SIMONOU: Réway děkuje Jágrovi za šanci. Minulost už nezměním, říká | iSport.cz

Patří k nejšikovnějším hokejistům v extralize. Útočník Martin Réway mohl klidně válet v NHL. Slovenskou hvězdu ale přibrzdily zdravotní problémy, špatná životospráva a navíc i bohémský život. Legendární hokejista Jaromír Jágr se nebál dát mu šanci na Kladně a byl to dobrý tah. Réway o spolupráci se slavným spoluhráčem a majitelem promluvil v pořadu Se Simonou.

Jak moc vás těší, že si vás vybral do týmu přímo Jaromír Jágr?

„Je to majitel a navíc ještě pořád hraje. Jsem rád za to, že mě odsouhlasil. Je fajn tady být s někým, jako je on. Mohu se od něj něco naučit. K hokeji má neskutečný přístup.“

Jágr ve vašem případě říkal, že člověk si zaslouží tolik šancí, kolik potřebuje. Souhlasíte s tím?

„Nedokážu to posoudit. On je majitel klubu a rozhodl se. Jsem rád, že mohu na Kladně být a po dlouhé době hrát extraligu a rozehrát se, abych se mohl posunout ještě dál."

Je to pro vás velký závazek, že vám věří taková hokejová legenda?

„Ani ne. Vážím si toho, ale je to majitel jako každý jiný. Samozřejmě je to obrovská osobnost českého a světového hokeje, ale beru ho jako spoluhráče a majitele.“

Navíc se od něj můžete dost přiučit.

„Sleduji, jak pracuje. Sice si nejsme podobní stylem, protože vahou a výškou jsme rozdílní, takže hokej hraje jinak. Je ale vidět, že je pořád úplně někde jinde. Boduje skoro v každém zápase a obrovsky nám pomáhá i po psychické stránce. Víme, že se na něj můžeme spolehnout.“

Nemrzí vás, že Sparta kde jste v minulosti hrál, nakonec upustila od vašeho angažmá?

„Asi to tak mělo dopadnout. Netrápím se tím. Jsem sparťan a držím jim palce.“

Měl jste skvěle našlápnutou kariéru. Nepřemýšlíte často nad tím, že jste teď mohl hrát v NHL?

„Když se zamyslím, kde jsem teď mohl být... Jsem ale pořád relativně mladý a mám čas se ještě vypracovat. Momentálně bych se chtěl soustředit na českou extraligu a postupně si dávat větší cíle. Na NHL zatím nemyslím.“

Hodně se řešila vaše špatná životospráva.

„Životospráva nebyla ideální. Stalo se. Už nemohu změnit to, co bylo, ale mohu ovlivnit, co bude.“

Jaká jste parta v kabině Rytířů?

„Měsíc dva mi stačilo, abych poznal, jak dobré hráče tu máme. Hrajeme nepříjemný hokej a dokážeme otáčet zápasy, což je hodně důležité. Nemáme se na co vymlouvat a můžeme sbírat body pravidelně. Nejsme rozdělení na partičky. Všichni se známe tak nějak stejně. Máme tu i pár Slováků, tak jim ukazuji, kam na Kladně nebo v Praze zajít do kina nebo na jídlo.“

Co nejčastěji děláte ve volném čase?

„Když máme den volna, tak jedeme do Prahy. Jak máme po tréninku, jsme pak většinou doma, protože se nevyplatí jezdit odpoledne na otočku do Prahy.“

