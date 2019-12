Supermário! Lunter zažil v Boleslavi snový debut: Je to super pocit | iSport.cz

Naskočil do prvního extraligového utkání. Premiéra se slovenskému útočníkovi Máriu Lunterovi povedla na jedničku, výhru Mladé Boleslavi nad Karlovými Vary korunoval pojišťující trefou na 4:2 v přesilové hře. „Supermário!“ skandoval domácí kotel, po utkání znovu. Účastník posledního mistrovství světa se hned stal oblíbencem publika. „Určitě to potěší, je to super pocit,“ usmíval se 25letý forvard.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:45. R. Zohorna, 11:08. Skalický, 28:30. Zbořil, 57:18. Lunter Hosté: 27:25. Raška I, 45:24. Flek Sestavy Domácí: Krošelj (Haas) – Ševc, Hrbas, Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Kurka – Klepiš (A), Cienciala, Šťastný – Skalický, Zbořil, Vondrka (C) – R. Zohorna, Jeglič, J. Stránský – Lunter, Najman, P. Kousal. Hosté: Bednář (F. Novotný) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák (A), Plutnar, D. Mikyska, Eminger, M. Rohan – T. Rachůnek (A), Gríger, Flek – V. Polák, T. Mikúš, O. Beránek – Kohout, Raška I, Černoch – Koblasa, Skuhravý (C), Vondráček. Rozhodčí Jeřábek, Lacina – Lučan, Rampír Stadion ŠKOENERGO aréna Návštěva 2 897 diváků

Lze si vůbec přát lepší premiéru?

„To ne. Pomohli mi spoluhráči, samozřejmě to byl týmový výkon. Jsme rádi za vítězství a já jsem o to šťastnější, že mi to tam i padlo.“

Jak došlo ke gólové situaci?

„Šli jsme na led, když zbývalo ještě 10 nebo 15 vteřin z přesilovky. Kousy (Pavel Kousal) to hodil za bránu Najmymu (Ondřeji Najmanovi), ten mně. Já už se snažil jen vystřelit a padlo to tam. Jsem za to rád.“

Jak se rodil váš přestup do Mladé Boleslavi?

„Hodně jsem se těšil, že jsem se konečně někam posunul. Příchod byl takový trošku podivný, protože jsem byl po zranění a musel se do toho trošku dostat, ale potrénovali jsme a jsem rád, že jsem se cítil celkem dobře.“

Mladá Boleslav - Karlovy Vary: Kapitán hostů Skuhravý vyloučen do konce utkání za nesportovní chování

Poslední roky jste hrál hlavně slovenskou extraligu za Banskou Bystricu. Dokážete už soutěže porovnat po prvním zápase v české extralize?

„Možná to je trošku v rychlosti. Nevím, po prvním zápase je to těžké hodnotit, ale uvidíme, co to přinese dál.“

Přál jste si posunout se do české extraligy?

„Ano, určitě. Jsem rád a doufám, že to bude pokrok v mé kariéře. Doufám, že svými výkony přesvědčím.“

Bavil jste se před příchodem o Mladé Boleslavi s Pavlem Skalickým?

„Určitě. Psali jsme si se Skaldou předtím, řekl mi co a jak. Hodně mi pomohl. Znal jsem tu ještě Vondrce (Michala Vondrku), se kterým jsem hrál na Slovaně. I on mi pomohl. Chalani jsou ale opravdu všichni v pohodě, takže doufám, že vytvoříme dobrou partu a půjdeme si za svým.“

Mladá Boleslav - Karlovy Vary: Poprvé v boleslavském dresu se trefil Lunter a zvýšil tak na 4:2

Skalickému se tuhle sezonu hodně daří, aktuálně je třetí v bodování extraligy. Je to pro vás jeho cesta vzorem, jak se vypracovat?

„Určitě. Hraje super, je produktivní, teď dostal pozvánku do reprezentace, tak mu přeju hodně štěstí a ať se mu daří.“

Debutoval jste nezvykle ve fialkovém dresu kvůli charitativnímu duelu. Co na to říkáte?

„Určitě je to dobrá věc. Pro nás hráče je úplně nejmenší obléct si jinou barvu dresů. Když můžeme takhle pomoct, tak doufám, že pomůžeme.“

Začal jste ve čtvrtém útoku s mladíky Ondřejem Najmanem a Pavlem Kousalem. Jaké to bylo?

„Nekoukám na to, jaký je to útok. I trenér to celkem točil. Opravdu se mi s nimi hrálo dobře, takže jsem rád.“ (usměje se)

Viděl jsem, že Martin Ševc bral od rozhodčích puk za první trefu. Už ho máte u sebe?

„Někdo ho bral, ale ještě jsem ho nedostal do ruky. Těším se na něj, doufám, že mi ho dají.“ (směje se)

Fanoušci po gólu hned skandovali: „Supermário!“ Jaký to je pocit takhle hned zaujmout při debutu?

(směje se) „Dělali jsme si s chalany z toho srandu. Jsou úžasní, děkuju jím za to. Určitě to potěší, je to super pocit.“

Mladá Boleslav - Karlovy Vary: Flek zpoza branky nahodil puk, který propadl za záda boleslavského brankáře, 3:2