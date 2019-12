SESTŘIHY: Liberec rozdrtil mistra 5:0 a je druhý, Vary zničily Vítkovice 9:1! | iSport.cz

Lídr Gulaš pečetil výhru 23. gólem sezony

Utkání začalo svižně, již ve druhé minutě hostující Holík po úniku po levém křídle vypálil z dobré pozice vedle a z protiútoku při přečíslení dvou na jednoho Kracík trefil přesunujícího se Vejmelku. Gólman Komety výborně zasáhl i proti ráně Čerešňáka. Na druhé straně v 8. minutě při závaru kolem plzeňského brankoviště zblízka netrefil odkrytou branku Holík.

Domácí do prostřední části doslova vlétli. Pulpán nejprve po individuální akci napálil levou tyčku a ještě stále v úvodní minutě Kracík tečí Jankova nahození od modré čáry otevřel skóre. Za chvíli se z levého křídla až před branku protáhl Kantner, ale proti jeho forhendovému blafáku stačil zasáhnout svým pravým betonem Vejmelka.

Indiáni si nápor ukončili vlastní nedisciplinovaností. Hosté se i přes dvě nevyužité početní výhody dostali v polovině utkání znovu do hry. Zaťovič sice nedokázal dorazit v jasné pozici puk za brankovou čáru, ale ve 34. minutě po vyhraném buly Dočekalovu křížnou přihrávku proměnil ve vyrovnání Svačina.

O 23 vteřin později ovšem střelu Poura vyrazil Vejmelka jen k Němcovi, který bekhendovou dorážkou vrátil Plzni vedení. Rozjetí domácí poté potrestali vyloučení Holíka, 59 vteřin před druhou přestávkou Mertl pohotově zvýšil na 3:1.

Hosté mohli odpovědět po faulu exbrněnského útočníka Němce, ale domácí odolali i na začátku závěrečné dvacetiminutovky a aktivním pojetím nepouštěli Kometu do hry. Uzdravený Indrák orazítkoval táhlou střelou pouze brankovou konstrukci a Mertlovu střelu z prostoru mezi kruhy zlikvidoval Vejmelka.

V 51. minutě z ojedinělé akce na druhé straně neuspěl Plekanec a vzápětí agilní Kantner po rychlém brejku připravil uklidňující čtvrtý gól pro pohodlně zakončujícího Gulaše. Od vyšší porážky uchránil Kometu Vejmelka, jenž zneškodnil šanci Němce a po střele Roba mu pomohla levá tyčka. Na konečných 2:4 upravil svojí první trefou sezony krátce před sirénou Jenyš.

Ohlasy trenérů

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Jsme spokojeni s třemi body. S Kometou spíš body ztrácíme, nedaří se nám na ní. Předvedli jsme velice slušný výkon a podle mě jsme zaslouženě zvítězili. Před utkáním jsme promíchali složení útoků. Výkony jsou v mých očích dost nevyrovnané, ale pokud se nám bude dařit takhle, tak nic měnit nebudeme."

Kamil Pokorný (Kometa): "Náš výkon byl bezkrevný, i když jsme v první třetině ubránili dvě oslabení a uhráli jsme jí na 0:0. Od toho jsme se chtěli ve druhé třetině odrazit. Necháme si ale dát tři góly z předbrankového prostoru. Plzeň byla důraznější před oběma brankami. I ve třetí třetině hrála aktivně a my jsme se těžko vůbec dostávali do útočného pásma. Plzeň utkání ovládla a zaslouženě vyhrála. Měli jsme šance v přesilovkách, ale ta koncovka tam chyběla. Při hře pět na pět jsme si toho moc nevypracovali. Bez nasazení a srdíčka to prostě nejde."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:47. Kracík, 33:27. V. Němec, 39:01. Mertl, 50:31. Gulaš Hosté: 33:04. Svačina, 59:35. Jenyš Sestavy Domácí: Frodl (Kolář) – Pulpán (A), Čerešňák, Jank, Budík, Moravčík, L. Kaňák, Vráblík – Kantner, Mertl (A), Gulaš (C) – Suchý, Kracík, Indrák – Straka, V. Němec, Pour – Rob, Kodýtek, Malát. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – Baranka, O. Němec (A), Pyrochta, Glover, Gulaši, Svozil, Bartejs (C) – Zaťovič, P. Holík, Kucsera – Jenyš (A), Plekanec, L. Horký – Hruška, Lev, Orsava – Dočekal, Kusko, Svačina. Rozhodčí Harnebring (SWE), Pešina – Malý, Pešek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 7113 diváků

Mazenec vynuloval Berany

Úvod utkání zachytili lépe hosté, vyloučení Freibergse sice ještě nepotrestali, v 8. minutě už ale vedli po trefě Perreta. Francouzský útočník se dostal za obranu Zlína a překonal ne úplně dobře postaveného brankáře Kašíka.

Domácí měli možnost dostat se do hry při následných dvou početních výhodách, nějak výrazněji však Mazance neohrozil. A tak se znovu radovali Východočeši - v čase 15:40 propálil Kašíka při vyloučení Šlahaře obránce Šalda, který si tak připsal první gól v extralize.

Zlínským v zápase nevycházelo vůbec nic, šest minut po začátku prostředního dějství prohrávali již 0:3 po trefě Pilaře. Duel pokračoval stále podle stejných not, dlouho se nic zajímavého nedělo a pak skóroval Hradec. V čase 35:51 zakončil svůj únik střelou pod horní tyč Radovan Pavlík.

Zápas se poté prakticky již jen dohrával a mnoho diváků ve třetí třetině opustilo Zimní stadion Luďka Čajky. Hosté měli zásluhou Jergla či Perreta možnost ještě navýšit své vedení, Kašíka ale nepřekonali. Mrzet je to ale nemuselo, tři body bez problémů získali. Hradec proti Zlínu uspěl po předešlých třech prohrách.

Ohlasy trenérů

Robert Svoboda (Zlín): "Z naší strany to nebylo dobré, trápili jsme se, nemohli jsme se dostat do hry. Nedařilo se nám ani v přesilovkách, ale takový zápas někdy prostě přijde. Nedá se s tím nic dělat."

Vladimír Růžička (Mountfield HK): "Jsme rádi, že se nám podařilo dávat opět góly. Snad jsme to protrhli. Hráli jsme zodpovědně, kluci měli dobrý pohyb. V průběhu zápasu bylo pro nás důležité dobře bránit a nepustit soupeře do gólových šancí. Skvěle nám chytal brankář Marek Mazanec, který nás v důležitých momentech podržel."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 07:20. Perret, 15:40. Šalda, 25:28. R. Pilař, 35:51. R. Pavlík Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – M. Novotný, Nosek (A), Freibergs, Buchta, Gazda, Ferenc, Hamrlík – Köhler (A), Fořt, Claireaux – Kubiš (C), Fryšara, J. Ondráček – Herman, Honejsek, Šlahař – Dufek, P. Sedláček, Okál. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Linhart, Zámorský, Šalda, F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel, R. Pilař – Červený (A), Rákos, Vincour – M. Chalupa, Cingel, Smoleňák (C) – Perret, Koukal, Jergl – R. Pavlík (A), Dragoun, Klíma. Rozhodčí Zrnic, Mrkva – Zgonc, Bryška Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 4021 diváků

Zkázu Ostravanů odstartoval Beránek

V sestavě Západočechů chyběl distancovaný kapitán Skuhravý i zranění Vondráček s Polákem, přesto domácí začali výborně. Hned v úvodních minutách si vynutili dvě přesilové hry, dvaadvacet sekund hráli dokonce v pěti proti třem. Branku sice nevstřelili, ale v 7. minutě se zásluhou gólu Beránka dostali do vedení.

Vyrovnat mohl Bukarts, ale Novotného nepřekonal a v rozmezí 15. až 18. minutě hosté zápas ztratili. Nejdříve u mantinelu obral chybujícího Krenželoka o puk Koblasa a následným blafákem nedal hostujícímu gólmanovi šanci. O tři minuty později překonal Svobodu v brance Vítkovic potřetí Raška a trenéři hostů se pokusili tlak domácích zastavit oddechovým časem. Hned 21 sekund po jeho skončení ale přidal Černoch čtvrtý gól.

Od druhé třetiny se do branky hostů postavil místo Svobody Dolejš, ale ani on dlouho nevydržel bez inkasovaného gólu. Ve 26. minutě u mantinelu vydoloval puk Flek a po jeho nezištné nahrávce navýšil vedení Energie Rachůnek. Zcela odevzdané Vítkovice mohly opět inkasovat o několik vteřin později, ale Gríger nastřelil jen tyč. Šestá branka domácích padla o tři minuty později, když po ose Koblasa - Černoch - Kohout zakončil posledně jmenovaný nejhezčí akci zápasu.

Vítkovice poté sice dokázaly snížit v přesilové hře na 1:6, žádné drama se ale nekonalo. Domácí utkání v pohodě dovedli do vítězného konce, ve třetí třetině jejich hra chvílemi připomínala exhibici. Po kombinačních akcích navíc přidali Západočeši ještě další tři góly a hosté jen těsně unikli potupné desítce.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Jsme rádi, že jsme tohle těžké utkání dokázali zvládnout. Klíčové pro vývoj zápasu bylo, kdo vstřelí první branku, což jsme po dlouhé době byli konečně my. Myslím, si, že nás to trochu uklidnilo a dalo nám to klid na hokejky. Výsledek je pro Vítkovice více než krutý. Při mnoha šancích soupeře nás podržel Filip Novotný. Jsme rádi, že jsme mohli domácím fanouškům po delší době zase udělat radost."

Pavel Trnka (Vítkovice): "Do utkání jsme vstoupili celkem solidně, ale byli jsme okamžitě vyloučeni. Potom jsme hráli dokonce ve třech, ale přesilovky jsme ubránili. Místo, aby nás to nějakým způsobem nakoplo, tak jsme začali vytvářet jednu individuální hrubou chybu za druhou a soupeř to okamžitě trestal. Následně jsme se dostali do fáze, že z toho vznikl takový ostudný výsledek. Pro soupeře asi dobrý zápas a pro nás šílená ostuda. Jaký bude mít výsledek dnešního zápasu na chod klubu se samozřejmě uvidí. Měli jsme po zápase dlouho zavřené dveře šatny, co se tam odehrálo, zůstane samozřejmě tam. Zda dnešní výkon bude mít nějaké následky, tak to teprve uvidíme. Ultimátum, jak proběhlo v tisku, bylo jasně dané. Po dnešním zápase se přesouváme přímo do Hradce a zda budou v týmu nějaké změny to nedokážu teď říci."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:40. O. Beránek, 14:30. Koblasa, 17:04. Raška I, 17:25. Černoch, 25:35. T. Rachůnek, 28:38. Kohout, 45:36. Šik, 51:52. T. Rachůnek, 54:30. Kohout Hosté: 34:54. Dej Sestavy Domácí: F. Novotný (Bednář) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák (A), Plutnar, D. Mikyska, Eminger, M. Rohan – T. Rachůnek (A), Gríger, Flek – Křemen, T. Mikúš, O. Beránek – Šik, Raška I, T. Kubalík – Koblasa, Černoch, Kohout. Hosté: Mi. Svoboda (21. Dolejš) – Šidlík, Štencel, Výtisk (C), Kvasnička, Trška, Bodák, D. Krenželok – Roberts Bukarts, O. Roman, Schleiss (A) – Dej, Lakatoš, Mallet – Razgals (A), Š. Stránský, P. Zdráhal – Baláž, Werbik, Guman. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Ganger, Gerát Stadion Návštěva 3071 diváků

Rytíři přemohli Bruslaře i bez Jágra

První možnost po oboustranně opatrném úvodu přišla v páté minutě, kdy jeli dva na jednoho Zbořil s Vondrkou, který zakončil, ale domácí brankář Godla se proti jeho střele stihl přesunout. Brzy poté na druhé straně našel Ondřej Bláha povedenou zadovkou od hrazení Melku, jenž však zblízka minul.

