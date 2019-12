Kometa bez nasazení, bez srdíčka. Bojujeme, ale je to málo, ví Svačina | iSport.cz

Jeho útočná formace končila jako jediná z brněnských v plusu. Vladimír Svačina se postaral o jednu ze dvou branek Komety, bylo to ale málo. „Musíme to soupeřům víc znepříjemnit. Bohužel se nám to nedaří,“ smutnil forvard po porážce 2:4 od Plzně. Zápas rozhodla druhá třetina, v níž domácí třikrát skórovali.

SESTŘIH: Plzeň - Kometa Brno 4:2. Hosté celý zápas tahali za kratší konec a na Indiány nestačili VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:47. Kracík, 33:27. V. Němec, 39:01. Mertl, 50:31. Gulaš Hosté: 33:04. Svačina, 59:35. Jenyš Sestavy Domácí: Frodl (Kolář) – Pulpán (A), Čerešňák, Jank, Budík, Moravčík, L. Kaňák, Vráblík – Kantner, Mertl (A), Gulaš (C) – Suchý, Kracík, Indrák – Straka, V. Němec, Pour – Rob, Kodýtek, Malát. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – Baranka, O. Němec (A), Pyrochta, Glover, Gulaši, Svozil, Bartejs (C) – Zaťovič, P. Holík, Kucsera – Jenyš (A), Plekanec, L. Horký – Hruška, Lev, Orsava – Dočekal, Kusko, Svačina. Rozhodčí Harnebring (SWE), Pešina – Malý, Pešek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 7113 diváků

První třetina byla vyrovnaná, ve druhé to ale domácí zlomili na svoji stranu. Co se s vámi po dvaceti minutách hry stalo?

„Máte pravdu, v první třetině jsme byli možná i lepší. V té druhé nám tam pak napadaly nějaké dorážky, tady je to pak hrozně těžké honit. Druhá dvacetiminutovka bohužel rozhodla.“

Začala hrát Plzeň jinak, nebo byl problém na vaší straně?

„Ani bych neřekl, že začali hrát jinak. Bohužel jsme si hloupě u dorážek nepokryli hráče, což se nám nesmí stávat.“

Co vám dělalo v útočné fázi největší problémy? Kromě přesilovek jste se vlastně do žádných větších šancí nedostali.

„Je to tak, nebyli jsme schopní je tam nějak na delší dobu zamotat. Kdybychom si v těch přesilovkách alespoň pomohli gólem, zase by to třeba bylo o něčem jiném. Tohle mančaft vždycky nakopne, nám se to bohužel nepovedlo.“

Plzeň - Kometa Brno: Jenyš korigoval skóre v oslabení v samotném konci zápasu, 4:2

Co v nich chybělo?

„Nesehrávali jsme to špatně, ale oni to vždycky zblokovali nebo ta finální fáze nedopadla, jak měla. Oni to přečetli, srazili jinam. Záťa (Martin Zaťovič) měl velkou šanci. Trošku štěstí… ale na to se vymlouvat nechci.“

Jak si vysvětlujete stále hodně nevyrovnané výkony celého týmu?

„To je těžké. Nemůžete nikomu vytknout, že by nebojoval, že by na to kašlal. Musíme se s tím ale popasovat lépe, líp si pokrýt klíčové hráče soupeře. Víc jim to znepříjemnit.“

V Brně se vám povedlo Milana Gulaše uhlídat, byl tohle hlavní úkol i nyní?

„Určitě. Zase to ale taky není jen o něm, je to o celé té lajně, která jim hraje dobře. Znepříjemnili jsme jim to málo. Nesmíte je nechat hrát ten jejich hokejíček, donutit je, ať na ledě řeší jiné věci a nedostanou se do své pohody.“

Alespoň jedna pozitivní věc: váš gól. Rozhodčí na ledě dlouho otálel, než ukázal na branku. Vy jste hned věděl, že byl puk za čárou?

„Jasně, věděl jsem, že to byl gól. Pak ale kouknu na rozhodčího, který nepískl, tak jsem trochu znejistěl, co se děje. Raději jsem ho tam chtěl ještě jednou doklepnout, ale nakonec to ani nebylo potřeba. Chtěl jsem jen zůstat před brankou, ustát ten souboj. Martin Dočekal mi dal puk přímo na hůl. Bohužel to k bodům nevedlo. Musíme se takhle do zakončení tlačit víc.“

očima asistenta trenéra Kamila Pokorného „Hodnotí se mi to těžko, a to ze dvou důvodů. Náš výkon byl z našeho pohledu bezkrevný, i když jsme uhráli první třetinu 0:0 a ubránili jsme tam dvě oslabení. Chtěli jsme se z toho odrazit. My si pak ale necháme dát tři góly z předbrankového prostoru. Plzeň byla jasně důraznější, hrála aktivně, nezalezla. My jsme se těžko dostávali vůbec do útočného pásma. Nohama se vůbec nedostáváme do útočného pásma, to se pak góly dávají těžko. Taky musíme občas vyhrát nějaký souboj, poslat puk do předbrankového prostoru, a tam se o něj porvat. Je to od nás bez nasazení, bez srdíčka. Takhle hrát nemůžeme, při hře pět na pět jsme skoro nic neměli.“

Plzeň - Kometa Brno: Milan Gulaš skóroval i v dnešním zápase, 4:1

Plzeň - Kometa Brno: Tomáš Mertl navýšil vedení pro svůj celek, 3:1