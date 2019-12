Bývalý talent Komety válí v Boleslavi. S pracovitostí dojdeš nejdál, říká Zbořil | iSport.cz

„Hrozně šikovný, skromný a pracovitý kluk.“ Takhle hodnotili Adama Zbořila lídři týmu Jakub Klepiš a Michal Vondrka na začátku sezony. Oba se s ním potkali v útoku. „Jsem zastáncem pořekadla, že skromností a pracovitostí člověk dojde nejdál,“ potvrzuje jeden z nejmenších hokejistů v soutěži.

Zbořil měří jen 171 centimetrů. Menší vzrůst mu ovšem nedělá žádný problém. Aktuálně je se 17 body druhým nejproduktivnějším hráčem Bruslařů za Pavlem Skalickým. S ním a Vondrkou válí v posledních týdnech v jedné formaci, společně nasázeli nejvíce gólů v extralize za rovnovážného počtu na ledě. Všichni tři se zároveň nachází v nejlepší desítce bodování +/-. „Máme dobrou chemii. Všichni se snažíme hrát to svoje, co umíme a pak to zužitkujeme v zápase,“ těší Zbořila.

Když do Mladé Boleslavi přicházel, sám nevěděl co čekat. Pro českou extraligu byl nováček, neznámé jméno. „Šel jsem sem s tím, že se chci porvat o místo a hlavně zůstat co nejdéle. O místo se pořád peru, ale když dostanete aspoň trošku důvěru a můžete ukázat, co umíte, tak se vám vždycky hraje lépe. Moc si to užívám,“ váží si důvěry trenérů Rulíka a Patery.

Mladá Boleslav má nejlépe rozjetou sezonu v historii, drží se na špici tabulky. Tento týden ovšem dvakrát nečekaně klopýtla, když nestačila na Litvínov (4:6) ani Kladno (1:3). Zbořil tak nadšení krotí. „Teď je ještě brzo. Máme za sebou polovinu sezony. Když se podíváme na tabulku, tak tam to je od prvního do sedmého místa narvané. Tým jednou zaklopýtne a třeba už to nemusí ani dohnat. Je to těžké, vyrovnaná liga,“ stihl pochopit.

Ve čtyřiadvaceti letech toho má už dost za sebou. Z Komety odcházel v roce 2012 do kanadské juniorky. Po jedné sezoně zamířil do Finska, kde strávil čtyři roky a stihl jeden kompletní ročník ve druhé lize, má i jeden start v nejvyšší soutěži za SaiPu. Poslední dva roky pak hrál za Nové Zámky, kde v minulé sezoně dokonce dělal kapitána.

„Když jsem do zahraničí odcházel, mým hlavním cílem bylo, aby se mi otevřely oči. Tady v mládeži to svým způsobem upadalo a chtěl jsem poznat, jaké to je ve světě. Abych se naučil pracovat tak, jak pracují kluci v Kanadě, ve Finsku, abych se naučil pracovat jako profík. Myslím si, že se mi to osvědčilo, hlavně angažmá ve Finsku. To se s juniorkou v Česku vůbec nedá srovnat,“ říká Zbořil.

V Brně byl považován za velký talent. Přeskakoval kategorie, v juniorce hrál dokonce s o tři roky staršími hráči. V mládeži pravidelně reprezentoval. O minulosti už však nechce ani slyšet. „Dařilo se mi, ale to už je dneska historie. Na to se nikdo neptá,“ stroze prohodí.

Více ho potěšil návrat na led Komety, kde se na listopadové výhře 3:0 podílel dvěma brankami. „To byl super pocit! Jako Brňák takhle umlčet arénu,“ říká s úsměvem.

Jeho mateřský klub se v létě o jeho služby nepřihlásil. Ani to nestihl. „Boleslav byla první tým, který se mi ozval. Nad ničím jsem neváhal. Chtějí tady pracovat s hráči, celé mi to dávalo smysl, tak jsem tady prostě podepsal,“ vrací se zpátky do období před sezonou.

Jeho o dva roky mladší bratr Jakub je na rozdíl od něj obránce. Stále patří mezi naděje českého hokeje. V roce 2015 si ho ze 13. místa na draftu vybrali zástupci Bostonu. Až za ním šly současné hvězdy jako Mathew Barzal, Travis Konecny nebo Sebastian Aho. Do NHL zatím nakoukl ve dvou utkáních v minulé sezoně, jinak třetím rokem bojuje o místo na farmě.

„Věřím, že ještě dostane pořádnou šanci. Přeci jenom byl draftovaný na třináctém místě. Myslím, že Boston by byl sám proti sobě, kdyby mu dal dva zápasy a svým způsobem ho odsoudil. Nevím, to už je jejich politika. Brácha každé léto dřel na maximum. Jestli se mu povede udělat tým, nebo nepovede, to už je jenom na něm a na vedení. Ze srdce mu přeju, aby se mu to povedlo,“ říká starší ze sourozenců.

V zámoří se za bratrem ještě podívat nebyl. „Nikdy to časově nevyšlo a ani finance nebyly v posledních letech nějak super, abych si tam mohl zaletět,“ přiznává Adam Zbořil. V kontaktu jsou neustále. „Pořád si píšeme a voláme, hrajeme spolu videohry,“ dodává.

Když je prostor, sleduje Zbořil zápasy Providence. Stejně je tomu i naopak. „Navzájem se podporujeme. Máme super vztah a hrozně si toho vážím,“ říká. „Když dám gól nebo přihrávku, vždycky mi píše: krásnej gól nebo krásná přihrávka. Řekneme si, co bychom mohli udělat líp nebo nemohli, a čemu se třeba pro příště vyvarovat,“ uzavírá povídání.

Konverzace zřejmě působí dobře. Zbořil se zápas od zápasu stává platnějším členem Bruslařů.

