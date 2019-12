SESTŘIHY: Pardubice porazily Kometu 6:2, Sparta prohrála s Olomoucí | iSport.cz

Hokejová extraliga má za sebou poslední kolo před reprezentační pauzou. Třinec napravil výprask od Liberce proti Plzni, i díky dvěma trefám Michala Kovařčíka vyhrál 5:2. Litvínov po smršti ve třetí třetině porazil Kladno 4:1. Mladá Boleslav padla se Zlínem. Vítkovicím, které po debaklu 1:9 ve Varech vede nové duo Mojmír Trličík-Rostislav Klesla, se povedlo zvítězit v Hradci. První Sparta po prohře v Pardubicích doma nestačila ani na Olomouc. Vary pronikly do TOP 6 díky výhře po nájezdech nad Libercem, a to na úkor Komety Brno, která padla v Pardubicích.

Góly Domácí: 05:53. M. Kovařčík, 23:14. M. Kovařčík, 44:29. M. Stránský, 53:26. Martynek, 58:53. Dravecký Hosté: 02:36. Kantner, 55:45. Mertl Sestavy Domácí: Kváča (Malík) – Gernát, Kundrátek, M. Doudera, Krajíček (C), Galvinš, D. Musil – M. Kovařčík, P. Vrána, M. Stránský – Hrehorčák, Marcinko (A), Dravecký – Hrňa, Polanský, O. Kovařčík – Adamský (A), Novotný, Martynek – Chmielewski. Hosté: Frodl (Kolář) – Pulpán (A), Čerešňák, Jank, Budík, Moravčík, L. Kaňák, Vráblík – Kantner, Mertl (A), Gulaš (C) – Eberle, Kracík, Indrák – Straka, V. Němec, Pour – Rob, Kodýtek, Malát. Rozhodčí Kika, Piragic (HRK) – Tošenovjan, Nothegger (AUT) Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400)

Michal Kovařčík řídil obrat Třince

Hokejisté Třince porazili ve 26. kole extraligy doma Plzeň 5:2. Úřadující mistr brzy prohrával 0:1, ale otočil stav na 4:1. Obrat řídil Michal Kovařčík v 6. a 24. minutě góly v přesilových hrách, další dvě branky vstřelili ve třetí třetině Matěj Stránský a Rostislav Martynek. Hosté ještě v závěru snížili i díky asistenci Milana Gulaše. Nejproduktivnější hráč soutěže bodoval ve 22 z 24 utkáních sezony, ale při power play pojistil Vladimír Dravecký výhru Ocelářů.

Třinec nastoupil ještě bez útočníka Szturce, se kterým podepsal smlouvu v průběhu zápasu, a už od třetí minuty prohrával. Budík našel na útočné modré rozjetého Kantnera, který zamířil přesně z levého kruhu ke vzdálenější tyči. Domácí brzy vyrovnali kuriózním způsobem. Gólman Frodl chtěl v oslabení vyhodit puk, ale trefil Kovařčíka, od jehož kalhot se kotouč odrazil do branky.

Frodl vynahradil chybu vzápětí, kdy v přečíslení tři na jednoho vychytal Hrehorčáka. Zahanbit se nenechal ani na druhé straně Kváča, který vyrazil Malátovu střelu do odkryté branky. V závěru první třetiny se zranil hostující Němec a do utkání se už nevrátil.

Gulaš nevyřešil v úvodu druhé třetiny dobře přečíslení dva na jednoho, ve kterém mu nevyšla přihrávka, a Třinec trestal z další přesilové hry. Po průniku Stránského uklidil puk do branky Kovařčík. Domácí měli ještě několik šancí ke zvýšení, ve druhé polovině druhé třetiny ale byla nebezpečnější Plzeň. Od vyrovnání je zastavilo i horní tyč po střele Janka.

V momentě, kdy se hosté nadechovali k náporu a uzamkli Třinec, se v protiútoku prodral Stránský mezi dvěma beky a bekhendem zvýšil. Poté domácí Kváča vychytal dvakrát Indráka. Nejdříve v brejku dva na jednoho a následně si poradil i s jeho tečí. Ve 48. minutě hala ztichla, když Kundrátek trefil pukem do obličeje Kracíka.