V osmé minutě došlo během první přesilovky zápasu na souboj Vondrky s Godlou znovu, strážce kladenské branky však zachránil situaci skvělou robinsonádou, když hostující kapitán zakončoval do odkryté branky.

V závěru úvodního dějství přišly i góly. Nejprve slavili domácí, když Keharovu ránu od modré čáry přizvedl pod horní tyčku clonící Machač. V čase 19:43 si spravil náladu Vondrka, který zůstal nekrytý před brankovištěm a po Zbořilově přihrávce překonal zblízka Godlu.

V 27. minutě vrátil Rytířům vedení Redlich, jenž se po Lakosově pokusu prosadil z dorážky. Po polovině zápasu se blýskl O'Donnell, když odvolal vyloučení na straně hostů. Ještě před druhou přestávkou nebyl daleko od vyrovnání Skalický, když mířil pod Godlovu vyrážečku, domácí gólman si ale poradil.

Třetí dějství provázela snaha domácích hráčů neudělat zbytečnou chybu a nenechat soupeře opět dotáhnout. Když už se Mladoboleslavští přece jen dostali k zakončení, vše jistil pozorný Godla. V končící 56. minutě při Ševcově pobytu na trestné lavici sice nejprve minul z otočky mezi kruhy O'Donnell, ale vzápětí definitivně rozhodl Stach.

Ohlasy trenérů

David Čermák (Kladno): "Pro nás to byl dnes po těch porážkách strašně důležitý zápas. Chtěli jsme bodovat za tři body a díky naší bojovnosti a obětavosti celého týmu se nám to povedlo."

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Myslím, že to bylo zasloužené vítězství domácích. Lépe bruslili, byli silnější v osobních soubojích a my jsme v dnešním zápase zaostávali. Takže zasloužená výhra Kladna."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:37. Machač, 26:14. Redlich, 56:03. Stach Hosté: 19:43. Vondrka Sestavy Domácí: Godla (Cikánek) – Austin, Nash, Lakos, Kehar, Zelingr, Barinka, Zajíc – Bílek, Stach, Zikmund – Hajný, T. Kaut, O'Donnell – Redlich, Machač, J. Strnad – O. Bláha, Melka, Š. Bláha. Hosté: Krošelj (Haas) – Ševc, Kurka, Hrbas, Fillman, Dlapa, Pláněk, Bernad – Klepiš, Jeglič, Šťastný – Vondrka, Zbořil, Skalický – J. Stránský, R. Zohorna, Lunter – P. Kousal, Najman, Cienciala. Rozhodčí Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3117 diváků

Musil z Liberce po bitce dohrál, pak Tygři řádili

Utkání začalo opatrně, ani jeden z týmů nechtěl udělat chybu. První vzruch přinesla 5. minuta, kdy domácí Musil u mantinelu tvrdě dohrál Ondřeje Kovařčíka a i za následnou bitku si vysloužil trest do konce utkání.

Oceláři ale s dlouhou přesilovkou naložili špatně a žádnou větší šanci si nevypracovali. Naopak mohli sami inkasovat, střelu Lence ale zastavila horní tyč Kváčovy branky. Poté se do dobré šance prokličkoval Ordoš, mířil ale těsně mimo. Na druhé straně zahrozil Martynek, Hrachovina však ukryl jeho střelu v lapačce.

Bezbrankový stav z první třetiny mohl zlomit ve 23. minutě liberecký Hudáček. Po střele Knota dorážel do odkryté branky, ale Třinečtí hrozbu odvrátili. Ve velké šanci se v polovině utkání zjevila dvojice Ordoš - Birner. Druhý jmenovaný střílel z mezikruží, ale Kváča byl na místě. Libereckou arénu rozjásal až sváteční střelec Kolmann, který ve 36. minutě tečoval Hanouskovo nahození mimo Kváčův dosah.

O další jásot se v liberecké aréně postaral ve 44. minutě Šír, který se dobře zorientoval před Kváčou a nahození mazáka Šmída dopravil do sítě. Radost ještě neutichla a na 3:0 pro Liberec zvýšil Birner, který se trefil z velkého úhlu po křížné přihrávce Ordoše. Zápas následně skončil pro Kváču, kterého nahradil junior Malík. Ten si ale ještě ani nesáhl na puk a už ho lovil ze své branky. Rychlík Zachar se prohnal kolem mantinelu a bekhendovou střelou mezi betony Malíka překonal.

O zkorigování stavu se v 54. minutě pokoušel Stránský, ale Hrachovina byl pozorný a premiérovou extraligovou nulu uhájil. O poslední gól se postaral v 58. minutě v oslabení Lenc, který zužitkoval krásnou přihrávku Filippiho.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): "S naším výkonem jsme samozřejmě spokojeni. Bylo to ale po dvě třetiny vyrovnané utkání, oba týmy dobře srovnané v defenzívě. Myslím si, že jsme měli více šancí. Rozhodla naše oslabení, která jsme odehráli velice dobře. Kluci blokovali střely. Také jsme byli produktivnější a napadali nám tam góly ve třetí třetině. Myslím ale, že výsledek až tak neodpovídá naší převaze. Bylo to vyrovnané, těžké utkání."

Václav Varaďa (Třinec): "V utkání jsme tahali za kratší konec. Jen díky Petru Kváčovi jsme drželi stav 0:1. Nevydařily se nám přesilové hry v první třetině, kde jsme si mohli pomoct a to nám vzalo vítr z plachet. V průběhu utkání pak domácí přidávali, my jsme prohrávali spoustu osobních soubojů. Zaslouženě zůstávají body v Liberci. Nás teď čeká dlouhá cesta domů bez bodů, to jsme určitě nechtěli."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 35:28. Kolmann, 43:18. Šír, 43:48. Birner, 45:03. M. Zachar, 57:26. Lenc Hosté: Sestavy Domácí: Hrachovina (Peters) – Knot, Šmíd (A), Graborenko, Derner, Kolmann, T. Hanousek – Birner (A), L. Hudáček, Ordoš – Lenc, Filippi, Marosz – M. Zachar, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Šír, A. Musil, J. Vlach – D. Špaček. Hosté: Kváča (44. Malík) – Gernát, Kundrátek, M. Doudera, Krajíček (C), Galvinš, D. Musil, Zahradníček – Hrehorčák, P. Vrána, M. Stránský – Dravecký, Marcinko (A), Hrňa – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský (A), Novotný, Martynek. Rozhodčí Hodek, Sýkora – Frodl, Komárek Stadion

Kýhos na super obrat nenavázal

Hned na začátku se do dvou vyložených šancí dostal domácí Klimek. Nejdříve nabral rychlost ve středním pásmu a po načasované přihrávce se ocitl sám před Janusem, v dobré pozici ale branku minul. Slovenský gólman jej vychytal i o malou chvilku později.

V 11. minutě se ale už zkušený útočník radoval ze čtvrtého gólu v sezoně. Po aktivitě v pásmu a nahození Dujsíka tečoval Klimek puk za záda hostujícího brankáře. Domácí Lukáš v první třetině mockrát zasahovat nemusel, vyznamenal se však proti Hüblovi. Zvýšit vedení domácích mohl Kolouch, trefil ale jen tyč.

