Otazníky Sparty: Co zranění Kvapil s Řepíkem? A roste Dvořák pro repre? | iSport.cz

Jaromír Jágr se srážce s Adamem Poláškem snažil vrátit do zápasu proti Spartě, bolesti mu to však nedovolily • Barbora Reichová / Sport

Když trenéři Sparty mluví o zdraví svých hráčů, ťukají na dřevo. Zatím to jde. Jen to nezakřiknout. Dlouhodobě je zraněný pouze útočník Daniel Přibyl. Z úvodního extraligového mače na počátku září si odnesli zdravotní patálie Marek Kvapil (utržený prsní sval) a Jan Piskáček (otřes mozku). Zatímco druhý jmenovaný už je zpátky v sestavě, letní posila Kvapil stále schází.

„Je v tréninku. Myslím, že od příštího týdne začne trénovat naplno, jeho návrat se blíží,“ řekl po nedělním vítězství 2:1 v prodloužení nad Zlínem asistent kouče Jaroslav Nedvěd. Kvapil musel s prsním svalem na operaci, dlouho měl nařízený absolutní klid. Původně plánovaná dvouměsíční doba léčby se už teď protáhla na tři.

V obou duelech uplynulého víkendu se pak Sparta musela obejít bez svého kapitána Michala Řepíka. „Řepa má drobné poranění na malíčku. V jeho držení hokejky je to na spodní ruce, ta dostává víc zabrat. Nechceme riskovat, aby se to zhoršilo, takže víkend proto vynechal. Potřebuje nějakou pauzu. Uvidíme, jak to půjde dál. Dlouhodobě jsme ale taky chtěli vyzkoušet mladší kluky, teď dostává šanci David Vitouch, který je ročník 2001, což je paráda,“ dodal Nedvěd.

SESTŘIH: Sparta - Zlín 2:1p. Výhru lídra tabulky trefil v prodloužení Rousek

V souhře první formace Řepíka v mezičase nahradil Lukáš Rousek. „Michal je výborný hráč, bez něj je to těžší. Rousíno s námi ale taky hraje velmi dobře, má výborný pohyb. Museli jsme trošku změnit hru, ale nemůžu si stěžovat,“ pravil Jiří Smejkal, levé křídlo elitní lajny. Ve 23 letech prožívá zatím životní sezonu. Ve 23 utkáních už posbíral 20 bodů (9+11), na minulém reprezentačním turnaji také poprvé oblékl dres seniorského národního týmu.

O ten si svými skvělými výkony říká také jinak nenápadný obránce Tomáš Dvořák. Po odchodu Marka Ďalogy začal dostávat více prostoru, pevně se usadil po boku jiného Slováka Milana Jurčiny. Spolu vytvořili aktuálně možná nejlepší defenzivní pár ligy.

„Cítím se dobře. Ze začátku jsem byl zraněný, nemohl jsem naskočit do extraligy od startu. Potom jsem se do toho dostával. Teď hraju tak, jak bych si to představoval. S Milanem nám to funguje. Je to super spoluhráč, výborný parťák. Zatím se nám spolu daří. Chodíme na oslabení, která se nám daří bránit. Na ledě si rozumíme,“ usmívá se Dvořák.

Z bývalého beka Karlových Varů se stal přeborník na hru ve vlastním pásmu, právě do něj je nejčastěji nasazovaný. V obranné třetině začíná více než polovinu svých střídání.

SESTŘIH: Kladno - Sparta 2:4. Domácí statečně bojovali, nakonec se však radovali hosté. Jágr se zranil

„Nějakou dobu se srovnával a sžíval s rolí u nás. Přišel z menšího klubu. Krátce naskočil do reprezentace, byl i v kempu Detroitu. Tam se po obráncích chtějí hodně ofenzivní věci. My jsme po něm ale chtěli hlavně parádní defenzivní výkony. Ofenzivních beků máme dost. Potřebovali jsme tvrdého defenzviního beka do předbrankového prostoru. Chvilku mu to i vinou nějakých zranění trvalo. Teď se do toho ale dostal. Je náš nejlepší defenzivní bek, co letos máme. S rolí se sžil, věří si v ní a je lepší zápas od zápasu,“ tvrdí o něm Nedvěd.

Nadšený ze souhry je i Jurčina. „Hraje se mi s ním výborně. Je to ještě mladý kluk, učí se dobře používat své tělo. Zatím ještě pořádně neví, co a jak má ideálně používat, jak ideálně využít svých kilogramů a síly. Má ale obrovský potenciál.“