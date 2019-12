Kouč brankářů Sparty o dělení tlaku i neurčené jedničce: Nikdo nemá výsadu | iSport.cz

Znáte to pořekadlo o dvou kohoutech na jednom smetišti. Prý se nesnesou. Ve Spartě však našli společnou notu. Brankáři Matěj Machovský a Jakub Sedláček. Jinde by byli pravděpodobně jedničkami, v rudém dresu se ale o privilegia prvního gólmana dělí. A funguje to. „Pomáhají si, ženou se kupředu,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium Petr Přikryl (41), klubový trenér brankářů, který má v jejich nasazování velké slovo.

Pokud bychom zapomněli na úvodní dvě extraligová kola, v nichž Sparta inkasovala 14 gólů, měl by pražský klub jasně nejlepší defenzivu v Tipsport extralize. Právě ta je v kombinaci s produktivním útokem dostala na první místo tabulky.

Sedmnáct výher z posledních osmnácti duelů? Věc v Praze léta nevídaná. Podepsaní jsou pod stávajícími úspěchy i oba brankáři. A také jejich kouč Petr Přikryl. „Zatím to funguje,“ těší bývalého gólmana.

Už třináct zápasů v řadě se v brance Sparty střídají Matěj Machovský a Jakub Sedláček. Neříkejte mi, že v tom není pravidelnost.

„Teď to opravdu vypadá, že oba kluky pravidelně točíme. Je to ale způsobeno hlavně tím, že hrajeme hodně zápasů v rychlém sledu za sebou. Je to pro nás v určitém slova smyslu ponaučení z minulé sezony, využíváme toho, že máme dva skvělé gólmany. Když jsme tu měli Davida Honzíka s Matějem Machovským, byl Machy jasná jednička. Po dvaceti zápasech byl však dost unavený. Ne tak fyzicky, ale spíš psychicky. Stálo ho hodně sil chytat vyrovnané zápasy, kde opravdu rozhodoval každý zákrok. Od poloviny sezony už to bylo trochu horší, přestali jsme vyhrávat. Nebylo to ale ani jeho vinou. Teď se tomu snažíme vyhnout, využít obou našich skvělých brankářů.“

Možná to bude znít jako fráze, ale opravdu teď máte dvě plnohodnotné jedničky. V Česku je tohle hodně neobvyklé, dlouhodobé střídání je pak věcí nevídanou.

„To máte pravdu, jinde je to ale celkem časté. V Česku se léta jelo na to, že tým musí mít jasnou jedničku a nejede přes to vlak. Stejně to dřív bylo i v NHL, teď od toho ale ustupují. Nedávno jsem viděl statistiku, kde bylo jasně doloženo, že brankáře, kteří v základní části NHL odchytají třeba 80 nebo 90 procent zápasů,