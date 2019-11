SESTŘIHY: Liberec porazil Kometu 3:2, Boleslav nasázela Vítkovicím sedm gólů | iSport.cz

Šlágr ovládli Tygři, rozhodl Vlach

Hokejisté Liberce udolali v předehrávce 23. kola extraligy Kometu Brno 3:2, vyhráli podeváté v řadě a posunuli se na druhé místo tabulky. Rozhodl Jaroslav Vlach ve 46. minutě. Hostům k úspěchu nepomohly ani dvě branky kapitána Martina Zaťoviče a velmi dobrý výkon gólmana Karla Vejmelky.

Do první šance se dostal ve 3. minutě domácí Musil, skóre se ale poprvé změnilo až v 15. minutě, kdy za Vejmelkova záda prošla tečovaná Lencova střela od modré čáry. Kometě, v jejíž sestavě chyběl zkušený útočník Plekanec, se ale podařilo rychle odpovědět. Birnerovo vyloučení využil Zaťovič.

Druhou třetinu opanovali Severočeši, na výsledku se to ale neprojevilo. Do vedení posunul Tygry při přesilové hře Hudáček, ale řada dalších šancí zůstala nevyužita. V polovině utkání si domácí vytvořili drtivý tlak a při hře pět na pět drželi soupeře v obranném pásmu jako při početní výhodě, Vejmelka ale i za pomoci spoluhráčů vše vyřešil.

A ve 34. minutě šokoval libereckou arénu kapitán hostů Zaťovič, jenž po rychlém protiútoku podruhé překonal Hrachovinu a vyrovnal. Poměr střel ve třetině byl v té době přitom 10:1 ve prospěch domácích. Zaťovič si 15. gólem v sezoně upevnil druhé místo v tabulce střelců extraligy za suverénním Milanem Gulašem z Plzně.

Domácí se ale i přes Vejmelkův velmi dobrý výkon opět dostali do vedení. Ve 46. minutě jej překonal Vlach, od jehož bruslí se odrazila Hanouskova nepřesná střela od modré čáry. Těsné vedení domácí udrželi i při závěrečném tlaku Komety.

Ohlasy trenérů:

Patrik Augusta (Liberec): „První třetinu byli hosté i díky dvěma přesilovkám aktivnější, ale od druhé jsme byli na kotouči, diktovali jsme tempo hry, bohužel jsme se přes dobře organizovanou obranu soupeře těžko prosazovali. Nedostávali jsme se do brankových příležitostí, spíše jsme drželi kotouč kolem. Myslím si, že jsme si za tu aktivitu jeden gól ve třetí třetině zasloužili, samozřejmě, že byl šťastný. Takové ale padají a podobná utkání rozhodují.“

Kamil Pokorný (Brno): „Náš herní projev v první třetině byl velice slušný, bylo to vyrovnané a měli jsme slušné šance. Myslím, že skóre bylo spravedlivé. Druhou třetinu jsme zahájili ve čtyřech, vzápětí přišel druhý faul, který domácí využili. Následně byli víc na puku, víc u nás ve třetině. Přestáli jsme to ale a brejkovou situací srovnali na 2:2. Ve třetí části jsme chtěli být trpěliví a počkat si na šanci, bohužel přišel šťastný gól. V závěru jsme hráli pět na čtyři, vylepšili jsme to odvoláním gólmana, puk byl na brankovišti, ale hra se přerušila. To byla pro nás velká škoda.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:36. Filippi, 23:59. L. Hudáček, 45:18. J. Vlach Hosté: 16:55. Zaťovič, 33:59. Zaťovič Sestavy Domácí: Hrachovina (Peters) – Šmíd (A), Knot, Derner, Graborenko, T. Hanousek, Kolmann, Havlín – Ordoš, L. Hudáček, Birner (A) – Marosz, Filippi, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, A. Musil, Rychlovský. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – O. Němec, Baranka, Svozil, Pyrochta, Štencel, Gulaši, Bartejs – Svačina, P. Holík, Zaťovič – L. Horký, Hruška, Orsava – Kucsera, Lev, Dočekal – P. Kratochvíl, Kusko, Jenyš. Rozhodčí Horák, Pražák – Kajínek, Špringl Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6 015 diváků

Boleslav nasázela Dolejšovi sedm gólů

Hokejisté Vítkovic utrpěli v předehrávce 23. kola extraligy na domácím ledě od Mladé Boleslavi debakl 3:7. Domácí sice po první části vedli gólem Tomáše Gumana, pak ale během 27 minut dostali sedm branek a na ostravském ledě potřetí během pěti dnů nebodovali. Středočeši naopak zvítězili popáté za sebou.

