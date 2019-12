Hanousek po skalpu Třince 5:0: Hrášek by mě mohl konečně pozvat na večeři | iSport.cz

Liberečtí hokejisté se radují ze vstřeleného gólu do branky Třince • Barbora Reichová / Sport

Liberec - Třinec: Kolmann na modré vyslal krásnou střelou zápěstím, 1:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Rozhodující byl začátek třetí třetiny, během necelých dvou minut jste nasázeli tři góly.

„Vytvořili jsme si šance a naštěstí je proměnili. Zápas mi přišel nahoru dolu, prostě nám spadly střely do brány. Třinec je ale kvalitní tým, obrany hrály dobře na obou stranách. Každopádně naše fungovala skvěle a Dominik (Hrachovina) podal výborný výkon.“

Zakončený první nulou v Liberci. Pomáhá hodně, že?

„Je výborný gólman, chytal skvěle a jen tak dál… Určitě to zase bude mít drahé. Doufám, že mě taky někdy pozve na večeři.“

Byla snad v plánu?

„Ne, teprve mu o ní řeknu (směje se).“

Dvěma asistencemi jste pomohl k už desáté výhře v řadě.

„Makali jsme na ní každý den na tréninku, jedeme dál. Práce se teď ukazuje i v zápasech. Hrajeme pokaždé svojí hru. Nechceme prohrát jediný souboj, pak jsme úspěšní.“

V posledních dvou sezonách jste se usadil v kádru Bílých Tygrů. Užíváte si, že se na vás spoléhá?

„Dostal jsem od klubu obrovskou šanci, které si vážím, a strašně mi pomohl Láďa Šmíd. A pomáhá doteď, i když už spolu nehrajeme. Je jedním z největších faktorů mé hry, dennodenně se mi věnoval.

To si vás po zápase bral na rozbor?

„Pořád, každý den jsme se bavili. Chodíme spolu i trénovat. Věnuje se mi, jak nejvíc může.“

Liberec - Třinec: Ve vlastním oslabení se trefil Lenc, 5:0

Máte individuální trénink ve dvou?

„Přesně tak, chodíme do posilovny. Zaměřujeme se na celé tělo, děláme kruhový trénink. Je tedy celkem náročný, ale pomáhá to. Už si ani nepamatuju, jak to vzniklo. Dali jsme se dohromady minulý rok na začátku sezony, než jsem zapadl. Cítil jsem, že potřebuji oplatit šanci a zaměřit se na makání. Šel jsem za Láďou a vzal mě k sobě, bavíme se pořád.“

Berete ho za jednoho z nejdůležitějších lidí v kariéře?

„Celou organizaci od vedení, přes trenéry až k Láďovi. Všechno bych shrnul dohromady. Vzali mě do Liberce, dali mi šanci a měl jsem možnost pracovat s tak zkušenými hráči jako je on, nebo Martin Ševc.“

Ale zároveň na vás musel být docela tlak, ne?

„Určitě byl, máme ale v kabině výbornou partu. Když se stala chyba, kluci se mi snažili pomoct a podržet mě. To vás také posouvá nahoru. Nebylo to tak, že by o mě „lámaly“ hokejky, naopak mě tým podržel v těžkých situacích. Ostatní mě uklidňovali a nechali, ať se soustředím na zápas.“

Do Liberce jste přišel ze Švédska, kde jste vyrůstal. Jak se zpětně ohlížíte za roky na severu?

„No, už je to celkem doba, kdy jsem odešel. Vzpomínám v dobrém, šlo o obrovskou zkušenost. Jsem rád, že jsem dostal šanci hrát ve Švédsku, zpětně si jí vážím.“

Myslíte, že by se vaše kariéra odvíjela jinak, kdybyste zůstal?

„Těžko říct, zvolil jsem cestu přes Švédsko. Nabral jsem zkušenosti a otestoval, jaké to je. Teď jsem doma. Moc se mi tu líbí a chtěl bych zůstat ještě dlouho.“

SESTŘIH: Liberec - Třinec 5:0. Dlouho vyrovnané utkání rozhodli domácí během dvou minut, kdy vstřelili tři góly

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 35:28. Kolmann, 43:18. Šír, 43:48. Birner, 45:03. M. Zachar, 57:26. Lenc Hosté: Sestavy Domácí: Hrachovina (Peters) – Knot, Šmíd (A), Graborenko, Derner, Kolmann, T. Hanousek – Birner (A), L. Hudáček, Ordoš – Lenc, Filippi, Marosz – M. Zachar, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Šír, A. Musil, J. Vlach – D. Špaček. Hosté: Kváča (44. Malík) – Gernát, Kundrátek, M. Doudera, Krajíček (C), Galvinš, D. Musil, Zahradníček – Hrehorčák, P. Vrána, M. Stránský – Dravecký, Marcinko (A), Hrňa – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský (A), Novotný, Martynek. Rozhodčí Hodek, Sýkora – Frodl, Komárek Stadion