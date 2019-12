Bělohlav věděl, že po Spartě měl jít: Možná jsme to někomu znepříjemnili | iSport.cz

Co tenhle výsledek v Pardubicích může změnit?

„Hokej se hraje pro lidi a já věřím, že jsme potěšili drtivou většinu fanoušků a zvedli jim náladu. V neděli se proti Kometě vyšťavíme taky, budeme to rvát a bojovat další zápas. Těšíme se na něj. Hráčům výhra nad Spartou zvedne sebevědomí. Po dlouhé době jsme vyhráli zase třetí třetinu a otočili zápas s takovým soupeřem, využili jsme přesilovky, gólman chytal parádně... Pozitiva se hledají určitě lépe, než kdybychom prohráli.“

A u vás osobně se teď změní co?

„Zkouším být nárazníkem, aby se všechno nedostávalo k hráčům. To je ten největší problém. Moc se mi to ale nedaří. Pro mě se nic nemění, mám to štěstí, že s Kometou budu na střídačce.“

Nelitujete někdy, že jste do Pardubic vůbec přišel?

„Ježišmarjá, nelituju, vůbec ne. A nikdy toho litovat nebudu. Pardubice jsou nejhokejovějším městem a je to poznat i tím, že jsme na špatném místě v tabulce, ale diváci pořád chodí. Vím, že některým se to nelíbí, což dávají někdy i v nepříjemných a zbytečných chvílích najevo. Ale oni na to mají právo.“

Myslíte, že mohou podobné výsledky urovnat antipatii vůči vám, aby fanoušci přestali požadovat váš konec?

„Myslím, že je předně třeba se zeptat těchto lidí, proč to vlastně křičí.“

Vzpomínám, jak jste říkal, že je důležité, aby se v klubu říkala pravda. Pořád to platí?

„Asi sám víte, že s tím já problém nemám. Můj kolega Láďa Lubina předtím mluvit nesměl, nesměl chodit na tiskovky. Já vám ale odpovím na cokoliv, na co se mě zeptáte.“

Dobře. Jaký máte tedy pocit z toho, že pardubický primátor naráží na to, že máte odstoupit kvůli střetu zájmů, protože jste i předsedou představenstva Českých Budějovic, když tohle musel vědět přeci dopředu?

„Jasně, že tohle musel vědět. Všichni to věděli. I podle právníků je to... Ale do toho já se hrabat nebudu. Ať tedy udělají jednoduchou věc a přivedou někoho jiného. Jsou věci, kdy se bránit nemůžu. Nevím, jestli předtím přemýšleli jinak a něco se jim tady najednou hodilo, nevím. Občas je to nefér, ale my s tím nic neuděláme. Proto chci být tím nárazníkem, aby se to nedotýkalo hráčů.“

Jste zklamaný, jak se všechno vůči vám teď vyvíjí?

„Vrcholový sport takový je, trenéři na to jsou zvyklí. Je pravda, že přijdou někdy hodně nepříjemné věci. Třeba, když vedete a máte problém u některých fanoušků, když slyšíte, že máte skončit. Těžké taky je, když tohle máte vysvětlovat o přestávkách hráčům. Lidi na mě křičeli už proti Plzni, kdy jsme vyhráli, i teď. Nepříjemné to je hodně. Ale taky to je obrovská zkušenost.“

Kabina musí řešit, co se děje, kdo ji trénuje. Daří se podle vás, aby se soustředila jen na hokej?

„Řekněme, že se to částečně daří. Kromě průšvihu v Třinci se kluci rvou na hranici svých možností. Budou se rvát až do konce.“

Po zápase v Třinci se ztratil z realizačního týmu Petr Čáslava. Už jste ho od té doby viděl?

„Za mnou nepřišel.“

Víte, proč odešel?

„Asi ho naštvalo, že jsem vedl zápas sám. Věřil jsem, že to přinese klíčový efekt. Možná Petr občas zapomínal, proč je v trenérské kabině, jestli je asistentem trenéra, členem dozorčí rady, nebo akcionářem. S tím je třeba se nějak vypořádat. Je to těžké i pro kluky, kteří s ním odehráli spoustu zápasů. Tohle je ale otázka na Petra a na vedení.“

Je vidět, že realizační tým netáhl za jeden provaz. Není problém, že jste si své asistenty nevybral sám?

„Ne ne, to tak není. Měl jsem možnost si realizační tým vybrat, když jsem byl nejdřív nejmenován, a pak jmenován do role hlavního trenéra. Nechtěl jsem do chaosu vnášet další jména. Dali jsme si s Petrem a Otou Janeckým oběd, věřil jsem tomuhle týmu.“

Doplnit ho nechcete?

„Když dostaneme prostor a najdeme někoho, kdo do toho s námi půjde, tak ano.“

Někdo, kdo to toho v Pardubicích půjde, se hledá asi těžko, ne?

„Ale ne, to je všude stejné.“

Když Dynamo zvládne zápas s Kometou stejně jako se Spartou, myslíte, že zůstanete na trenérském postu i po reprezentační přestávce?

„Nezlobte se, tohle vynecháme. Když to řeknu blbě, tak možná jsme tímhle výsledkem někomu něco znepříjemnili.“

Komu?

„No, mohlo rovnou padnout nějaké rozhodnutí. Je blbý, že jeden zápas změní rozhodnutí, které mělo padnout po zápase se Spartou. To tak je a myslím, že to asi každý věděl.“

Po zápase se Spartou se měli odvolávat trenéři?

„No jasně. Myslím, že celej náš realizační tým. O to jsou tyhle body cennější, o to je výhra cennější. Lidi tady byli nadšení, hala bouřila. Vyhrát nad Spartou? Ježišmarjá, úžasný!“

Tuhle informaci musela mít i kabina. Je pro vás důležité, že vás na ledě neodstřelila?

„Kdybych necítil podporu hráčů, už dávno tady nejsem. Myslím, že je to vyjádření podpory od hráčů, zápas jsme sice otočili chybou soupeře, ale to je sport, stává se.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:41. R. Kousal, 23:39. Machala, 50:34. Tybor, 51:13. R. Kousal Hosté: 22:03. Buchtele, 25:57. Rousek, 34:12. Tomáš Dvořák Sestavy Domácí: Kacetl (Kantor) – Eklund, Holland, J. Kolář, T. Voráček, Mikuš, Ivan – Mandát, R. Kousal, Tybor – Machala, Harju, D. Kindl – Kusý, R. Vlach, Látal – M. Beran, Pochobradský, T. Knotek – Poulíček. Hosté: J. Sedláček (Machovský) – Tomáš Dvořák, Jurčina, Kalina, Blain, Polášek, Košťálek, Piskáček – Kudrna, Sukeľ, Říčka – Smejkal, Tomášek, Rousek – Buchtele, Pech, Forman – Vitouch, V. Růžička, Dvořáček. Rozhodčí Hejduk, Micka – Frodl, Komárek. Stadion enteria arena Návštěva 8307 diváků

SESTŘIH: Pardubice - Sparta Praha 4:3. Domácí dokázali otočit duel s lídrem extraligy, zůstávají však stále poslední