Hned po 30 vteřinách druhé třetiny měl Litvínov velkou smůlu. Nejdříve Jarůšek při přečíslení dvou proti jednomu nastřelil tyč a vzápětí Mahbod trefil jen Lukáše, který jeho střelu vůbec neviděl. Hezkou individuální akci předvedl také Myšák, jehož zakončení skončilo na Lukášově betonu.

Janus si na druhé straně poradil se šancí Irgla, Knotkovi v zakončení zabránil jeden z vracejících se obránců hostů, v čase 39:18 se ale v přesilovce prosadil Kolouch.

V úvodu třetí třetiny se do útočného pásma prokličkoval Jarůšek, branku Lukáše ale z osy hřiště přestřelil. Z podobné pozice střílel také Mikúš, jehož rána proletěla těsně vedle tyče. Olomoucký gólman se následně vyznamenal proti Petružálkovi, nejprve vykopl jeho střelecký pokus z bezprostřední blízkosti a následnou dorážku skryl v lapačce.

Druhé čisté konto v sezoně ale Lukáš nakonec neuhájil, v 58. minutě jej v přesilovce překonal Mahbod. Naděje hostů na vyrovnání však netrvaly dlouho, o 53 sekund později přidal svůj druhý gól v zápase při power play Litvínova Kolouch.

Ohlasy trenérů

Jan Tomajko (Olomouc): "Vstoupili jsme do utkání výborně. V první třetině jsme si vytvořili několik šancí, ale proměnili jsme jen jednu. Ve druhé třetině se hra vyrovnala, ale vstřelili jsme v přesilovce druhý gól. Myslím, že ten byl dnes rozhodující. Ve třetí části Litvínov přidal a vypracoval si několik šancí. Honza Lukáš tam předvedl výborný výkon. Samozřejmě bylo vidět, že se hraje o hodně a na konci už byla nervozita velká."

Jindřich Kotrla (Litvínov): "V první třetině nás soupeř přebruslil, byl víc na puku a dostal nás pod tlak. Je to z Litvínova dálka a než se kluci rozhýbou z autobusu, tak to tak většinou vypadá. Inkasovali jsme první branku. V druhé třetině jsme vyrovnali hru a začali jsme hrát to, co chceme. Ve třetí třetině jsme se snažili dostat soupeře pod tlak, což se nám povedlo. Bohužel jsme neproměnili šance a na jeden gól prostě vyhrát nemůžeme."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:28. Klimek, 39:18. Kolouch, 58:30. Kolouch Hosté: 57:37. Mahbod Sestavy Domácí: Lukáš (Konrád) – Ondrušek (A), Jaroměřský, Švrček, Valenta, Vyrůbalík (C), Dujsík, Škůrek – Olesz, Kolouch, Irgl – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, J. Knotek (A), V. Tomeček – J. Káňa, Strapáč, Skladaný. Hosté: Janus (Petrásek) – L. Doudera (A), Jánošík, T. Pavelka, Kudla, Kubát, J. Říha, Baránek – F. Lukeš (C), V. Hübl, Petružálek – Jarůšek (A), M. Hanzl, Mahbod – Kašpar, J. Mikúš, Myšák – Trávníček, Helt, Válek. Rozhodčí Šír, Kubičík – Gebauer, Lederer Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 3468 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 24 12 8 1 3 87:53 53 2. Liberec 23 14 3 0 6 82:65 48 3. Třinec 27 14 1 3 9 91:72 47 4. M. Boleslav 26 13 3 2 8 77:59 47 5. Plzeň 23 14 0 4 5 80:59 46 6. Brno 25 11 3 2 9 73:73 41 7. K. Vary 25 12 1 2 10 91:64 40 8. Mountfield 26 10 3 2 11 67:68 38 9. Olomouc 25 8 2 3 12 51:67 31 10. Kladno 25 8 2 3 12 64:85 31 11. Zlín 25 8 1 2 14 67:79 28 12. Litvínov 26 7 1 4 14 66:87 27 13. Vítkovice 26 4 6 3 13 61:95 27 14. Pardubice 24 5 1 4 14 48:79 21 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup