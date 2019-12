Střelci Nový a Gulaš: rozhovor o umění kanonýrů a železných pucích | iSport.cz

Nejdříve zapózovali na plzeňském ledě, potom se usadili na společné interview. „Jsme oba Milanové, to se hodí. Tak pojďme, už se těším!“ odpíchnul to Nový, někdejší kladenský útočník, dvojnásobný mistr světa, šestinásobný vítěz ligy a autor magických 596 gólů. Jeho gólové maximum z kladenské sezony 1976/77 (59) by však mohl právě plzeňský sniper a extraligový vládce Gulaš ohrozit.

Sedíte vedle nejlepšího střelce československé ligové a reprezentační historie. Dělá to s vámi něco?

GULAŠ: „Pro mě je to obrovská čest, to se někomu jen tak nepoštěstí. Takové legendy jsou pro mě největšími vzory. Bezesporu. Je to pro mě fantastické. I pro mého tátu, který taky hokej hrál, navíc je z jeho generace. Hrozně si toho vážím.“

NOVÝ: „I já jsem tady rád, do Plzně se občas zajedu podívat, mám tu kamarády. Milan má formu jako hrom, je fajn, že jsem ho poznal.“

GULAŠ: „Potkáte se s člověkem, který toho zažil hrozně moc. Je super, že teď na ČT sport dávají staré zápasy, zbožňuju se na ně dívat. A je úžasné, že je pan Nový teď vedle mě. Vážím si toho.“

Jak se vám historické záběry líbí?

NOVÝ: „Je vidět, jak jde hokej neustále dopředu. Hra jako taková, výzbroj, strava. Já jsem dal hodně gólů, to jo, ale Milan to má těžší. Když člověk vidí staré záběry, tam v bráně bylo místo! (usměje se) I když tehdy byli skvělí brankáři, třeba Holeček, Dzurilla, ale kolem nich bylo více prostoru. Dneska to ten střelec musí trefit daleko přesněji. Je to navíc ve velké rychlosti, takže to kluci mají malinko těžší.“

GULAŠ: „Mě ta doba fascinuje. Třeba i první sezona pana Nového v NHL ve Washingtonu. Jak to tehdy fungovalo, co trenéři…“

NOVÝ: „Doba byla jiná, ale už tehdy to bylo o tvrdé práci. Zahrál jsem si proti Waynu Gretzkému, proti mně stál i Paul Coffey, další legenda. Celkově na to moc rád vzpomínám. Nikdo s námi moc nepočítal, přišlo pět nových hráčů, ale z 65 bodů jsme udělali přes devadesát. Ale už tehdy to byla dřina. Měli jsme jediný volný den. Na Vánoce. Ale hned potom jsme prohráli 1:3, takže nám trenér vynadal, že jsme se přejedli krocana.“

Pan Nový dal v ligové sezoně 1976/77 za Kladno 59 gólů ve 44 zápasech. Jak vám to zní?

GULAŠ: „Abych řekl pravdu, to je pro mě nepředstavitelné číslo. Pan Nový říká, že tehdy měli brankáři menší výstroj, to jo. Ale to nic nemění na tom, že ty góly prostě musel dát! Výjimečnost a šikovnost člověk v sobě musí mít. Je to obdivuhodné. Rád bych se k tomu alespoň kouskem přiblížil, ale…“

Podaří se to? Našlápnuto zatím máte skvěle.

GULAŠ: „To si vůbec netroufám odhadnout. Je to obrovské číslo. A musí se sejít hrozně moc faktorů. A hlavně: my se bavíme o osobní stránce, ale to já až tak nemám rád. Jde o to, aby šlapal celý tým. O tom je. To se potom přenáší i na hráče.“

Může to zvládnout?

NOVÝ: „Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly, ne? Já jsem měl výhodu, že jsme s kluky v pětce hráli dlouho, byli to výborní hráči (legendární byla formace: Pospíšil, Kaberle, Novák, Nový, Bauer). Milan má taky dobré spoluhráče, ale v brance méně místa. Základem je být zdravý. Je pravda, že je třeba, aby se dařilo mužstvu. Když se vyhrává, střelec dává góly. I když na druhé straně taky platí, že aby tým vyhrával, střelec musí skórovat pořád. Od toho tam je.“

Jak jste řešil, když jste třeba dva zápasy za sebou gól nedal? Stalo se vám to vůbec?

NOVÝ: „Pořád jsem na tom pracoval. Nečekal jsem, že to přijde samo. Že bych koukal na televizi a doufal, že dám gól… Tak to nefunguje! Člověk pro to musí něco udělat. Zažil jsem to i v NHL. Přišel za mnou slavný Mike Gartner, s kterým jsem hrával, a říkal: