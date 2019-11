Petr ven! skandovali diváci. Výtisk se koučů zastal: Na ledě jsme my | iSport.cz

Dvanáct zápasů už čekají Vítkovice na tříbodové vítězství a nespokojení diváci se dožadovali odvolání trenéra Jakuba Petra. „Petr ven! Petr ven!“ neslo se Ostravar Arénou. Hodinu po výprasku s Mladou Boleslaví (3:7) zůstaly dveře kabiny zavřené, dorazil i majitel klubu Aleš Pavlík. Promluvil si s hráči, i s trenéry. Výsledek? Realizační tým zůstává, hráči za ním stojí. Jasně najevo to dal kapitán Jan Výtisk. „Trenéři nehrají na ledě, je to o nás, hráčích.“

Na konci zápasu s Mladou Boleslaví fandové skandovali: „Petr ven!“ Jak na to jako kapitán nahlížíte?

„To je názor diváků. Trenéři nehrají na ledě. Vždycky je to tak, že když my plníme, co máme a nemáme naše výpadky, hrajeme perfektně a můžeme hrát s každým. Není to o trenérech, je to o nás hráčích, abychom si uvědomili, že musíme hrát šedesát minut.“

Cítíte z trenérů, že ještě mají energii a chuť s tím něco udělat? Pohnout s výsledky?

„Určitě, kdyby neměli chuť, tak sami odejdou. Mají chuť, dávají do toho sto procent, ale říkám, na ledě jsme my a musíme plnit, co máme. Když to plníme, tak můžeme hrát s každým.“

Trenéři to tedy sami nechtěli položit? Na výstup z kabiny se čekalo přes hodinu, dorazil i majitel Aleš Pavlík.

„Ne, určitě ne, jedeme všichni celý mančaft jak jsme do Litvínova. A věřím, že tam vyhrajeme.“

Co vám říkal majitel v kabině?

„Musíme si pomoct sami, nikdo jiný nám nepomůže. Musíme plnit, co máme na sto deset procent a věřit, že se to otočí. S tím musíme jít do nedělního zápasu.“

Bude to pro vás teď o to těžší, že vás čeká série zápasů venku?

„Nevím, doma nám to moc nejde, tak věřím... Doufám, že nám to půjde aspoň venku a hned v neděli do toho vletíme. S Boleslaví jsme půl zápasu hráli perfektně, ale psychika teďka není ideální. Dostaneme jeden, dva góly a pak se nám to celé zbortí.“

Je to dáno jen psychikou?

„Máme úsek, kdy hrajeme perfektně a pak máme výpadky. Těch se musíme vyvarovat. Kdybychom věděli proč, tak se nám to nestává. Vymlouvat se, že jsme mladé mužstvo, nemá cenu. To nám nepomůže. Máme před sebou další půlku sezony nebo kolik je přesně odehraných zápasů. Věřím, že se zvedneme.“

