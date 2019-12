Bojí se mě? Vampola chtěl hrát za Kladno, Boleslav řekla ne: Platí dohoda! | iSport.cz

Už se chystal velký návrat. Na jaře pomohl Petr Vampola výrazným způsobem Kladnu k postupu do Tipsport extraligy. Rytíře aktuálně sužuje marodka a tak se snažili bývalého útočníka, který nyní nastupuje v prvoligové Slavii, získat na pomoc. Dnes měl nastoupit do utkání proti Mladé Boleslavi, už byl i na dopoledním rozbruslení. Jenže soupeř jeho start zatrhl, pořád je totiž kmenovým hráčem Bruslařů.

Vampola přišel do Mladé Boleslavi před sezonou 2016/17, podepsal lukrativní čtyřletý kontrakt. Angažmá mu ovšem nevyšlo a s klubem se po sezoně dohodl na ukončení hráčské smlouvy. Na svazu je však stále hráčem Bruslařů, kteří ho před aktuálním ročníkem poslali na hostování do Slavie. V předchozích sezonách působil v Českých Budějovicích a Kladně.

Právě Rytíři se při početné marodce snažili služby mistra světa z roku 2010 využít. Jenže narazili, v pátečním zápase totiž hrají zrovna s Mladou Boleslaví, která Vampolův start zatrhla. „Mrzí mě to od týmu, který má ty nejvyšší cíle, výborný mančaft a hraje dobrý hokej! Mají strach z hráče, který hraje už tři roky první ligu!?“ napsal v pátek po obědě na Instagram.

„Asi ještě nepatřím do starého železa a jsem rád, že mě ve Slavii trénuje reprezentační trenér Miloš Říha mladší. Možná mám ještě šanci atakovat národní tým, když se mě bojí TOP tým z extraligy, který mě před cca třemi roky nechtěl…“ pokračoval Vampola.

Pod příspěvkem hned vznikla rozsáhlá diskuze. Proč to Boleslav dělá? Má to zapotřebí? „Za nás je to jednoduché. Máme s Petrem Vampolou nějaké dohody, které plníme, a samozřejmě chceme, aby je plnil i on. Pokud jde o Slavii a Kladno, tak s oběma kluby jsme byli ve spojení. Vysvětlili jsme si to, oba kluby náš postoj chápou a rozumí tomu. To je víceméně celé,“ vysvětlil pro iSport.cz generální manažer BK Jan Tůma.

„Proto jsem i překvapený, že Petr má potřebu to někde prezentovat takovým způsobem, protože ten způsob je jinačí a není v souladu s tím, co je dohodnuté a co my plníme. Překvapilo mě to a přijde mi to zbytečné,“ přidal Tůma.

Jak to tedy je? Vampola je aktuálně na hostování z Mladé Boleslavi ve Slavii. Jeho případný start za jiný tým tedy musí vyřídit jeho kmenový klub, který ho má stále na výplatní listině. A Bruslaři ho do utkání proti sobě nepustili, což se v extralize děje vcelku normálně.

V Mladé Boleslavi byli z Vampolova jednání rozčarovaní. „Zaregistroval jsem hlasy, že se jako třetí tým tabulky bojíme Vampoly a Kladna. Dohody by platily jen, kdybychom byli dvanáctí? To je přeci blbost. Dohody platí a my se jimi řídíme, to je celé. Na to přece nemá vliv, jestli jsme první, osmí nebo poslední. Na tom se nic nemění,“ pustil se Tůma do části Vampolovy reakce.

„Kladeňáci, strašně jsem se na vás těšil a věřil, že pomůžu k tomu, abychom vyhráli. Ale tak střihl jsem si rozbruslení, viděl se s klukama. Budu vám držet palce, ať to zvládnete,“ stojí v závěru Vampolova příspěvku.

