SOUHRN: Pardubice porazily Kometu 6:2, Sparta prohrála s Olomoucí | iSport.cz

Hokejová extraliga má za sebou poslední kolo před reprezentační pauzou. Třinec napravil výprask od Liberce proti Plzni, i díky dvěma trefám Michala Kovařčíka vyhrál 5:2. Litvínov po smršti ve třetí třetině porazil Kladno 4:1. Mladá Boleslav padla se Zlínem. Vítkovicím, které po debaklu 1:9 ve Varech vede nové duo Mojmír Trličík-Rostislav Klesla, se povedlo zvítězit v Hradci. První Sparta po prohře v Pardubicích doma nestačila ani na Olomouc. Vary pronikly do TOP 6 díky výhře po nájezdech nad Libercem, a to na úkor Komety Brno, která padla v Pardubicích.

Michal Kovařčík řídil obrat Třince

Hokejisté Třince porazili ve 26. kole extraligy doma Plzeň 5:2. Úřadující mistr brzy prohrával 0:1, ale otočil stav na 4:1. Obrat řídil Michal Kovařčík v 6. a 24. minutě góly v přesilových hrách, další dvě branky vstřelili ve třetí třetině Matěj Stránský a Rostislav Martynek. Hosté ještě v závěru snížili i díky asistenci Milana Gulaše. Nejproduktivnější hráč soutěže bodoval ve 22 z 24 utkáních sezony, ale při power play pojistil Vladimír Dravecký výhru Ocelářů.

Třinec nastoupil ještě bez útočníka Szturce, se kterým podepsal smlouvu v průběhu zápasu, a už od třetí minuty prohrával. Budík našel na útočné modré rozjetého Kantnera, který zamířil přesně z levého kruhu ke vzdálenější tyči. Domácí brzy vyrovnali kuriózním způsobem. Gólman Frodl chtěl v oslabení vyhodit puk, ale trefil Kovařčíka, od jehož kalhot se kotouč odrazil do branky.

Frodl vynahradil chybu vzápětí, kdy v přečíslení tři na jednoho vychytal Hrehorčáka. Zahanbit se nenechal ani na druhé straně Kváča, který vyrazil Malátovu střelu do odkryté branky. V závěru první třetiny se zranil hostující Němec a do utkání se už nevrátil.

Gulaš nevyřešil v úvodu druhé třetiny dobře přečíslení dva na jednoho, ve kterém mu nevyšla přihrávka, a Třinec trestal z další přesilové hry. Po průniku Stránského uklidil puk do branky Kovařčík. Domácí měli ještě několik šancí ke zvýšení, ve druhé polovině druhé třetiny ale byla nebezpečnější Plzeň. Od vyrovnání je zastavilo i horní tyč po střele Janka.

V momentě, kdy se hosté nadechovali k náporu a uzamkli Třinec, se v protiútoku prodral Stránský mezi dvěma beky a bekhendem zvýšil. Poté domácí Kváča vychytal dvakrát Indráka. Nejdříve v brejku dva na jednoho a následně si poradil i s jeho tečí. Ve 48. minutě hala ztichla, když Kundrátek trefil pukem do obličeje Kracíka.

Po trefě Martynka na 4:1 se zdálo, že je hotovo, ale hosté vykřesali jiskřičku naději v početní výhodě. Po přihrávce Gulaše snížil z mezikruží Mertl. Při závěrečné hře bez brankáře ale zpečetil Dravecký výhru Ocelářů.

Ohlasy trenérů

Václav Varaďa (Třinec): "Hráče chci za výkon pochválit, i když naše první branka padla se štěstím. Ale pomohla nám, dodala nám sebedůvěru po těch nemastných neslaných prohrách v posledních utkáních. Zadarmo nám soupeři body dávat nebudou a tým dnes ukázal, že moc chce. Věřím, že takhle bude hrát i nadále a bude potvrzovat, že je dobrý. Stálo ho to spoustu sil, ale je za to odměněn vítězstvím, které si zaslouží."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Domácí byli v zápase aktivnějším týmem, byli za aktivitu odměněni a zaslouženě si došli pro body. My jsme nebyli dobří v pohybu, něco nám chybělo. Jarda Kracík si myslím, že bude v pořádku a nebude mít zlomenou lícní kost. U Němy (Vojtěch Němec) nevím. Má nějaký problém s kolenem, ale nedokážu říct, jak vážné to je."

V Litvínově rozhodla smršť ve třetí třetině

Litvínov porazilKladno 4:1. Severočeši při domácí premiéře nového trenéra Vladimíra Kýhose rozhodli ve třetí třetině čtyřmi góly během čtyř minut a 38 sekund. Dva góly Vervy, která vyhrála potřetí z posledních čtyř utkání, dal Richard Jarůšek. Za hosty se až v samém závěru prosadil Brendan O'Donnell.

Hosté se představili na severu Čech se zraněným Jaromírem Jágrem opět pouze na střídačce. A v první třetině mohli děkovat především brankáři Godlovi, který si připsal 20 zásahů, zatímco hosté pálili mezi tyčky pouze sedmkrát. Stav ale zůstal bezbrankový. I proto, že Hübl s Lukešem své možnosti nevyužili a na Godlovi ztroskotal po přečíslení dvou na jednoho s Mikúšem také zakončující Trávníček.

Ve druhé třetině se aktivita přesunula na hokejky Rytířů. Hned v jejím úvodu po špatném střídání domácích jeli ve třech na gólmana Januse, ale situaci vůbec nezvládli. Tváří v tvář na něho nevyzrál ani Ondřej Bláha, jenž se pokusil zakončit chytře mezi betony, ale Janus jeho úmysl přečetl.

V přesilovce krátce po polovině zápasu neproměnil velkou příležitost Stach. Po sérii příležitostí Středočechů se pak připomněli i domácí. Mahbod však ztroskotal na Godlovi a po souhře v situaci dvou na dva s Válkem dopadl stejně i Helt. Překvapit Januse se pak pokoušel ještě Zikmund, ani on ale skórem nepohnul.

S góly se roztrhl pytel ve 47. minutě, kdy v přesilovce pálil od modré čáry Jánošík a Jarůškova teč zajistila domácím vedení. Vzápětí nevyužil svou šanci Hübl, ale domácí to nemuselo mrze dlouho, neboť Petružálek jen chvilku nato zvýšil.

Uběhlo jen 34 sekund a bylo to už 3:0, když se z prostoru mezi kruhy znovu prosadil Jarůšek. Skvělou pasáž domácích pak završil individuální akcí Pavelka, jenž parádně připravil gól pro zblízka zakončujícího Myšáka. Cikánek následně vysvobodil z brankoviště Godlu. Janus přišel o první čisté konto až v čase 58:33, kdy využil přesilovku pět na tři O'Donnell.

Ohlasy trenérů

Jindřich Kotrla (Litvínov): "První třetina od nás byla perfektní, šly nám nohy, plnili jsme věci, které jsme měli, dostali jsme soupeře pod tlak. Jediné, co lze vytknout, že jsme nedali vyložené šance. Do druhé třetiny jsme špatně vstoupili, chybovali jsme a ztráceli puky ve středním pásmu, čímž Kladno vyrovnalo hru. Do třetí třetiny už jsme zase nastoupili jak do té první, podařilo se nám dostat soupeře pod tlak, proměnit vyložené šance a vyhrát tak i celý zápas."

David Čermák (Kladno): "Litvínov na nás dnes v první třetině vlítnul. Přehrával nás a my jsme tam byli jak na kolotoči, jen díky gólmanovi skončila ta třetina 0:0. Ve druhé třetině jsme se trochu zlepšili, měli jsme i více ze hry, bylo tam několik závarů, z nichž jsme mohli jít do vedení, ale bohužel jsme ten gól nedali. Ve třetí třetině rozhodly některé naše zbytečné fauly. Pustili jsme Litvínov do přesilovky a jakmile se domácí dostali do vedení, tak se uklidnili a zaslouženě dneska vyhráli."

Spartě zhořkla oslava

Hokejisté Olomouce potvrdili ve 26. kole extraligy, že se jim na ledě Sparty daří. V O2 areně zvítězili 2:1 a vyhráli zde počtvrté v řadě. Utkání rozhodl ve 49. minutě Petr Kolouch. Pražané prohráli podruhé za sebou a druhý Třinec na ně v tabulce ztrácí již jen tři body.

Domácí nastoupili ve speciálních dresech na oslavu zisku titulu před 30 lety. Hned v první minutě se dostal do šance Rousek, brankář Lukáš ale jeho samostatný nájezd vyrazil.

Pražané byli aktivnější, přesto inkasovali jako první. V 8. minutě překonal Machovského pohotově dorážející Olesz. Sparta následně dvakrát trefila tyč, v 19. minutě se ale dočkala vyrovnání. V přesilovce se prosadil Košťálek.

Na další výraznější šanci museli diváci čekat až do 27. minuty, kdy se před Machovského dostal Kolouch, gól však nedal. V polovině utkání měli domácí pětiminutovou výhodu přesilové hry po Strapáčově faulu na Pecha, navzdory střelecké převaze ale Lukáše překonat nedokázali.

Ve 45. minutě byli blízko vedení hosté, Tomečkova gólová střela však skončila v Machovského rychlé lapačce. O čtyři minuty později už se Hanáci branky dočkali. Ondruškovu střelu od modré lehce tečoval Kolouch a Olomouc vedla. Těsný náskok nakonec hosté udrželi až do konce. Při power play mohli ještě zvýšit, Kolouch ale trefil jen tyč.

Vítkovice zabraly pod novými kouči

Hokejisté Vítkovic zvítězili v utkání 26. extraligového kola na ledě Hradce Králové 2:0. Ostravané tak uspěli hned na první pokus po šesti prohrách a odvolání kouče Pavla Petra pod vedením nového trenérského dua Mojmír Trličík, Rostislav Klesla. Jejich klíčovou postavou byl gólman Miroslav Svoboda, který udržel nulu díky 37 úspěšným zákrokům.

Hosté se po pátečním výprasku 1:9 v Karlových Varech od začátku zaměřili především na defenzívu. Po ztrátě puku couvali a snažili se útoky domácích zachytit ve středním pásmu.

Přesto se Hradec Králové, který byl v posledních dnech na úspěšné vlně, dostával do šancí. Už ve čtvrté minutě ujel rychlík Klíma, přihrál Červenému, ale ten nepotvrdil pověst kanonýra. Spíše demonstroval, že se zatím v sezoně trápí, o čemž svědčí jen pět gólů ve 27 utkáních.

Hned dvě minuty poté měli domácí ještě výraznější možnost. Obránce Rosandič vystihl ve středním pásmu rozehrávku Vítkovic, poslal do úniku kapitána Smoleňáka, ale ani on neuspěl. Gólman Svoboda tak ukázal, že je jednou z jistot na straně Vítkovic. Stejné to bylo i v 19. minutě, kdy se do samostatného úniku prosadil po Zámorského pasu Dragoun - ani on nedal.

Hosté měli za první část jen jednu větší příležitost. V sedmé minutě se z levé strany protlačil před Mazance Lakatoš, jenže nestihl dobře zakončit. Příčinou byl i faul domácího beka Šaldy.

Ve druhé třetině ale bylo vše jinak a najednou byli Vítkovičtí nebezpečnější. Hradec se sice tlačil do náporu, jenže hosté mohli skórovat. Ve 21. minutě pálil nebezpečně nejproduktivnější hráč týmu Bukarts, ale Mazanec byl na místě. O čtyři minuty později se do samostatného úniku dostal po nečekaném odrazu puku Zdráhal, královéhradecký gólman byl ale opět lepší než střelec. Třetí vyloženou možnost hostů zahodil Kvasnička, když ve 35. minutě vystřelil z dobré pozice do středu branky, čímž mohl Mazance jen sotva překonat.

Ve třetí části se hrálo ještě opatrněji a čekalo se, kdo otevře skóre. Nakonec se to podařilo hostům zásluhou Deje, bývalého hráče Moutfieldu. Slovenský útočník napálil odražený puk bez přípravy pod horní tyč a Mazanec neměl šanci. Od té chvíle se hosté soustředili na obranu. Byli zarputilí, přesto domácí mohli vyrovnat. V 52. minutě byl blízko Smoleňák, jenže Svoboda zasáhl betonem.

Hosté se pak soustředili na brejky, z jednoho z nich mohl rozhodnout Schleiss, Mazanec však vyrazil puk mířící do horního rohu ramenem. Až do konce utkání to byl velký boj. Vítkovičtí bránili, Mountfield se do šancí nedostával. Hosté pak v poslední minutě při domácí power play dovršili výsledek, když se trefil Veselý.