Po trefě Martynka na 4:1 se zdálo, že je hotovo, ale hosté vykřesali jiskřičku naději v početní výhodě. Po přihrávce Gulaše snížil z mezikruží Mertl. Při závěrečné hře bez brankáře ale zpečetil Dravecký výhru Ocelářů.

Ohlasy trenérů

Václav Varaďa (Třinec): "Hráče chci za výkon pochválit, i když naše první branka padla se štěstím. Ale pomohla nám, dodala nám sebedůvěru po těch nemastných neslaných prohrách v posledních utkáních. Zadarmo nám soupeři body dávat nebudou a tým dnes ukázal, že moc chce. Věřím, že takhle bude hrát i nadále a bude potvrzovat, že je dobrý. Stálo ho to spoustu sil, ale je za to odměněn vítězstvím, které si zaslouží."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Domácí byli v zápase aktivnějším týmem, byli za aktivitu odměněni a zaslouženě si došli pro body. My jsme nebyli dobří v pohybu, něco nám chybělo. Jarda Kracík si myslím, že bude v pořádku a nebude mít zlomenou lícní kost. U Němy (Vojtěch Němec) nevím. Má nějaký problém s kolenem, ale nedokážu říct, jak vážné to je."

Góly Domácí: 46:17. Jarůšek, 48:07. Petružálek, 48:41. Jarůšek, 50:55. Myšák Hosté: 58:33. O'Donnell Sestavy Domácí: Janus (Zajíček) – Jánošík (A), L. Doudera, Kudla, T. Pavelka, J. Říha, Kubát, Baránek – Petružálek, V. Hübl (C), F. Lukeš – Mahbod, M. Hanzl (A), Jarůšek – Myšák, J. Mikúš, Kašpar – Válek, Helt, Trávníček. Hosté: Godla (51. Cikánek) – Austin, Nash, Lakos, Zajíc, Zelingr, Kehar (A), Romančík – Zikmund, Stach, Bílek – O'Donnell, T. Kaut (A), Hajný – J. Strnad (C), Machač, Redlich – Š. Bláha, Melka, O. Bláha. Rozhodčí Šír, Úlehla – Ondráček, Špůr Stadion ZS Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 6 011 diváků

V Litvínově rozhodla smršť ve třetí třetině

Litvínov porazilKladno 4:1. Severočeši při domácí premiéře nového trenéra Vladimíra Kýhose rozhodli ve třetí třetině čtyřmi góly během čtyř minut a 38 sekund. Dva góly Vervy, která vyhrála potřetí z posledních čtyř utkání, dal Richard Jarůšek. Za hosty se až v samém závěru prosadil Brendan O'Donnell.

Hosté se představili na severu Čech se zraněným Jaromírem Jágrem opět pouze na střídačce. A v první třetině mohli děkovat především brankáři Godlovi, který si připsal 20 zásahů, zatímco hosté pálili mezi tyčky pouze sedmkrát. Stav ale zůstal bezbrankový. I proto, že Hübl s Lukešem své možnosti nevyužili a na Godlovi ztroskotal po přečíslení dvou na jednoho s Mikúšem také zakončující Trávníček.

Ve druhé třetině se aktivita přesunula na hokejky Rytířů. Hned v jejím úvodu po špatném střídání domácích jeli ve třech na gólmana Januse, ale situaci vůbec nezvládli. Tváří v tvář na něho nevyzrál ani Ondřej Bláha, jenž se pokusil zakončit chytře mezi betony, ale Janus jeho úmysl přečetl.

V přesilovce krátce po polovině zápasu neproměnil velkou příležitost Stach. Po sérii příležitostí Středočechů se pak připomněli i domácí. Mahbod však ztroskotal na Godlovi a po souhře v situaci dvou na dva s Válkem dopadl stejně i Helt. Překvapit Januse se pak pokoušel ještě Zikmund, ani on ale skórem nepohnul.

S góly se roztrhl pytel ve 47. minutě, kdy v přesilovce pálil od modré čáry Jánošík a Jarůškova teč zajistila domácím vedení. Vzápětí nevyužil svou šanci Hübl, ale domácí to nemuselo mrze dlouho, neboť Petružálek jen chvilku nato zvýšil.

Uběhlo jen 34 sekund a bylo to už 3:0, když se z prostoru mezi kruhy znovu prosadil Jarůšek. Skvělou pasáž domácích pak završil individuální akcí Pavelka, jenž parádně připravil gól pro zblízka zakončujícího Myšáka. Cikánek následně vysvobodil z brankoviště Godlu. Janus přišel o první čisté konto až v čase 58:33, kdy využil přesilovku pět na tři O'Donnell.

Ohlasy trenérů

Jindřich Kotrla (Litvínov): "První třetina od nás byla perfektní, šly nám nohy, plnili jsme věci, které jsme měli, dostali jsme soupeře pod tlak. Jediné, co lze vytknout, že jsme nedali vyložené šance. Do druhé třetiny jsme špatně vstoupili, chybovali jsme a ztráceli puky ve středním pásmu, čímž Kladno vyrovnalo hru. Do třetí třetiny už jsme zase nastoupili jak do té první, podařilo se nám dostat soupeře pod tlak, proměnit vyložené šance a vyhrát tak i celý zápas."

David Čermák (Kladno): "Litvínov na nás dnes v první třetině vlítnul. Přehrával nás a my jsme tam byli jak na kolotoči, jen díky gólmanovi skončila ta třetina 0:0. Ve druhé třetině jsme se trochu zlepšili, měli jsme i více ze hry, bylo tam několik závarů, z nichž jsme mohli jít do vedení, ale bohužel jsme ten gól nedali. Ve třetí třetině rozhodly některé naše zbytečné fauly. Pustili jsme Litvínov do přesilovky a jakmile se domácí dostali do vedení, tak se uklidnili a zaslouženě dneska vyhráli."

Z V R P Skóre B

Spartě zhořkla oslava

Hokejisté Olomouce potvrdili ve 26. kole extraligy, že se jim na ledě Sparty daří. V O2 areně zvítězili 2:1 a vyhráli zde počtvrté v řadě. Utkání rozhodl ve 49. minutě Petr Kolouch. Pražané prohráli podruhé za sebou a druhý Třinec na ně v tabulce ztrácí již jen tři body.

Domácí nastoupili ve speciálních dresech na oslavu zisku titulu před 30 lety. Hned v první minutě se dostal do šance Rousek, brankář Lukáš ale jeho samostatný nájezd vyrazil.

Pražané byli aktivnější, přesto inkasovali jako první. V 8. minutě překonal Machovského pohotově dorážející Olesz. Sparta následně dvakrát trefila tyč, v 19. minutě se ale dočkala vyrovnání. V přesilovce se prosadil Košťálek.

Na další výraznější šanci museli diváci čekat až do 27. minuty, kdy se před Machovského dostal Kolouch, gól však nedal. V polovině utkání měli domácí pětiminutovou výhodu přesilové hry po Strapáčově faulu na Pecha, navzdory střelecké převaze ale Lukáše překonat nedokázali.

Ve 45. minutě byli blízko vedení hosté, Tomečkova gólová střela však skončila v Machovského rychlé lapačce. O čtyři minuty později už se Hanáci branky dočkali. Ondruškovu střelu od modré lehce tečoval Kolouch a Olomouc vedla. Těsný náskok nakonec hosté udrželi až do konce. Při power play mohli ještě zvýšit, Kolouch ale trefil jen tyč.

Ohlasy trenérů

Uwe Krupp (Olomouc): "Odehráli jsme dobrou první třetinu. Olomouc vstřelila gól prakticky z ničeho. Podařilo se nám vyrovnat a měli jsme další šance, hráli jsme i pětiminutovou přesilovku. Druhý gól ale vstřelili hosté. Myslím si, že Olomouc zde hrála lépe než doma proti nám. Velmi dobře bránili modrou čáru. Byl to těžký zápas, ve které Olomouc odvedla dobrou práci. Pokud chceme uspět, musíme hrát soustředěně šedesát minut a v poslední dvou zápasech to tak nebylo. Jakmile necháme v určitý moment otevřené dveře, tak to soupeř může využít. Jako Olomouc dnes."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Bylo to vyrovnané utkání. Byli jsme velice bojovní, důrazní, silní. Myslím si, že jsme zaslouženě zvítězili a jsme za to šťastni. Myslím si, že to je naše Mora. Máme mužstvo, kdy musí hrát dvacet hráčů a když jeden vypadne, budeme mít problém. Všichni musí hrát dobře, bojovat a být jako psi. Jen tak můžeme být úspěšní. Faul Strapáče je celkem smutná událost. Je to typologicky hráč, který hraje tvrdě. Chtěl jít do souboje, bohužel tam byl Pecháček (Pech). Kdyby tam byl Jurčina, tak by dostal (úder) na prsa. Zákrok jsme viděl a opravdu tam byl loket, byl to po zásluze potrestaný faul. V žádném případě to ale nebylo schválně. Znám ho spoustu let a vím, jaký je to hráč a člověk. V zápalu boje se mu to bohužel stalo a není to poprvé."

Góly Domácí: 04:47. Bičevskis, 07:11. Šťastný, 10:11. J. Stránský Hosté: 03:25. Šlahař, 05:16. Gazda, 06:28. Fořt, 18:33. Šlahař, 54:02. Kubiš, 57:02. Claireaux Sestavy Domácí: Krošelj (Haas) – Ševc, Kurka, Hrbas, Fillman, Dlapa, Pláněk (A), Bernad – Šťastný, Jeglič, Klepiš (A) – Skalický, Zbořil, Vondrka (C) – R. Zohorna, Bičevskis, J. Stránský – Pabiška, Najman, P. Kousal. Hosté: Kašík (Huf) – M. Novotný, Nosek (A), Freibergs, Ferenc, Žižka (C), Gazda, Hamrlík – Köhler, Fořt, Claireaux – Kubiš (A), Fryšara, J. Ondráček – Herman, Honejsek, Šlahař – Dufek, P. Sedláček, Okál. Rozhodčí Pešina, Lacina – Kajínek, Špringl Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 2 598 diváků

Divoká první třetina a tři nahrávky Honejska daly body Zlínu

Hokejisté Mladé Boleslavi podlehli ve 26. kole extraligy doma Zlínu 3:6 a připsali si třetí porážku za sebou. Berani po dvou prohrách zabrali, k čemuž přispěl dvěma góly Jakub Šlahař a třemi asistencemi Antonín Honejsek.

Ve čtvrté minutě si Mladá Boleslav vytvořila z tlaku několik dobrých příležitostí, zvlášť ta Jegliče volala po gólu, ale paradoxně udeřilo hned z následného brejku, kdy Krošeljovi propadlo nahození Šlahaře mezi betony.

Hned za minutu ale bylo vyrovnáno, když si první branku v mladoboleslavském dresu připsal Lotyš Bičevskis. Ale i Berani přispěchali s rychlou odpovědí. Po půl minutě už znovu vedli po ráně obránce Gazdy. A za minutu bylo pro domácí ještě hůř. V jejich vlastní přesilovce ujel Ševcovi Fořt a zvýšil na 3:1 pro hosty.

V téže přesilovce si ale užili Bruslaři i radost, když snížil dorážkou Klepišovy střely Šťastný. A za dvě minuty bylo z další přesilovky vyrovnáno, když Kašíka překonal Stránský. Svou první přesilovku pak využil i Zlín - v závěru první třetiny se podruhé prosadil Šlahař.

Druhá dvacetiminutovka se odvíjela v poklidnějším tempu. V její polovině z ničeho nic vypálil do tyče zlínský Claireaux. Mladá Boleslav si připravila zámek v další přesilovce, z ní se ale tentokrát nic neurodilo. Naopak na druhé straně musel vytáhnout těžký zákrok Krošelj proti Sedláčkovi.

Hned v úvodu třetí části hry si našel volný kotouč Fořt, ale napálil ho pouze do masky domácího gólmana. Mladá Boleslav se hnala za vyrovnáním, ale opět udeřilo na druhé straně, když se v dalším úniku prosadil Kubiš po přihrávce Fryšary. Středočeši pak inkasovali ještě jednou do odkryté branky z hole Claireauxe.

Ohlasy trenérů

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "První třetina udala tón celého zápasu. Byť jsme ji prohráli, tak jsme hráli paradoxně dobře dopředu. Dokázali jsme se vyhrabat z 1:3 na 3:3 a cítili jsme z týmu sílu. Bohužel jsme na jejím konci inkasovali ještě jeden gól. Zlín nás ale ze všeho potrestal. Dal gól při naší přesilovce, pak skvěle sehrál i tu svoji. I přesto jsme pořád věřili, že se dá zápas otočit. Na konci druhé třetiny náš brankář skvěle vychytal hostům tutovku a mohl to být zlomový moment zápasu. Bohužel jsme ale ve třetí třetině už neměli potřebný tlak do branky a nedostávali jsme se do zakončení."

Martin Hamrlík (Zlín): "Pro nás to byl dobrý zápas před reprezentační přestávkou. Byli jsme nezvykle produktivní, měli jsme víc šancí, než obvykle míváme. Napadalo nám to tam. Ale do poslední třetiny to byl vyrovnaný zápas, mohlo se to překlopit na obě strany. Za stavu 3:4 měla Boleslav dvě velké šance, ale ustáli jsme to. Nakonec zápas skončil 6:3 pro nás a my jedeme domů šťastní."

Góly Domácí: Hosté: 46:33. Dej, 59:20. R. Veselý Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Zámorský, Linhart, F. Pavlík, Šalda, Nedomlel, Rosandić, R. Pilař – Vincour, Rákos, Červený (A) – Smoleňák (C), Cingel, M. Chalupa – Jergl, Koukal, Perret – Klíma, Dragoun, R. Pavlík (A). Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Trška, Výtisk (C), Štencel, Kvasnička, Bodák, Šidlík, Černý – Lakatoš, O. Roman, Roberts Bukarts – P. Zdráhal, Š. Stránský (A), Schleiss – Mallet, R. Veselý, Dej (A) – Guman, Werbik, Razgals. Rozhodčí Hejduk, Harnebring – Lučan, Kis Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4208 diváků

Vítkovice zabraly pod novými kouči

Hokejisté Vítkovic zvítězili v utkání 26. extraligového kola na ledě Hradce Králové 2:0. Ostravané tak uspěli hned na první pokus po šesti prohrách a odvolání kouče Jakuba Petra pod vedením nového trenérského dua Mojmír Trličík, Rostislav Klesla. Jejich klíčovou postavou byl gólman Miroslav Svoboda, který udržel nulu díky 37 úspěšným zákrokům.

Hosté se po pátečním výprasku 1:9 v Karlových Varech od začátku zaměřili především na defenzivu. Po ztrátě puku couvali a snažili se útoky domácích zachytit ve středním pásmu.

Přesto se Hradec Králové, který byl v posledních dnech na úspěšné vlně, dostával do šancí. Už ve čtvrté minutě ujel rychlík Klíma, přihrál Červenému, ale ten nepotvrdil pověst kanonýra. Spíše demonstroval, že se zatím v sezoně trápí, o čemž svědčí jen pět gólů ve 27 utkáních.

Hned dvě minuty poté měli domácí ještě výraznější možnost. Obránce Rosandič vystihl ve středním pásmu rozehrávku Vítkovic, poslal do úniku kapitána Smoleňáka, ale ani on neuspěl. Gólman Svoboda tak ukázal, že je jednou z jistot na straně Vítkovic. Stejné to bylo i v 19. minutě, kdy se do samostatného úniku prosadil po Zámorského pasu Dragoun - ani on nedal.

Hosté měli za první část jen jednu větší příležitost. V sedmé minutě se z levé strany protlačil před Mazance Lakatoš, jenže nestihl dobře zakončit. Příčinou byl i faul domácího beka Šaldy.

Ve druhé třetině ale bylo vše jinak a najednou byli Vítkovičtí nebezpečnější. Hradec se sice tlačil do náporu, jenže hosté mohli skórovat. Ve 21. minutě pálil nebezpečně nejproduktivnější hráč týmu Bukarts, ale Mazanec byl na místě. O čtyři minuty později se do samostatného úniku dostal po nečekaném odrazu puku Zdráhal, královéhradecký gólman byl ale opět lepší než střelec. Třetí vyloženou možnost hostů zahodil Kvasnička, když ve 35. minutě vystřelil z dobré pozice do středu branky, čímž mohl Mazance jen sotva překonat.

Ve třetí části se hrálo ještě opatrněji a čekalo se, kdo otevře skóre. Nakonec se to podařilo hostům zásluhou Deje, bývalého hráče Moutfieldu. Slovenský útočník napálil odražený puk bez přípravy pod horní tyč a Mazanec neměl šanci. Od té chvíle se hosté soustředili na obranu. Byli zarputilí, přesto domácí mohli vyrovnat. V 52. minutě byl blízko Smoleňák, jenže Svoboda zasáhl betonem.

Hosté se pak soustředili na brejky, z jednoho z nich mohl rozhodnout Schleiss, Mazanec však vyrazil puk mířící do horního rohu ramenem. Až do konce utkání to byl velký boj. Vítkovičtí bránili, Mountfield se do šancí nedostával. Hosté pak v poslední minutě při domácí power play dovršili výsledek, když se trefil Veselý.

Ohlasy trenérů

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Věděli jsme, že to nebude jednoduchý zápas. Postavení v tabulce je trochu zavádějící. Vítkovice zodpovědně bránily, byly organizované, chodily do protiútoků. Přestože jsme si vytvořili spoustu šancí, nedali jsme gól. Výborně zachytal brankář hostů Svoboda. Dobře jsme nenaložili ani s přesilovkami. Zápas byl o jednom gólu, bohužel ho daly Vítkovice, a proto zvítězily."

Mojmír Trličík (Vítkovice): "Překvapivé vítězství se zrodilo po jednoduché hře, stoprocentním výkonu brankáře a velké vůli po výhře, která se projevila velkou obětavostí a blokováním střel. Takhle jsme šli štěstí naproti a zvítězili jsme. Chtěli jsme dobře pokrývat střední pásmo a neztrácet kotouče na modrých čarách. Věděli jsme, že domácí mají velmi dobrý obrat do útoku a jsou z něj nebezpeční. Proto jsme je chtěli eliminovat, v několika případech se nám to nepovedlo, ale nakonec to nevadilo."

Góly Domácí: 03:28. Flek, 09:11. Koblasa, . T. Rachůnek Hosté: 43:35. Filippi, 59:19. Birner Sestavy Domácí: F. Novotný (Bednář) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák (C), Plutnar, D. Mikyska, Eminger, M. Rohan – T. Rachůnek (A), Gríger, Flek – Šik, T. Mikúš, O. Beránek – Šafář, Raška I, T. Kubalík – Koblasa, Černoch, Kohout. Hosté: Hrachovina (Peters) – Knot, Šmíd (A), Graborenko, Derner, Kolmann, T. Hanousek – Birner (A), L. Hudáček, Ordoš – Lenc, Filippi, Marosz – M. Zachar, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Šír, A. Musil, J. Vlach – D. Špaček. Rozhodčí Šindel, Hradil – Jelínek, Brejcha Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3313 diváků

Vary utnuly sérii Liberce

Hokejisté Karlových Varů porazili ve 26. kole extraligy Liberec 3:2 po samostatných nájezdech. Bílí Tygři prohráli poprvé po deseti vítězstvích v řadě, alespoň bod zachránili ve třetí třetině, kdy vyrovnali ze stavu 0:2. Michal Birner se trefil v čase 59:19. Nájezdy pak ale rozhodl domácí Dávid Gríger.

Karlovarští vlétli na soupeře ve velkém stylu, když v první minutě šanci Fleka zastavil Hrachovina a o minutu později střelu Beránka tyč. Čerstvý reprezentant Flek pak střelou nad lapačku libereckého gólmana otevřel skóre ve čtvrté minutě. Další velkou příležitost měl o chvíli později Raška, ale puk zacinkal opět pouze na brankovou konstrukci.

Z ojedinělého protiútoku mohl po přečíslení vyrovnat Jelínek, ale Novotný byl připraven. Na druhé straně se v 10. minutě nemýlil Koblasa, který po nezištné přihrávce Kohouta navýšil vedení domácích. Poslední možnost změnit skóre úvodního dějství měl Šafář, jenže Hrachovina vytěsnil jeho střelu mimo svou branku.

Po atraktivní a útočně laděné první třetině se hra v prostředním dějství změnila v urputnou bitvu o každý metr ledu bez větších příležitostí. U Bílých Tygrů z těch větších stála za zmínku střela Jelínka z předbrankového prostoru po Mikyskově chybné rozehrávce a bomba Graborenka, kterou bezchybný Novotný pohotově vykryl. U domácích byl nejblíže ke vstřelení branky Mikúš, ale ani on si se strážcem liberecké branky neporadil.

Ve třetí třetině vyvinul Liberec tlak v útočném pásmu, jemuž Západočeši odolávali do 44. minuty, kdy se v předbrankovém prostoru prosadil Filippi a ukončil tak necelé 104 minuty trvající střelecký půst v soubojích s domácím týmem. Dvě minuty před koncem základní hrací doby se hostující střídačka odhodlala k power play a 41 sekund před koncem základní hrací doby srovnal skóre bombou od modré čáry Birner.

V prodloužení měli oba soupeři po jedné příležitosti, ale když Knot a Kohout své možnosti nevyužili, dospěl zápas k samostatným nájezdům. V těch se domácí trefili třikrát a Severočeši pouze jednou, díky vítězné brance Grígera brala Energie druhý bod.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary) "Myslím si, že diváci viděli z obou stran výborné utkání. Jsem hodně rád, jak jsme vstoupili do utkání. Naše dnešní první třetina byla asi nejlepší z naší strany za celou sezonu. V dobrém výkonu jsme pokračovali ještě tak do půlky druhé třetiny, potom se hra trochu rozkouskovala a vyrovnala. Ve třetí třetině Liberec na nás extrémně zatlačil, ukázal svoji sílu a proč sem přijel s takovou šňůrou vítězství. Soupeř nakonec trošku se štěstím vyrovnal, ale určitě si zatím šel. Možná někdo může být smutný, že jsme nezískali tři body, ale s takový soupeřem jsou dva body pro nás výborné a jsme za ně velmi rádi. Po zápase přišla od nás i velká pochvala do kabiny."

Patrik Augusta (Liberec): "Nám se nepovedla první třetina zápasu, nehráli jsme dobře, soupeř měl navrch a spoustu šancí. Díky brankáři (Dominiku Hrachovinovi) to bylo jenom 0:2. Ve druhé třetině poté, co jsme ubránili dvě oslabení, se hra hodně rozkouskovala. Bylo tam spousta pískání, díry v ledu, reklamní přestávky a myslím, že byli studení i diváci. Ve třetí třetině se nám podařilo vrátit do utkání a v závěru vyrovnat, za což jsme rádi, že jsme nesložili zbraně. Myslím si, že první třetina nás stála tři body."

Góly Domácí: 10:47. Tybor, 24:07. D. Kindl, 27:13. Tybor, 31:20. Látal, 40:33. R. Kousal, 56:16. Tybor Hosté: 06:47. Lev, 35:06. Orsava Sestavy Domácí: Kacetl (Kantor) – Eklund, Holland, J. Kolář (C), T. Voráček, Mikuš (A), Ivan – Mandát (A), R. Kousal, Tybor – Machala, Harju, D. Kindl – Kusý, R. Vlach, Látal – M. Beran, Pochobradský, Poulíček – Matýs. Hosté: Vejmelka (32. Klimeš) – Bartejs, O. Němec (A), Pyrochta, Glover, Gulaši, Svozil, Malec (C) – Zaťovič, P. Holík, Hruška – Plášek ml. (A), Plekanec, L. Horký – Orsava, Lev, Svačina – Jenyš, Kusko, Kucsera. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Lhotský, Svoboda Stadion enteria arena, Pardubice Návštěva 8017 diváků

Pardubice po Spartě srazily i Kometu

Hokejisté posledních Pardubic porazili ve 26. kole extraligy Kometu Brno 6:2 a teprve podruhé v sezoně vyhráli dva zápasy za sebou. Navázali na sobotní rovněž domácí vítězství nad vedoucí Spartou 4:3. Proti Brnu zazářil první útok Dynama - Robert Kousal zaznamenal pět kanadských bodů za gól a čtyři asistence, Radoslav Tybor nastřílel hattrick.

Pardubičtí začali svůj druhý zápas ve dvou dnech dobře a dvě možnosti během jednoho střídání zahodil Vlach. Do vedení tak šlo Brno, když Plekancovo nahození od mantinelu tečoval mimo Kacetlův dosah Lev. Dynamo dokázalo rychle srovnat. Ivan ani Kusý neuspěli, ale pak Kousal dlouhým pasem nastartoval Tybora a ten zakončil přesně pod horní tyč. Další šanci nezužitkoval Poulíček.

Domácí hráči si ofenzivní nadšení přenesli i do druhé části a během sedmi minut odskočili soupeři na rozdíl tří branek. Ve 24. minutě vyrazil Vejmelka nahození jen ke Kindlovi, který pohotově dorážel. Za tři minuty Kousal při přečíslení přenechal puk Tyborovi a ten neomylně zavěsil svůj druhý gól v utkání. I u čtvrté branky Dynama byl první útok, když Kousal kroužil třetinou a pak přízemní střelou vyzval k teči skórujícího Látala.

Hokejisté Komety byli viditelně otřesení, ale do konce druhé části se ještě dokázali vzchopit. Pomohl jim k tomu kontaktní gól Orsavy, který našlápl na levém křídle a poté zakončil přesně do horního rohu branky. Druhá pauza mohla být pro hosty ještě příjemnější, jenže Kucsera na moment dezorientovaného Kacetla neprostřelil. Gólman Pardubic chvíli před sirénou sebral radost i Plekancovi.

Třetí část začalo Dynamo v přesile a po 33 vteřinách snadnou dorážkou zařídil pátý gól Kousal, pro něhož to byl čtvrtý bod v zápase. Brno mohlo rychle snížit, jenže Plekanec promarnil trestné střílení a nehlídaný Svačina zakončil jen do Kacetlova betonu. Pojistku mohl na druhé straně přidat Vlach, ale mířil vedle.

V 57. minutě při hře čtyři na čtyři po Kousalově přihrávce završil Tybor hattrick. Kometa v závěru dostala k dispozici dlouhou přesilovku pět na tři, kterou ještě vylepšila odvoláním brankáře, ale ani jedna ze čtyř střel z hokejek Holíka a Zaťoviče si cestu do branky nenašla.

Ohlasy trenérů

Radek Bělohlav (Pardubice): "Kluci se vezli na vítězné vlně ze zápasu se Spartou, vstřebali únavu, parádně se pohybovali a byli první na puku. Kvůli naší přílišné aktivitě jsme udělali taktickou chybu a inkasovali gól na 4:2, ale jinak jsme ten zápas odehráli v dobrém rozpoložení. Poprvé jsme hráli do konce utkání bez nervů. Tybor s Kousalem tu jsou od toho, aby dávali góly, ale podle mě jejich produktivita má souvislost i s tím, že už je neposíláme na oslabení a mají víc sil na ofenzívu. Povedlo se nám to, za čím si jdeme. Jsme rádi za výhry nad takovými soupeři, ale necítím osobní satisfakci, že to přišlo zrovna teď. Věřím tomuhle týmu a vím, jak pracuje. Mohlo to možná přijít dřív, ale všechno má svůj čas."

Kamil Pokorný (Brno): "Po zápase s Plzní jsme na hráče apelovali, že musí zvýšit agresivitu a pohyb. Po vyrovnané první třetině jsme tenhle způsob hry dodrželi jen osm minut po gólu Pardubic na 4:1. Tam jsme se chvilku prezentovali hrou, kterou bychom chtěli předvádět, a mohli jsme zápas zdramatizovat, jenže jsme šance neproměnili. Po rychlém gólu soupeře na začátku třetí třetiny jsme nenašli způsob, jak zápas zdramatizovat, a domácí vyhráli zaslouženě."