Pouhých jednadvacet hodin po středečním utkání se Spartou vstoupily Vítkovice do zápasu lépe a už v první minutě mohly vést, jenomže i nejlepší střelec Bukarts si zblízka vylámal zuby na Krošeljovi, který pohotovým skokem zabránil skoro jistému gólu.

Vyložených šancí v prvním dějství moc nebylo. Přesto v 18. minutě z rychlého výpadu skóroval vítkovický Guman, byť se hosté bouřili a protestovali proti ofsajdu na modré čáře.

Hosté se v Ostravě rozjížděli pozvolna, ve druhé části ale zrychlili hru a se situací na ledě se záhy změnilo i skóre. Dolejš ještě kryl příležitosti Zbořila a Vondrky, ale ve 28. minutě se z mezikruží trefil nad jeho vyrážečku Najman.

Bukarts byl navíc za protesty vyloučen na dvě minuty a do konce utkání a Mladá Boleslav v přesilovce zásluhou Klepišovy rány během 21 sekund otočila skóre. Středočeši měli nadále převahu a další šance; Stránský ze sóla Dolejše kličkou nepřelstil, Vondrka rozezněl tyč.

Vítkovice se krátkodobě vzchopily v přesilovce pět na tři, kterou sice nevyužily, ale pokračující tlak zúročil už při hře pět na čtyři zblízka Kvasnička. Domácí ale hned v dalším střídání trestuhodně propadli ve středním pásmu a z přečíslení Skalický vrátil po 42 sekundách vedení opět hostům. Těsně před koncem druhé třetiny stihl orazítkovat tyč ještě Hrbas.

Ale hosté nepolevili a ve 46. minutě šli do dvoubrankového trháku zásluhou Kurky, který skóroval příklepem bez přípravy. Vzápětí měl Klepiš výhodu trestného střílení za faul ve vyložené šanci, ale Dolejše blafákem nepřekonal. Když v 50. minutě přidal ale v oslabení Kousal pátý gól, začalo se nést halou skandování „Petr ven“ žádající si odvolání vítkovického kouče.

Vítkovice sice záhy snížily Zdráhalovou tečí, ale v pohodě hrající soupeř ihned kontroval zásluhou Zohorny a Šťastného. Vítkovičtí dohrávali před vylidněným hledištěm a podvanácté za sebou v normálním čase nezvítězili.

Ohlasy trenérů:

Jakub Petr (Vítkovice): „Dali jsme první branku a v první části jsme plnili, co jsme chtěli. V první třetině to bylo podařené. S tím, že klíčový okamžik byl gól na 1:1, po kterém jsme neudrželi emoce, a tam se ten zápas mohl rozhodnout. Naštěstí jsme srovnali na 2:2, ale soupeř znovu trestal. Branka na 2:4, pak už to bylo jen dohánění výsledku. Pak už to je situace, kdy každý s tím chce něco udělat, což nemůžu nikomu vyčíst. Soupeři tam pak padlo všechno. Výsledek je krutý, otevřeli jsme úplně obranu a nedrželi jsme systém. Koncovku jsme nezvládli.“

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Do zápasu jsme nevstoupili dobře. Zaslouženě jsme prohrávali. Od druhé třetiny a po vyrovnání nám pomohlo, že jsme hned dostali přesilovku a okamžitě jsme dali gól na 2:1. Tam se lámal zápas. A pak podruhé, když jsme po vyrovnání Vítkovic na 2:2 okamžitě šli do vedení 3:2. To byla voda na náš mlýn. Ve třetí třetině už to bylo pro Vítkovice těžké, nám to tam napadalo a asi zaslouženě jsme vyhráli.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:11. Guman, 36:32. Kvasnička, 50:16. P. Zdráhal Hosté: 27:22. Najman, 27:43. Klepiš, 37:14. Skalický, 45:37. Kurka, 49:44. P. Kousal, 53:33. R. Zohorna, 54:23. Šťastný Sestavy Domácí: Dolejš (Piták) – Výtisk (C), D. Krenželok, Trška, Bodák, Šidlík, Gregorc, Kvasnička – Dej, Lakatoš, Mallet – Roberts Bukarts, O. Roman (A), Razgals – Schleiss, Š. Stránský, P. Zdráhal (A) – Baláž, Werbik, Guman. Hosté: Krošelj (Haas) – Ševc (A), Hrbas, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Kurka – Klepiš, Bičevskis, Šťastný – Skalický, Zbořil, Vondrka (C) – R. Zohorna, Jeglič, J. Stránský – Cienciala, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Hejduk, Veselý – Gebauer, Lederer Stadion Ostravar aréna Návštěva 3 925 diváků